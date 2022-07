Vitcheva: "La norma de la UE es clara, prohíbe toda arte de fondo, incluido el palangre"

La inminente prohibición del palangre de fondo en varias zonas del Cantábrico y del Atlántico pone en peligro el futuro del sector pesquero asturiano. La directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la Comisión Europea, Charlina Vitcheva, aseguró en la visita que realizó este martes a Vigo que no hay marcha atrás y que la prohibición será un hecho, pero que habrá medidas de acompañamiento para garantizar una transición "lo más suave posible".

"La Comisión está aplicando las disposiciones contenidas en el reglamento aprobado en 2016, por el que se prohíben todas las artes de fondo, incluido el palangre de fondo, en las zonas con presencia de ecosistemas marinos vulnerables", señaló la dirigente comunitaria. "El reglamento es muy claro, si queremos evitar un mayor impacto en esos ecosistemas, debemos evitar cualquier contacto de las artes que tocan el fondo, ya sean palangreros o arrastreros", añadió.

Vitcheva aclaró que Bruselas propone 87 áreas de exclusión de todas las artes de fondo. Aseguró que entiende las dificultades a las que se enfrenta el sector en su cadena de valor global: "No las subestimo, pero creo que esas dificultades no están causadas ni vinculadas a las propuestas que hacemos en Bruselas, sino a una serie de crisis externas". Señaló entre ellas el hecho de que la flota de la UE haya tenido que adaptarse "a las consecuencias del Brexit, a la pandemia y ahora a la subida de los precios de los combustibles debido a la agresión a Ucrania". Según Vitcheva, en todas esas crisis, la CE fue "extremadamente sensible", actuó "rápidamente con medidas paliativas" y puso en marcha "mecanismos de apoyo inmediato".

Subrayó que la CE intenta "equilibrar las actividades de las flotas con la necesidad de proteger los VME (ecosistemas marinos vulnerables). Cuando nos enfrentamos a una crisis de biodiversidad como la actual, todos los sectores deben esforzarse por disminuir el impacto humano en el ecosistema, o corremos el riesgo de alterarlo hasta el punto de no retorno con impactos económicos imprevisibles, pero potencialmente enormes". Los cierres de las 87 zonas marinas a las artes de fondo se definieron "teniendo en cuenta el equilibrio entre la protección de los ecosistemas y la continuación de las actividades pesqueras", apuntó. Recordó que los cierres debieron aplicarse ya en 2018: "Vamos muy retrasados y tenemos que cumplir nuestro compromiso de proteger los ecosistemas marinos vulnerables".

Arrastre

Aunque el arrastre no se verá directamente afectado, el sector pesquero teme que sí lo haga indirectamente. Vitcheva recordó que el Plan de Acción para la conservación de los recursos pesqueros y la protección de los ecosistemas marinos –que se publicará después del verano– abordará "la manera de conciliar la pesca, incluida la de arrastre y, en particular, las artes de pesca que entran en contacto con el fondo, en línea con la Estrategia de Biodiversidad".

En cuanto a las acusaciones del sector pesquero de que la CE es "demasiado ambientalista", no cree que el escenario de "acusar" y "defender" sea "un enfoque prudente". No solo lo ve "simplista", sino que "no presenta la realidad de forma veraz y desvía la atención de los verdaderos retos y de la dirección estratégica de cómo superar las dificultades". Aseguró que la CE y el departamento que encabeza se preocupan "por el sector y por la profesión" y por ello "no tiene ninguna lógica afirmar que Bruselas es el enemigo".