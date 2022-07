Toda la oposición salvo Cs respalda la queja de los ayuntamientos contra la ley ambiental

Los reparos de los ayuntamientos al proyecto de ley de calidad ambiental, que promueve el Principado y tramita la Junta, despiertan en el parlamento un eco casi unánime de recelo que no alcanza a toda la oposición parlamentaria. Sólo Ciudadanos se desmarca del respaldo nítido que los antagonistas del PSOE ofrecen a la Federación Asturiana de Concejos (FACC) en su consideración de que las medidas del texto propuesto por el Gobierno socialista amenazan a los municipios con una "carga" adicional de costes y tareas administrativas que se les antoja difícil de asumir con sus medios actuales.

Sobre esa amenaza se apoya el informe que las entidades locales han remitido a la Junta y que pide a los grupos apoyo en su rechazo a los preceptos de la norma que les chirrían, particularmente aquellos en los que se les atribuye la labor de inspección y verificación del cumplimiento de la normativa en aquellas actividades o instalaciones que se consideran de afección ambiental baja y que la Administración pretende dar de paso con una simple declaración responsable del promotor. En estos casos, el proyecto podría echar a andar con el mero testimonio de cumplimiento de los requisitos legales, pero eso luego hay que comprobarlo y los ayuntamientos aducen que carecen de medios "técnicos, humanos y económicos" para asumir ese papel que ahora pretende asignárseles por ley, pero sin compromiso de aportación de fondos.

Su protesta, que viene adobada con la demanda de que se enriquezca la redacción con una disposición para exigir al Principado un compromiso de financiación de los costes adicionales que se les avecinan, encuentra en la oposición parlamentaria un asentimiento casi unánime en número de fuerzas, pero no suficiente en el de diputados. El PSOE guarda por el momento un significativo silencio y fuentes del grupo que sustenta al Gobierno se limitan a confirmar que "hemos recibido el informe y vamos a analizarlo". Todas las demás formaciones ya han examinado las apenas diez páginas del documento y todas se alinean con la queja municipal con más determinación que Ciudadanos, que mantiene una línea de apoyo al texto socialista que se ha hecho visible desde el inicio del debate parlamentario y que puede ser decisiva para su éxito en la Junta.

Según la versión del diputado naranja Luis Fanjul, la nueva ley no asigna a los ayuntamientos "competencias que antes no tuvieran ya atribuidas por la legislación básica, y además va ayudar a dinamizar unas trabas burocráticas que ahora mismo son totalmente disuasorias". El parlamentario no deja pasar la ocasión de denunciar el "inmovilismo propugnado por ciertas formaciones políticas" en relación con esta regulación a su juicio facilitadora de la competitividad económica de Asturias, pero no se cierra a cambios. "Ahora es el momento de enriquecer el texto", enlaza indicando hacia un periodo de enmiendas en el que su grupo, "como siempre, huirá de bloqueos y políticas demagógicas y adoptará una política constructiva para lograr el mejor texto para los asturianos".

El resto del hemiciclo respalda sin apenas fisuras la queja municipal, el diputado del PP Javier Brea partiendo de la comprensión hacia la "preocupación" de los concejos "por la mayor carga burocrática y la especialización de personal para vigilancia, control e inspección. Nos parece de sentido común", valora, "que reclamen a la Administración regional ayuda para cubrir esa necesidad de recursos humanos y económicos. La ley, además, debe dejar las cosas bien definidas y claras para evitar posibles futuras diferencias entre municipios en la aplicación de la norma".

"Esperamos que el Gobierno autonómico haga caso y escuche las objeciones de la FACC", apunta también desde la izquierda Ana Taboada, responsable de políticas municipalistas en Podemos Asturias. "Cualquier competencia adicional para las administraciones locales debe ir acompañada de su correspondiente financiación, formación de personal público y garantía de no externalización", resalta, convencida de que "hay vías para ello a través de servicios mancomunados entre administraciones o mediante convenios con la Administración autonómica". En todo caso, remata, "el desarrollo de esta competencia y responsabilidad para los concejos debe hacerse en coordinación con la FACC y convenientemente financiada".

Mayoría socialista

La queja de una federación municipal donde es abrumadora la mayoría de regidores socialistas viene después de la formulada hace algunas semanas por IU y sus alcaldes. La valoración del diputado y coordinador general Ovidio Zapico secunda, "obviamente, esa posición de la FACC" y va más allá. "Creemos que es necesario no sólo asumir esas exigencias, sino empezar de nuevo con una ley que tal y como está en modo alguno servirá para garantizar la calidad medioambiental y que en cambio abre las puertas a hacer la vista gorda ante proyectos que pueden ser muy lesivos para el medio ambiente y la ciudadanía", concluye.

Al portavoz de Foro, Adrián Pumares, se le adelanta de entrada "indispensable" la necesidad de "disminuir los trámites burocráticos", pero entiende que "no puede ser a costa de complicar todavía más a los ayuntamientos, que ya se ven suficientemente castigados teniendo que hacer frente a competencias que les son impropias". El diputado y secretario general forista acaba prometiendo trabajar "en el trámite de enmiendas para que la ley tenga en cuenta las sugerencias de los ayuntamientos y se adecúe a sus necesidades".

"Es el colmo de la caradura", va más allá Sara Álvarez Rouco (Vox), que se obligue a los ayuntamientos a "ejercer como inspectores sin medios ni dotación económica". A su juicio, "pretender ponerse la medalla de paladines del medio ambiente a costa de derivar el trabajo incómodo y la responsabilidad a unas administraciones locales sin capacidad para asumir más funciones es muestra de la inconsistencia y nulo compromiso del Gobierno".