María Río, "Asturiana del mes" de junio por su trayectoria en la industria farmacéutica

María Río Presa, vicepresidenta y directora general de Gilead España, ha sido designada por LA NUEVA ESPAÑA "Asturiana del mes" de junio por su brillante trayectoria en el sector farmacéutico, en el que ha desempeñado cargos de responsabilidad en varios laboratorios punteros. El mes pasado, su compañía, Gilead, suscribió un convenio de colaboración con la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria en Asturias (FINBA) que aspira a contribuir a que el Principado alcance "una posición de liderazgo en este campo".

Nacida en Noreña, María Río estudió Farmacia en la Universidad de Santiago. Asimismo, tiene un MBA por el IESE de Barcelona. Ha ocupado puestos de alta dirección en empresas como Lilly, Janssen o GlaxoSmithKline. Forbes la ha incluido en dos ediciones (2021 y 2022) como una de las CEO más influyentes de nuestro país.

Desde su incorporación a Gilead, en 2012, ha liderado el lanzamiento de terapias innovadoras para enfermedades como el VIH, la hepatitis y el cáncer. Asimismo, es miembro de la junta de gobierno de Amcham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en España) y del Círculo de Empresarios.

En relación a las terapias CAR-T, uno de los tratamientos más avanzados y esperanzadores para el cáncer, en los que Gilead tiene un papel clave, María Río enfatiza que el hecho de que el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se haya incorporado a la lista de centros autorizados por el Ministerio de Sanidad para administrarlos "es una gran noticia para toda la sociedad asturiana". Con este paso, el HUCA ingresa en "un grupo selecto de Hospitales en España que podrán tener una experiencia propia con estas terapias, y, por tanto, estar a la vanguardia de lo más avanzado que se está poniendo a disposición de los pacientes a nivel mundial".

El pasado 24 de junio, el laboratorio Gilead firmó un convenio de colaboración con la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria en Asturias (FINBA). A juicio de María Río, la FINBA es "un ejemplo de cómo diferentes agentes pueden unirse y coordinarse para abarcar objetivos importantes, tanto para una región como el Principado como para sus ciudadanos".

Además de su faceta ejecutiva, María Río siempre ha hecho gala de "un fuerte compromiso con la innovación como motor fundamental de progreso para las empresas y la sociedad". En este ámbito destaca su liderazgo en la creación e impulso de las Becas Gilead a la Innovación Biomédica, que se otorgan desde 2013. "Se han convertido en el certamen más importante que organiza la industria farmacéutica en nuestro país en el campo de la I+D", destaca Gilead. Antes de incorporarse a Gilead, trabajó en GlaxoSmithKline, compañía en la que fue vicepresidenta y directora del Centro de Excelencia de Urología para Europa, Asia-Pacífico, Japón y mercados emergentes, con responsabilidad sobre las estrategias de marketing y los programas locales de desarrollo clínico y acceso al mercado de los productos de urología.

"Podemos sentirnos orgullosos del sector farmacéutico que tenemos en España. Sin duda, es un motor esencial para el avance de la innovación en nuestro país. Uno de cada cinco euros que se invierte en I+D en nuestro país, proviene de este sector. De hecho, el año pasado registró el 10 por ciento de las patentes en nuestro país, lo que le coloca como el sector más activo en este campo", declaró María Río en una entrevista reciente con este periódico.

En cuanto a su relación con Asturias, la ejecitiva noreñense subraya que es "muy estrecha". Siempre que puede, se desplaza al Principado, y su aspiración es hacerlo con más frecuencia. "Casi toda mi familia está aquí y aquí descansan mis mayores. Llanes, Noreña, Oviedo, Verdicio, Gijón, son lugares muy queridos para mí. Y Covadonga, el Carmín de la Pola, el Ecce Homo de Noreña o la Virgen de la Guía son reclamos para volver siempre que puedo", subraya. Dentro de sus preferencias destacan las playas de Llanes: Toró, Ballota, Borizu, San Martín. "No creo que haya playas más bellas. Muchas veces cierro los ojos y me imagino que me estoy bañando en cualquiera de ellas", relata la vicepresidenta y directora general de Gilead España.