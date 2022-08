Losa: "No hay prueba fehaciente de pinchazos de sumisión química"

La delegada del Gobierno, Delia Losa, llamó al sosiego ante la alarma desatada por las últimas denuncias de supuestos pinchazos a mujeres jóvenes y adolescentes para obtener una sumisión química.

"No debe haber alarma porque no hay nada comprobado fehacientemente", recalcó Losa, que señaló que en los casos denunciados los últimos días en varios puntos, entre ellos el de una menor de 13 años de Gijón, "no se ha constatado el suministro de sustancias por esa vía". Respecto al caso de la menor gijonesa, Losa recalcó que "parece ser que alguna sustancia se le ha aplicado, pero no está claro el método de la aplicación" y "respecto al resto de supuestos pinchazos no se ha podido constatar ningún caso de manera certera". No obstante, Losa sí confirmó que han sido varias las chicas que se han acercado a los "puntos violeta" (de información ante posibles agresiones) para informar que creían haber sido víctimas de un pinchazo sin que se pudiese constatar ese hecho en posteriores revisiones médicas.

La delegada del Gobierno compareció para analizar la acción del Ejecutivo central en el primer semestre de 2022, del que destacó su "carácter social" y enfatizó que "si algo diferencia a este Gobierno progresista es que no deja a nadie atrás". Y para reforzar esa afirmación destacó el aumento del Ingreso Mínimo Vital o la ayuda complementaria a desempleados o personas con bajos ingresos. Aseguró que "se han destinado 30.000 millones de euros a la clase media trabajadora, a los colectivos más vulnerables y a los sectores más afectados por el alza de precios de las materias primas".

Con todo, las inversiones en infraestructuras protagonizaron parte del repaso: Losa admitió que suponen "un quebradero de cabeza en Asturias". Y por eso recalcó que "Ahora mismo se ejecutan en Asturias obras en infraestructuras por un valor de 6.400 millones", en referencia a la recopilación realizada hace días por el Ministerio de Transportes. Cifró en un 24% el actual grado de ejecución presupuestaria del Ministerio de Transportes, después de los bajos datos del pasado ejercicio. "En cinco años con Pedro Sánchez, Asturias ha recibido un 29% más de recursos que en los gobiernos de Rajoy", dijo.

Sobre los problemas con el puente leonés de San Andrés de Rabanedo, Losa insistió en que ese conflicto "no supondrá un retraso" en la llegada de la alta velocidad para Asturias. Y aseguró que, "una vez terminada la Variante de Pajares, el Gobierno tiene el foco en las cercanías ferroviarias". También confirmó que definitivamente la obra del tercer carril de la autopista "Y" estará concluida en otoño de 2023 y respecto al soterramiento de Langreo afirmó que "las obras están adjudicadas y han comenzado", aunque los primeros pasos "son costosos, llevan mucho tiempo y no se ven; pero está habiendo avances".

La delegada recalcó que la guerra en Ucrania ha ocasionado "una crisis sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial". Y enfatizó que para explicar el escenario económico actual "no se pueden buscar más causas fuera de la guerra, que ha provocado una desestabilización de la economía y una inflación desbocada". Por eso, las medidas aplicadas por el covid "se siguen manteniendo". Y destacó la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez para negociar en la UE la "excepción ibérica" al precio del gas, recalcando que "en los países limítrofes al nuestro se paga una factura eléctrica mayor".

Entre las medidas destinadas a impulsar la economía están los fondos europeos. Losa destacó que "se han transferido 4,5 millones de euros para financiar proyectos de generación energética; también disponen de 40 millones de euros el Gobierno del Principado y los ayuntamientos para descarbonizar el transporte público y la movilidad". Losa se refirió además a los planes de descarbonización de Arcelor, "claves para el futuro de Asturias y que cuentan con el respaldo del Gobierno de España".

Y los fondos europeos del Plan de recuperación, aseguró, sí están teniendo efectos reales. "Hay quien dice que ese dinero no está llegando a la economía, y estoy en desacuerdo; el Plan de Recuperación está siendo fundamental para dinamizarla y el mejor termómetro lo tenemos en las cifras de empleo", aseguró. Elevó a 586 millones de euros los fondos que Asturias ya tiene asignados, entre los de gestión autonómica y estatal, más los 195 millones de euros de los fondos REACT-EU.

El repaso a la acción del Gobierno central en este primer semestre incluyó referencias a la juventud, al enumerar "el bono joven de alquiler, los 4 millones de euros invertidos en formación profesional y el bono cultural joven". Losa añadió no obstante que "lo más importante es que los jóvenes puedan acceder al mercado de trabajo".

Otro tema que ha comentado ha sido el del peaje. Losa ha asegurado que "está aplicado el descuento e, incluso, se ha incrementado dicho descuento, en función de algunas condiciones determinadas". Afirma que "la gestión del Gobierno impide la subida del peaje".