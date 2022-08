La gratuidad, alivio para el tren en Asturias: "Es algo muy bueno"

El Consejo de Ministros aprobó este lunes el paquete de medidas de sostenibilidad económica y, entre ellas, las que afectan al ámbito del transporte. Asturias está muy pendiente de una medida que puede dinamizar su maltrecho servicio de Cercanías, que acumula años de caída de viajeros. De hecho, los asturianos que utilizan el tren reciben con alegría que, desde el 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre, se podrán beneficiar del uso gratuito de los trenes de Cercanías, tanto de la antigua Feve como de Renfe, si viajan de forma recurrente.

En Gijón, esperando el tren para ir a trabajar, Pablo Álvarez afirma cogerlo diariamente. Además confiesa que, "si me lo dan gratis, perfecto". Normalmente, usa el abono del Consorcio de Transporte de Asturias (CTA), porque explica que "si coges la tarjeta mensual sale más barato que el abono de cercanías". Aunque, "si lo de cercanías es gratis, cambiaré". Sin embargo, el Principado está estudiando ya cómo aplicar las medidas estatales y si afectará a ese abono de la CTA y a descuentos también en el transporte por carretera. En esta quincena deberán "concretarlo".

Álvarez valora "muy positivamente" la medida "siempre y cuando no tenga trampa": "Me ahorraría 50 euros al mes, que es lo que cuesta el abono mensual. Si lo quieren fomentar para que uses el tren, es algo muy bueno. Además, pienso que sí, que se conseguirá el objetivo porque buscan que la gente lo use para el día a día".

La exigencia mínima para acceder a la gratuidad será la realización de 16 viajes o más durante la vigencia del bono, según el real decreto ley. Asimismo, para beneficiarse será necesario depositar una fianza de 10 euros, que se devolverá al finalizar el periodo de vigencia de la medida y después de que se verifique el cumplimiento de los requisitos. La devolución de la fianza se realizará por el mismo medio de pago utilizado por el usuario.

Nuria Rojo coge el tren "todos los días", ya que va a trabajar a Gijón desde Oviedo. Le gusta la medida: "Si es como dicen, dejando la fianza y luego te lo devuelven, bien". Respecto a los objetivos de reducir las emisiones que se propone el Gobierno cree que "puede ser una base para fomentar el transporte público, pero tienen que cambiar muchas otras cosas. Por ejemplo, el tren en Avilés está fatal. Yo tengo amigas que vienen y sufren 20 minutos de retraso o a veces ni pasa. Tienen que hacer algo y mejorar el transporte público para que funcione y que así la gente deje el coche en casa".

"No conocía esta medida, pero la valoro de forma positiva porque a mí me cuestan diez viajes de Oviedo a Gijón 21 euros". Es lo que dice Sandra Velasco tras enterarse de los planes del Gobierno central mientras espera en la estación de Gijón. Considera que "es una medida que complementa y me ayuda a mí y a muchos usuarios que diariamente tienen que coger el tren". Y añade: "Mucha gente se ahorraría parte de su sueldo y fomentaría que se cogiese el transporte público más que el coche privado".

A Jesús Medina también le pilla por sorpresa: "No tenía ni idea y últimamente utilizo bastante el tren para venir a Gijón". Explica hasta qué punto la medida le afectaría de forma positiva: "Me compensaría bastante porque durante este tiempo hago muchos viajes. Está muy bien para la gente que coge mucho el tren y viaja". Además, "el tren es cómodo y rápido y con una medida así creo que lo cogerá más gente. Lo utilizaré", añade.

Tampoco Ana Ruibal conocía esta decisión. Durante el trayecto de tren entre las dos grandes ciudades de Asturias explica que "no lo sabía y eso que lo cojo todos los días". Lo ve bien, aunque afirma que "el tren lo cojo siempre, apliquen esta medida o no". Tiene dudas al respecto de su efectividad: "No sé hasta qué punto influiría esta decisión porque el que quiere ir en transporte público ya lo hace. El que no puede permitirse todos los viajes en coche ya busca una alternativa. Yo, por ejemplo, antes iba en coche y ahora esta es mi alternativa. Igual hay gente que lo ve de otra manera".

Raquel González ya es una veterana en el uso del tren como medio de transporte para ir a trabajar: "Llevo 15 años usándolo". Ya era conocedora de esta medida y, en principio, aclara que "voy a utilizar esta ventaja porque me sale más económico que pagar 65 euros al mes. Creo que está genial, siempre y cuando no haya letra pequeña". Expone que "menos es nada, porque hasta ahora estábamos pagando y es algo que nos beneficia a los trabajadores". Respecto a las finalidades medioambientales, cree que "los objetivos se conseguirán porque va a haber gente que se va a animar a dejar el coche en casa y moverse en tren".

A pesar de la buena acogida, "siempre hay gente que se está quejando, como los de los buses", explica Beatriz Arroyo. Ella sí está informada y le parece una buena medida: "La considero positiva, ya que me sale gratis y lo uso a diario". Confiesa que solía ir en coche a trabajar, "pero llegó un momento en el que no podía ya que con un sueldo de mileurista es imposible". Espera y desea que "uno de los impactos que se consiga sea el fomento del transporte público", más sostenible.

Esperando su tren en Llamaquique (Oviedo), se encuentra María José Díaz, que aclara que la gratuidad está muy bien para la gente que puede coger el tren siempre, pero "a los que estamos trabajando por la noche, la mayoría en hostelería, no nos hacen ningún favor", dado que cuando se acaba su jornada ya no hay servicio ferroviario. Ella lo utilizará "los días que me compense". Considera que tendrían que poner un servicio especial nocturno para que la medida sea equitativa para todos, aunque confiesa que "va a fomentar el transporte público porque mucha gente se va a aprovechar".