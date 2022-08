El PP de Asturias activa la carga contra el plan de medidas de ahorro energético del Gobierno central sin llegar a la llamada a la insumisión. Más en la línea oficial de la dirección del partido que en la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, secundada de algún modo ayer por el “inaplicable” del alcalde de Oviedo, la coordinadora del grupo popular en la Junta, Beatriz Polledo, pide consenso sin una apelación expresa a la insubordinación. “Una vez más”, afirma, “las medidas de ahorro del Gobierno socialista han sido tomadas por decreto. Se vuelve a cargar la responsabilidad a las comunidades autónomas y a los ciudadanos” desde un Ejecutivo “experto en escurrir el bulto”. La diputada se acoge al proyecto de economía energética concebido desde su formación “para lograr el máximo aprovechamiento de todas las energías disponibles sin ningún tipo de veto ideológico” y añade que Moncloa “debe dar ejemplo. No puede pedir por la mañana que nos quitemos la corbata y por la tarde coger el ‘Puma’ para que le acerque al ‘Falcon’. Tiene 22 ministerios que debería reducir, a mí estas cuestiones me dan vergüenza ajena”.

La respuesta es no, sin embargo, cuando la pregunta inquiere sobre si este bochorno que sienten les lleva a pedir que no se cumpla la ley, como ha hecho directamente Isabel Díaz Ayuso desde Madrid, o a considerar que el plan es tan "inaplicable" y enemigo de la actividad económica como dice desde el Ayuntamiento de Oviedo Alfredo Canteli. Más con el presidente nacional o con el andaluz, Juan Manuel Moreno Bonila, que con Ayuso y Canteli, Polledo llama "a hacer las cosas con criterio, con sentido común y con consenso. Es lo que está pidiendo el PP y Alberto Núñez Feijóo”, precisa Polledo. “Debería primar el consenso”, repite, “y no estas imposiciones”. Respecto a las actitudes divergentes detectadas en distintas zonas del partido, “no puedo hablar por los demás dirigentes. Cada uno optará por su aplicación o no, pero desconozco las posturas más allá de que la propuesta está siendo estudiada en detalle”, remata.