El cuarto y último volumen de "La tira y afloja de LA NUEVA ESPAÑA. Antología 2008-2020" sale a la venta el sábado y el domingo. Son 64 paginas encuadernadas en tapa blanda al precio de 4,95 más el ejemplar del periódico del día. El recopilatorio del trabajo humorístico de Pablo García y Rogelio Román se titula "De la vieja a la nueva normalidad" y cubre de noviembre de 2014 a enero de 2018, de la escalada de Pedro Sánchez a la desescalada Covid. La introducción es obra del actor, escritor y director de teatro Maxi Rodríguez, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA con su "Parando en Villalpando". Escritores y periodistas opinan acerca del rectángulo satírico.

Javier Lasheras, escritor. "Solo con leer el título, ‘La tira y afloja’, uno se destensa de las noticias de portada. Asomarme a ella con el primer café es el placer más sano del que disfruto para restar importancia a mis asuntos y asomarme a los otros. Si un viajero llegara a estas tierras y me preguntara cómo nos vemos los ciudadanos de Asturias y cómo al resto del mundo, le regalaría esta Antología. El humor, el buen humor, es universal".

Martín López-Vega, escritor. "Si una tira cómica es buena, ese día probablemente no necesites leer nada más del periódico, porque habrá condensado lo más importante del día en un gesto (exagero; pero no tanto). Si incluye una opinión inteligente, como es el caso con ‘La tira y afloja’, ¿qué más se puede pedir? La sigo desde niño, así que no veo la hora de verla en formato de libro, pues será, seguro, un buen resumen de la historia de Asturias, de España y del mundo".

Manuel G. Rubio, escritor. "Representa el mejor sentido del humor, a la altura de las viñetas de referencia en España. El ingenio del guionista es finísimo, muy inteligente, irónico y con un conocimiento y uso del lenguaje poco habitual. La calidad del ilustrador es insuperable. La caricatura no tiene secretos para él. La iniciativa de LA NUEVA ESPAÑA de hacer esta antología es muy oportuna y coloca a los autores en el pódium que se merecen".

Miguel Barrero, escritor. "Entre los indicadores que definen la salud de una sociedad, figura el que marca su capacidad para reírse de sí misma. “La tira y afloja” lleva casi cuatro décadas derrochando talento y audacia para ofrecernos a los habitantes de este rincón del norte una ventana desde la que asomarnos, con una sonrisa o una carcajada, a la luz de nuestras virtudes o la sombra de nuestras miserias. No recuerdo cómo era Asturias antes de ‘La tira y afloja’. Una Asturias sin ‘La tira y afloja’ sería una Asturias huérfana del conocimiento que otorga el saber que la vida va muy en serio, pero no lo suficiente como para resistir la tentación de tomársela a broma".

Milio R. Cueto, escritor. "Soi incondicional de ‘La tira y afloja’ de tola vida. Ye un análisis inmediatu, perfinu y trescendente de l’actualidá tapáu detrás d’una cortina d’humor, que ye la manera sutil de vestir la crítica al gustu del berríu de la calle y del xuxuriu de la sacristía. Y eso consíguese namás, un día sí y al otru tamién, gracies a la conxunción afortunada de dos de los grandes talentos de la prensa asturiana y española, periodistes con una trayectoria incuestionable depués de miles de viñetes y columnes, caúna d’elles siempre dotada d’un chispazu d’intelixencia, cuando nun ye una electrocución. La historia reciente d’Asturies lléese y entiéndese, a la perfeción, nes tires de Pablo y Javier".

Raquel Presumido, escritora- "Me encanta. Cuando empecé a leerla/mirarla/reírla era adolescente. Me sentaba al lado de mi padre y los dibujos me llamaba la atención. Casi nunca entendía los dobles sentidos y la ironía. Le preguntaba a mi padre y él me explicaba a qué suceso hacía referencia. ‘La tira y afloja’’’ ha sido mi primer contacto con la crónica política, desde el humor, como creo que se deben abordar las desgracias. Es una suerte poder tener ahora una recopilación cronológica, reflejo de todo lo que hemos reído por no llorar. Gracias a los creadores y al periódico por ello".

Fernando Granda, periodista. "¡Qué buen despertar! Desayuno con la mirada puesta en Pablo García y Rogelio Román; tras un primer café con tostada y aceite, repaso las tribunas (me quedo y leo alguna) y acabo despertándome con Javier Cuervo o Juanjo Millás. Son miradas curiosas que me indican la importancia del humor en la vida. Dice Peridis que el gran interés de Picasso es que aprovechaba obras de otros artistas para saltárselas y mostrar una nueva mirada, una visión distinta, innovadora. Esa mirada me la dan Pablo, Rogelio, Javier o Juanjo. Así es el humor. Y es que el Humor (con H mayúscula) nos da una percepción, digamos, ‘real de la realidad’. Un humor que lleva un tiempo en peligro por acotamiento de temas en los que no se “debe” entrar, cuando el humor es la ruptura con lo políticamente correcto. The New York Times no publica dibujos de humoristas por la presión de ciertos lobbies. Pero el Humor inteligente de Cuervo, de Millás, de García o de Román nos hace pensar y nos da fuerza para afrontar el día con otro talante. Anima a vivir".