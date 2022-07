Lecciones ganaderas en Cueves

A media tarde ya se dan cita, frente a la cuadra donde tiene parte de sus animales José Antonio Otero Toraño, un grupo de turistas con niños en el pueblo de Cueves/ Cuevas del Agua, en Ribadesella. El, ganadero de raza, "de los de toda la vida", como lo define su mujer, María del Mar Berjón López, que cuenta con numerosos trofeos logrados en diferentes concursos con sus animales a lo largo de estos años, apoya a su mujer en la idea que ha tenido de realizar visitas guiadas a su ganadería y, en realidad, a su trabajo del día a día con las vacas, a un turismo cada vez más interesado por las costumbres de los pueblos y por enseñar a sus hijos como se vive y se trabaja en ellos, tal como explica este mujer que ha dado a conocer su actividad a través de las redes sociales, con éxito de participación pues ya empezaron a recibir visitantes en el mes de marzo.

"Aquí ha venido gente de toda España con sus niños: Madrid, Málaga, Alicante, Tarragona, Galicia, Burgos o Barcelona. Lo que hacemos aquí es mostrar el día a día de una ganadería de leche, la nuestra, ganadería Maella, donde tenemos 21 animales", explica este emprendedora rural que es quien se encarga de realizar el tour mostrando diversas actividades que conlleva la ganadería de su marido. "Quiero dejar muy claro que esto nos se trata de una granja escuela ni nada parecido. El ganado no se toca, los animales no están esperando a que nadie les de comer sino que hacen su vida normal y nosotros no podemos interceder en su día a día. Simplemente lo que hacemos es mostrarlo a las familias y, al tiempo, hacer actividades que los niños disfruten", explica este mujer que comparte esta actividad con su trabajo en una empresa de limpieza.

El por qué ser ganaderos y, a la vez, empezar con esta iniciativa, lo deja claro este matrimonio: "A vivir como antes, con pocas vacas, no se va a poder volver como dicen algunos. Ha subido todo, el abono, los piensos, la luz, más que pá lante vamos para atrás, y los animales cada vez valen menos", explica él mientras que ella añade que su marido "tiene una vocación ganadera enorme, no entiende vivir sin sus vacas, pero claro es que los números no salen por eso decidimos añadir esta actividad que es un poco temporal para contribuir a la economía familiar. De hecho no hemos hecho nada de publicidad, todos los que nos conocen llegan aquí porque lo estoy moviendo en las redes sociales", señala.

Entre las actividades que oferta ganadería Maella, en contacto con la naturaleza, están el ordeño tradicional, un tour ganadero, un tour infantil tradicional con juegos para menores hasta 16 años o una visita guiada a las instalaciones. "El tour infantil es un poco de formación básica, dependiendo de la edad de los niños, y luego pasamos al ordeño, que es lo que más les llama la atención y lo que más les gusta a los pequeños. También está la actividad de ganadero por un día que es estar una jornada completa con nosotros y también está la visita guiada sin actividad", explica esta mujer que disfruta enormemente hablando con los viajeros, no sólo sobre la ganadería, sino sobre la importancia de mantenerse vivo el mundo rural.

"Son visitas con poca gente, a algunos les sorprende el tema del autoabastecimiento. Por ejemplo, nosotros y entre otras cosas, no compramos pienso para las vacas. Hacemos silo y embolamos para el invierno, pero sin duda lo que más les sorprende es ver ordeñar una vaca y luego llevar la leche en los calderos al enfriadero, como se hizo siempre", señala María del Mar quien afirma que, quienes más disfrutan son los niños y, al tiempo, sus padres observando a sus hijos participando con emoción de la jornada. Una actividad que, como ella misma afirma, es "¡una experiencia de la leche!".