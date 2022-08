The Hole X llega a Gijón en el marco de su gira nacional, con la que la compañía LETSGO celebra el décimo aniversario del espectáculo original que dio comienzo a la saga: The Hole, que nació fruto de la colaboración entre LETSGO, Yllana y Paco León. Así, este nuevo espectáculo, que se representará bajo la Gran Carpa en el Antiguo Astillero de Naval Gijón, desde el pasado jueves, 28 de julio, hasta el 14 de agosto, rescata la esencia original y la adereza con nuevos e impresionantes números circenses, sensuales stripteases y acrobacias aéreas, manteniendo a sus personajes más icónicos y su descarado humor.

Protagonistas de altura

Un espectáculo de la talla de The Hole X no sería posible sin unos maestros de ceremonias a la altura y, en el caso de Gijón, éstos serán el inolvidable Álex O'Dogherty, responsable a su vez de la adaptación de los textos, Eva Isanta y Victor Palmero, que se han incorporado al show esta temporada y, por último, Canco Rodríguez. que vuelve al rock&roll. Encabeza el elenco Vinila Von Bismark, que interpreta a la Generala. Esta nueva entrega cuenta con Alex O’Dogerthy y Gabriel Chamé como directores, Guillermo Weickert como coreógrafo, Marc Álvarez como director musical, José Luis Sixto Rodriguez como ayudante de dirección y Vinila Von Bismark como directora residente.

Rienda suelta al "canalleo"

Si en algo se especializa The Hole X, un espectáculo para adultos que no deja indiferente a nadie, es en dar rienda suelta al ‘canalleo’, como ellos lo llaman; y así es como ha llegado a convertirse en un género en sí mismo: una mezcla de circo, burlesque, teatro, cabaret y música, bañados en el humor más provocador y bajo el lema “Hay que estar en el Agujero para salir del Agujero”. En este “Agujero” (o “boquete”, como lo llama la Generala en cierto momento del show), han entrado y salido ya más de dos millones y medio de espectadores a lo largo de estos diez años sobre los escenarios de España, Alemania, Francia, Italia, México y Argentina. Y es que The Hole, llegó en 2011 para revolucionar la cartelera nacional e internacional, algo que siguieron haciendo más adelante su secuela, The Hole 2, y su precuela, The Hole Zero. Con The Hole X, el clásico vuelve más X que nunca.

THE HOLE X Lugar: Antiguo Astillero de Naval Gijón Dirección: Acceso por calle Palafox, terrenos antiguos de la naval. Venta de entradas: Web del espectáculo www.theholeshow.com