Nunca la palabra "honor" adquirió tan hondo significado como en la tarde de ayer, en las dependencias del Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, donde la emoción de los protagonistas de la campaña "Orgullo se escribe con H" encontró acomodo en el resto de los invitados que no quisieron perderse el acto final de una iniciativa que además de desmontar tópicos carentes de fundamento sobre Asturias ha supuesto una extraordinaria promoción de la región, cimentada en doce trayectorias de éxito en las que también confluyen notables dosis de valentía y emprendimiento.

"Esta iniciativa ha sido diferente y cercana y nos sentimos muy honrados de haber participado en ella", aseguraron de forma unánime los protagonistas de la campaña que acudieron al acto de clausura. Así lo destacaron Luis Fernández-Vega, presidente del Instituto Oftalmológico Fernández-Vega; Juan Luis Suárez, de "El Sueño de Morfeo", acompañado de la cantante Lidia Carré, (LYd); Esther Cueli, directora de Agua de Fuensanta, con su marido, José Luis Fernández Martín-Caro, presidente de la compañía, muy contentos con su presencia en la campaña. También la periodista y escritora María Teresa Álvarez; Pedro Llana , presidente de Biow, con su esposa; el pintor Hugo Fontela y su mujer, Carmen Figaredo; Los cocineros Nacho y Esther Manzano, y Jacobo Cosmen, presidente de ALSA, con su mujer, Inés García, y dos de sus tres hijos.

"Realmente ha quedado claro que Asturias es una tierra de oportunidades; a mí las más importantes de mi vida me las han dado aquí en mi tierra", refrendó Esther Cueli, que se mostró encantada con la experiencia de haber formado parte de la original campaña. "Me ha gustado mucho el resultado final del mural", comentó Juan Luis Suárez, que aparece en él con David Feito y Raquel del Rosario, los otros dos integrantes de la banda astur-canaria "El Sueño de Morfeo". La nutrida representación institucional, encabezada por Juan Cofiño, vicepresidente del Gobierno del Principado, estuvo integrada también por Borja Sánchez, consejero de Ciencia e Innovación, que precisamente resaltó lo novedoso de la campaña; Melania Álvarez, consejera de Derechos Sociales; Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; Ana González, alcaldesa de Gijón; Ángel García, alcalde de Siero; Manuel Ángel Álvarez, vicealcalde de Mieres; Ignacio Villaverde, rector de la Universidad de Oviedo, que no se perdió detalle del evento, y Margarita Argüelles, vicedecana de Ordenación Académica.

También presenciaron el cierre de la campaña Juan Carlos Rodríguez Ovejero, presidente de la Fundación Ópera de Oviedo; entusiasmado con el ameno desarrollo del acto; Alberto González, director general de FADE; José Manuel Ferreira, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Oviedo; Nicanor Fernández, de Atlántica Comunicación; Nuria Meana, en representación de Caja Rural de Asturias; Ana Fernández Menéndez, directora regional de Banco Sabadell; Luis Carlos Jiménez, director del Colegio Internacional Meres, recién llegado a Asturias desde Almería para tomar las riendas del centro educativo. "Me parece muy interesante esta relación que el periódico mantiene con la sociedad asturiana", aseguró, ante la mirada de Pilar Miralles, subdirectora. Cristina Serrador, directora de Serrador Publicidad; Javier Álvarez, de la agencia Punto Cero; Pablo Llana, de Llana Publicidad, y Mari Luz Suárez, directora de Impact 5, reconocieron que la campaña de HONOR captó su atención desde el principio. Julia López, directora de la Asociación Asturiana de la Empresa Familiar; Daniel Mesa y Mariana Suárez, de Aqualia; Ana Paula Argüello y Sergio Laria, del Colegio Palacio de Granda, se sumaron a las felicitaciones a César Frey. "Me han pintado muchas veces, pero nunca me he visto tan reflejada como de verdad soy", recalcó María Teresa Álvarez. A todos les sorprendió y encantó el desarrollo de la sesión, conducida por el comunicador Pachi Poncela, que hizo gala de su peculiar sentido del humor. "Tener a Pachi en las entrevistas nos hizo sentir relajados", comentó Hugo Fontela, claro exponente de carrera internacional forjada desde Asturias. "Para la empresa familiar esta campaña es muy significativa, porque respalda nuestra actividad", señaló Julia López.

Por parte de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece LA NUEVA ESPAÑA, además del Consejero Delegado, Aitor Moll Sarasola, participaron en el evento Isidoro Nicieza, director general de Contenidos de Prensa Ibérica; Juan Pedro Díaz Armendáriz, director general comercial y Ángel San Martín, director comercial, además de Fátima Fares, directora de Eventos y Almudena Rodríguez, subdirectora de Eventos en la zona norte.

La compañía tecnológica Honor estuvo representada al máximo nivel por su CEO en España, Kennny Li; y el director de Marketing, Ramiro Larragán, así como Liu Yao. product manager de la empresa, Laura Mangas, Lorena Torres y Eva Corrales, junto a Susana Cabria, directora general de Wavemaker. Por parte de LA NUEVA ESPAÑA acudieron Ángeles Rivero, subdirectora general; Gonzalo Martínez Peón, director del periódico, y Eduardo Suárez, gerente.

La soprano Cynthia Zebaze, una de las artistas que sorprendió al pintor César Frey, cantando un aria de Puccini mientras pintaba el mural ante la sede de LA NUEVA ESPAÑA, no ocultaba su emoción ante la culminación de una campaña que le ha permitido mostrar su talento. "Fue fácil ponerme a cantar ante el mural, porque en cuanto lo vi me resultó sumamente inspirador", indicó la artista.