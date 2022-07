Podemos propone inhabilitar orgánicamente a Ripa, pero permitiéndole seguir como diputado

La Comisión de Garantías de Podemos propone sancionar a Daniel Ripa con dos años de inhabilitación para ocupar cargos orgánicos del partido, pero no para desempeñar cargos políticos. La decisión final, pendiente de la Comisión de Deliberación y Decisión de este órgano, implicaría que Ripa no podría participar en ningún proceso orgánico en ese periodo, pero sí mantener su escaño en el parlamento asturiano dentro del grupo parlamentario de Podemos. Es decir, Garantías no expulsa a Ripa (una opción que estaba entre las posibles sanciones), lo que no somete al grupo parlamentario a decidir sobre su permanencia en él. Así las cosas, si finalmente los órganos internos de Podemos ratifican la sanción, Ripa seguiría como diputado en el grupo de Podemos, pero anulado durante dos años para batallas internas del partido.

La propuesta de sanción también establece una inhabilitación de tres años para Rogelio Crespo, que fuera secretario de Organización del partido. La conclusión de la Comisión de Garantías es que en octubre de 2020, un trabajador de Podemos “elevó una queja ante el Secretario de Organización de Podemos Asturias, Rogelio Crespo González, por un conflicto laboral con Sonia Carbajal” sin que éste “activara el mecanismo de mediación para la resolución del mismo”. Y, además, que días después, Crespo y Daniel Ripa, “nombraron a Sonia Carbajal como responsable/secretaria de comunicación, sin ser miembro del Consejo Ciudadano, contraviniendo el Documento organizativo Autonómico vigente y el Reglamento de Consejo Ciudadano de Asturias”. Daniel Ripa considera que finalmente “la dirección de Podemos Asturias veta a Ripa para presentarse a primarias, expulsándole de la vida orgánica de podemos”. Para el diputado y exsecretario general de Podemos, se trata de “una represión política, sin paliativos, una expulsión en diferido de la organización”. Y además señala que “no hay ninguna duda de que esta represalia a nuestro espacio político es la propuesta de sanción que han impulsado Sofía Castañón y su dirección”. La interpretación de Ripa de lo que está sucediendo en Podemos Asturias parte de las anteriores primarias, en las que tanto él como Rogelio Crespo eran “el número 1 y 2 del sector político que obtuvo el 55 por ciento de los votos en el Consejo Ciudadano”. “Primero nos entregaron las urnas abiertas y crearon círculos piratas para hacerse irregularmente con la mayoría de la dirección; luego nos apartaron de cualquier espacio orgánico y portavocía, al poco nos comenzaron a quitar de las fotos y finalmente terminan la faena inhabilitándome a mí y a otros cuatro dirigentes”, ha dicho Ripa. Esa estrategia de “cancelación” hacia Ripa, sostiene el propio diputado, “es un intento de poner piedras en el proceso de unidad y de frente amplio que viene de forma inminente en Asturias”, y acusa a la actual dirección de Podemos de considerar que “sobran las 1.600 personas que apoyaron una organización que se asemejara al 15M y sus valores fundacionales”. Ripa asegura que no cejará en su empeño de “colaborar como uno más en constituir ese frente amplio asturiano”, y sospecha que la sanción persigue que “en el caso de que los juzgados obliguen a repetir las primarias de Podemos Asturies por fraude electoral o que anulen los círculos piratas, las personas de mi candidatura ya estaremos expulsados o inhabilitados”.