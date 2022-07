Mallada respalda una futura ley consensuada de las Cámaras que les dé "más protagonismo"

La presidenta del PP, Teresa Mallada, mostró ayer su respaldo a la aprobación de una futura ley de Cámaras que nazca "consensuada" por los tres organismos para darles "más peso y protagonismo". Mallada se reunió ayer con el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de Oviedo en un clima de cordialidad. El presidente de la entidad, Carlos Paniceres, coincidió con Mallada en la importancia de atajar la "excesiva burocracia" de la administración asturiana, que para Mallada "no viene caída del cielo, sino que es fruto de la gestión de los gobiernos socialistas". La presidenta del PP señaló la disposición de su partido a aprobar iniciativas que combatan esa burocracia: "No podemos perder estos meses", dijo.

En la reunión se planteó establecer una mejor comunicación entre el PP y la Cámara de Oviedo para que los populares conozcan de primera mano las necesidades de la entidad, para las que Mallada mostró su respaldo.

Congreso del partido

Lo que la presidenta del PP no pudo evitar fueron las preguntas sobre la situación interna del partido y el hecho de que aún no haya fecha para el congreso regional que deberá encarrilar el partido hacia las próximas autonómicas. "Hay cuestiones internas de los partidos, que no me preocupan, porque lo que preocupa son Asturias y los asturianos", dijo.

"Nadie pone en duda que el PP es clara alternativa de gobierno y todo parece indicar que pueda ganar las elecciones. Hay un proyecto cada vez mas fortalecido y en Asturias hay condiciones para gobernar en 2023", señaló preguntada por su candidatura en un congreso que, insistió, llegará cuando "lo considere oportuno el presidente, Alberto Núñez Feijóo".