El conflicto del puente leonés podría retrasar el AVE a Asturias o ralentizarlo

"La variante de Pajares estará lista en tiempo y forma, el problema del AVE a Asturias está en León". La frase, pronunciada por un dirigente del Ministerio de Transportes, refleja a las claras la situación de un proyecto que acumula 13 años de retraso y en el que se han gastado ya más de 3.800 millones de euros. La reunión que mantendrán el 7 de septiembre representantes del departamento que capitanea Raquel Sánchez, de Adif y del Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, para buscar una solución a la integración del ferrocarril en el municipio, podría propiciar un nuevo escenario y dejar empañada la llegada de la alta velocidad a Asturias. Un puente tienen la culpa, pero no toda.

El proyecto que Adif tiene en la actualidad sobre la mesa, que no aceptan ni los dirigentes ni los vecinos del San Andrés del Rabanedo, prevé demoler y reconstruir el puente de Trobajo del Camino bajo el que avanza la línea férrea. El puente no cumple las medidas mínimas exigidas para la alta velocidad, ni en altura, ni en anchura. Debe por tanto construirse un nuevo puente. El primer problema es cómo.

Para que el puente gane en altura solo hay dos soluciones: excavar o elevar. Aunque en un principio Adif había decidido excavar, ahora ya no lo tiene claro. Esta circunstancia es una de las razones de las protestas vecinales, que se repiten cada viernes en Trobajo del Camino. La altura actual del puente alcanza las de los segundos pisos de los edificios cercanos, y los afectados temen que acabe a la de los terceros o los cuartos. No lo aceptan.

Pero el puente es solo una parte del problema. Porque los vecinos exigen recuperar el proyecto inicial de Adif para la línea de alta velocidad, que contemplaba soterrar todo el trazado a su paso por el municipio. Quieren que sea soterrado, al menos, en parte. Incluida en todo caso la zona en la que se sitúa el puente.

El Ministerio ha prometido que la alta velocidad llegará a Asturias en mayo del año que viene. La pregunta es si hay tiempo para reconstruir el puente o para soterrar el trazado en diez meses. Sí y no, serían las respuestas. Este periódico consultó a varios ingenieros con gran experiencia en obra pública y todos coincidieron en señalar que sí daría tiempo a demoler y reconstruir el puente siempre y cuando se actúe con celeridad.

De septiembre, cuando se celebrará la reunión, a mayo, cuando está prevista la llegada del AVE a Asturias, hay ocho meses. Los ingenieros consultados señalaron que la mejor manera de asegurar que la obra estará lista en ese tiempo es declarar "motivos de emergencia". Aseguran que es posible, simplemente, alegando que existe un "problema social", lo que permitiría iniciar la obra antes de justificar el gasto.

Problema: "La emergencia se desvirtuó y no se usa casi nunca, quizá para evitar líos y denuncias en los tribunales", señaló uno de los consultados. Es cierto que esta fórmula se aplicó en Asturias en varias ocasiones. Claro que en la última ocasión en que se recurrió a ella, para reconstruir el puente de La Barrosa, en la N-634, en el concejo Salas, la tramitación se ha demorado más de un año. "Hay miedo a las denuncias y ahora todo avanza con una lentitud exasperante, incluso las obras ejecutadas por vía de emergencia", lamentó uno de los ingenieros. Pero "físicamente" sí sería posible demoler y reconstruir el puente de Trobajo del Camino en "muy pocos meses".

El propio Adif pareció dejar claro que era posible demoler y reconstruir el puente en muy poco tiempo cuando, en diciembre de 2020, anunció que la obra estaría lista "para la primavera". Desde entonces no se avanzó ni un milímetro. ¿Responsables? Adif y el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo se señalan mutuamente. El Administrador Ferroviario alega que las autoridades locales no conceden licencia para demoler el puente, y el equipo de gobierno resalta que si no lo hace es porque Adif no ha cumplido con varios compromisos de mejora adquiridos en el entorno del puente.

Fuentes municipales señalan, además, que Adif podría "perfectamente" ejecutar la obra sin permiso municipal "si la declara de interés general".

Soterrar el trazado ferroviario en San Andrés del Rabanedo, aunque solo fuera parcialmente, sería una historia bien diferente. Porque la experiencia muestra que este tipo de obras se demoran durante muchos años. El ejemplo del soterramiento de las vías de Feve en Langreo es perfecto: ya se negociaba en 1990, contó con fondos mineros en 2002, acabó licitándose por primera vez en 2007, las obras comenzaron en 2009 y aún están pendientes de ejecución dos de las tres fases programadas.

Ahora bien, ¿podría llegar el AVE a Asturias con el puente actual o si se decide soterrar el trazado ferroviario? En teoría, sí. Pero los trenes tendrían que avanzar como máximo a 30 kilómetros por hora por una parte del término municipal de San Andrés del Rabanedo. Y las obras del soterramiento podrían obligar a realizar cortes intermitentes de la línea, con el consiguiente perjuicio para los usuarios.

¿Por qué exigen los vecinos de Trobajo del Camino soterrar las vías, como contemplaba el proyecto inicial, del año 2004? Porque lo contrario, según afirman, convertiría a la localidad "en un gueto", pues la linea avanzaría entre viviendas y la dividiría en dos con un "muro infranqueable". Alegan, además, que sobre el puente de Trobajo del Camino discurre la avenida Párroco Pablo Díaz, salida natural por carretera desde la ciudad León hacia el norte, que registra unos niveles de tráfico muy elevados. La alcaldesa de San Andrés del Rabanedo, la socialista Camino Cabañas, ha prometido llevar las exigencias vecinales a la reunión del 7 de septiembre, en la que, pese a ser clave para Asturias, no habrá ningún representante de la región.

Transportes ha prometido llevar a ese encuentro varias opciones para la integración del ferrocarril en San Andrés del Rabanedo. El proyecto inicial de Adif para el AVE a Asturias contemplaba soterrar todo el trazado ferroviario tanto en el municipio de León como en el de San Andrés del Rabanedo. Los recortes decididos a causa de la crisis económica de 2009 llevaron a Adif a decidir que solo se soterraría el trayecto correspondiente al municipio leonés. Así se ha hecho.