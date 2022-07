Las obras del tercer carril durarán cinco meses más y se encarecen en 2,54 millones

Las obras para la construcción del tercer carril de la "Y" no durarán 42 meses, como estaba previsto inicialmente, sino 47, hasta octubre de 2023. Tampoco costarán 22,25 millones (IVA incluido), como figuró en la adjudicación, sino 24,8 millones. La Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes ha modificado el contrato: cinco meses más de plazo, aunque en el documento publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público se indica que son nueve más; y 2,54 millones más de gasto. Este periódico intentó ayer conocer las razones de la modificación, pues en el documento oficial que la recoge se incluye como justificación la "necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever", sin más explicaciones. La Delegación del Gobierno en Asturias derivó la consulta al Ministerio, que no contestó.

La ampliación del plazo de la obra ha provocado una airada crítica del PP. El diputado autonómico Álvaro Queipo resaltó que la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, aseguraba hace seis meses que la previsión era que la obra terminara "en enero de 2023". La interpretación del parlamentario popular es clara: "La Delegada falta conscientemente a la verdad ahora o lo hacía entonces". Según Queipo, "la única certeza que tienen los asturianos sobre esta obra interminable coincide con los plazos que anunció el PP la semana pasada: la obra no se terminará en teoría antes de fin de 2023, pero nos tememos que no podamos verla concluida antes de 2024". La orden de estudio para ampliar la «Y» se aprobó en octubre de 2014, y el proyecto, en 2018 Queipo subrayó que el del tercer carril de la "Y" es "un ejemplo más de los retrasos del Gobierno de Pedro Sánchez con los compromisos de inversión en Asturias". Pidió a la delegada de Gobierno "que se retracte de sus desafortunadas declaraciones contra el Partido Popular que, sin duda, habrán sido fruto del nerviosismo ante las malas expectativas electorales en las próximas elecciones generales". Se refería Queipo a las palabras pronunciadas el martes por Delia Losa, que acusó al PP de generar una "alarma falsa", al señalar que la obra concluiría a finales de 2023. "No es así, lo previsto es justamente que las obras finalicen para el último semestre del 2023, así fue planeado desde el origen en el proyecto y así fue consignada presupuestariamente la obra. Es lo que había desde el principio: finalizar a principios del segundo semestre del año que viene", declaró entonces Delia Losa, pese a que la adjudicación, el 23 de septiembre de 2019, se realizó con un plazo de ejecución de los ya citados 42 meses y 22,25 millones de euros de presupuesto. El PP exigió la semana pasada inyectar más dinero en la obra para que concluya este año. La propuesta, lanzada por la diputada nacional Paloma Gázquez, es aprobar una modificación presupuestaria que permita adelantar a este año los 5 millones de euros previstos en el proyecto para 2023. La parlamentaria criticó el "ritmo lentísimo" de los trabajos, que avanzan "a ritmo de calzada romana". Políticos de la oposición, constructores, ingenieros y transportistas han criticado severamente el plazo de ejecución acordado para la obra del tercer carril, casi cuatro años, pese a que solo afecta a un trayecto de 4.390 metros de longitud y la superficie a construir se limita a 30.730 metros cuadrados. Lo compararon con lo que se tardó en ejecutar toda la autopista "Y", con 43,820 kilómetros y más de un millón de metros cuadrados de superficie construida: "solo" cinco años, de 1971 a 1976. Mientras, el discurso de Delia Losa ha ido variando en los últimos meses. En febrero señaló que cuando se licitó la obra, en 2019, "ya tenía una previsión de duración de tres años en origen, porque no se trata de poner una alfombra sino que hay muchas intervenciones a realizar". Las obras comenzaron en noviembre de 2019 y "la previsión de terminación está en enero de 2023", comentó entonces la delegada del Gobierno. Ahora, por el contrario, afirma que "desde el principio" se sabía que los trabajos finalizarían "en el último semestre de 2023". Con la modificación del contrato en la mano, aprobada el pasado 9 de junio, la empresa adjudicataria, la unión temporal de empresa (UTE) Lantania S. L. U. y Asch Infraestructuras y Servicios S. A., tiene ahora hasta octubre de 2023 para entregar la obra, mientras que con el plazo establecido en la adjudicación debía finalizar los trabajos en mayo de 2023. La orden de estudio para construir el tercer carril de la "Y" se aprobó el día 10 de octubre de 2014, hace casi 8 años. La redacción del proyecto concluyó en noviembre de 2018 y este se aprobó tres meses después. El proyecto incluye la remodelación de los enlaces de Paredes (con la AS-17) y Matalablima (con la A-64).