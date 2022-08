Estafas por Whatsapp: el nuevo método que los delincuentes ya aplican en Asturias para conseguir dinero

Un supuesto cambio de número de teléfono de un familiar cercano que, en realidad, resulta ser una forma para sustraer dinero. Ese es el nuevo cebo al que recurren los estafadores aprovechando aplicaciones de mensajería, como Whatsapp. Las víctimas reciben un mensaje de Whatsapp desde un número desconocido. El mensaje es bastante genérico pero la supuesta víctima puede creerlo fácilmente: dice ser un presunto familiar que trata de ponerse en contacto por medio de un nuevo número, que la víctima debe guardar en lugar del que ya tiene en la gente. No hay un nombre detrás del mensajero, sino que simplemente se alude al parentesco para identificarse: se hacen pasar por un hijo, hermana, cuñada u otro allegado.

Lo que puede parecer en un primer momento una conversación convencional cambia totalmente cuando el delincuente piensa que ha logrado ganarse la confianza suficiente con la víctima. Es en ese momento cuando intentan persuadirla pidiéndole un favor: necesitan urgentemente una cantidad de dinero. A menudo, la conversación queda ahí al generarse dudas entre quienes reciben el mensaje, pero los estafadores son tan hábiles que pueden llegar a generar las dudas suficientes como para que una persona decida seguir la conversación, e incluso caer en la trampa.

Uno de los perfiles más susceptibles de engaño es el de las personas mayores, poco familiarizadas con el móvil, pero también más confiadas. Varias personas en Asturias han recibido mensajes de este tipo. Una potencial víctima, que estuvo conversando durante más de una hora con el estafador, ha permitido a LA NUEVA ESPAÑA conocer la conversación. Es el caso de Alberto –nombre ficticio–, un hombre de avanzada edad que apenas utiliza internet. Este domingo, 31 de julio, recibió en su teléfono un mensaje enviado desde un número no registrado en su agenda y en la que alguien se hacía pasar por su hijo: "Hola papá. Mi otro teléfono está roto. Este es el nuevo número que puedes guardar. ¿Estás en casa?". Dos minutos después, el delincuente volvía a insistir: "¿Guardaste mi número?". Precisamente, el día antes su hijo le había informado de que no tenía datos en el teléfono para contactar con él, por lo que la víctima creyó inicialmente la historia contada por el estafador.

Alberto estuvo intercambiando mensajes durante más de una hora con el estafador, que ya en el tercer mensaje expuso su "problema": "Tengo que transferir dos pagos antes de mañana pero como mi teléfono está roto no puedo acceder a mis archivos". Ese supuesto teléfono roto, que es lo que convencía a Alberto de que realmente se trataba de su hijo, aseguraba al ciberdelincuente no tener que comunicarse de ninguna manera que no fuera por mensajes de texto, lo que reducía la sospecha y la posibilidad de identificación.

El estafador pretendía que Alberto hiciese el pago: "¿Puedo enviarte los detalles de pago para que puedas pagar por mí?", le pregunta. El estafador quiere saber el banco con el que opera Alberto y le pide acceda online. De esa forma, podría acabar teniendo el control sobre su cuenta bancaria.

Cuando Alberto explicó que no sabía hacer esos trámites a través del teléfono, el estafador insistió en que era la única manera dada la urgencia de la operación, pero finalmente le propuso que lo hiciera en el banco al día siguiente. "Entonces hablamos mañana", concluyó Alberto.

La víctima de esta estafa comentó con su mujer la situación de manera totalmente natural. Sin embargo, a ella le extrañó y terminó por llamar a su hijo. En cuanto se enteró de que se había intentado pasar por él, bloquearon al contacto. Ahora están a la espera de presentar las capturas de conversación a la policía.

Alberto no ha sido la primera víctima ni la suplantación de identidad la única técnica puesta a prueba. Whatsapp se ha convertido en el medio más fácil para los ciberdelincuentes de conseguir dinero de manera rápida. Recurren a la ingeniería social (manipulación a través de habilidades sociales) para conseguir su objetivo de forma mucho más eficaz, contactando con infinidad de números para aumentar la probabilidad de que alguno "pique". Esta metodología adquiere múltiples formas en el mensaje, pero viene a tener la misma finalidad. Hace unos meses comenzó a cobrar fama otra estafa cuyo primer mensaje dice algo así como: "Adivina quién te escribe del extranjero". Las personas detrás, en este caso, piden a sus víctimas que recojan unas maletas de forma urgente en el aeropuerto porque no han podido subir al avión en el último momento.