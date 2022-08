Alarma en las agencias de viajes al cancelarse vuelos a seis destinos a partir de septiembre

La alarma saltó ayer en las agencias de viaje y los operadores turísticos asturianos, tras comprobar que Volotea había cancelado vuelos desde Asturias a varios destinos a partir de septiembre. Son seis los afectados: Fuerteventura, Ibiza, Mallorca, Menorca, Murcia y, en menor medida, Lanzarote. El temor de la patronal de las agencias de viaje a que continúen las cancelaciones recibió como respuesta una llamada a la tranquilidad de Volotea: "Se trata de ajustes de final de temporada en rutas vacacionales", explicaron fuentes de la aerolínea.

Incluyendo estos ajustes, los responsables de Volotea esperan ofrecer este año desde el aeropuerto de Asturias "casi un 70 por ciento más de asientos que en 2019. Y mantenemos los dos A319 que tenemos basados en este aeropuerto", añadió la portavoz de la compañía aérea con sede en Asturias.

Pero la asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (OTAVA) no las tiene todas consigo. Su presidente, Íñigo Fernández, manifestó la "preocupación" del sector y su malestar por la "falta de comunicación por parte de Volotea sobre el adelanto del fin de la temporada". Aseguró que había "cientos de billetes y paquetes turísticos vendidos a los destinos a los que se ha adelantado el final de la temporada y no hemos recibido ninguna explicación por parte de la compañía".

Fernández detalló que las agencias y los operadores están intentando buscar alternativas para los clientes que ya habían reservado vuelos, pero en algunos casos no existe otro operador que vuele a esos destinos si no es con transbordo, algo que muchos viajeros no aceptan, por lo que "habrá que devolverles el importe de los servicios contratados. Nos hubiera gustado que la compañía nos hubiera informado de sus planes antes de empezar a cancelar. Y si tienes dudas, no programes, o al menos avisa con tiempo", reclamó Fernández a los dirigentes Volotea.

Los integrantes de OTAVA auguran importantes quebrantos económicos por las cancelaciones de Volotea, ya que tanto las agencias como sus clientes programan sus vacaciones en función de la oferta a principios de temporada. Fernández indicó que el sector prevé un invierno "muy duro", y sospecha que tras las cancelaciones de Volotea planea "un ajuste de flota y de personal. También manifestó su temor por los convenios pactados para volar al extranjero desde Asturias a partir de octubre de este año: "Se firmaron con una situación económica muy distinta a la actual, solo el diez por ciento de inflación interanual es una losa enorme", resaltó.

Volotea ha adelantado el final de la campaña de verano en cinco destinos, y un sexto ha visto cómo se suspendían los vuelos durante un mes. En el caso de Fuerteventura ayer podían reservarse billetes solo hasta el 24 de septiembre. A Ibiza y a Menorca se podrá viajar hasta el 1 de octubre. Y a Mallorca, hasta el último día de septiembre. Finalmente, ya solo pueden reservarse asientos a Murcia hasta el 17 de septiembre.

También ha habido cancelación de vuelos a Lanzarote: no habrá conexión directa desde el 18 de septiembre hasta el 16 de octubre.

La alarma saltó ayer en las agencias de viaje y los operadores turísticos asturianos, tras comprobar que Volotea había cancelado vuelos desde Asturias a varios destinos a partir de septiembre. Son seis los afectados: Fuerteventura, Ibiza, Mallorca, Menorca, Murcia y, en menor medida, Lanzarote. El temor de la patronal de las agencias de viaje a que continúen las cancelaciones recibió como respuesta una llamada a la tranquilidad de Volotea: "Se trata de ajustes de final de temporada en rutas vacacionales", explicaron fuentes de la aerolínea.

Incluyendo estos ajustes, los responsables de Volotea esperan ofrecer este año desde el aeropuerto de Asturias "casi un 70 por ciento más de asientos que en 2019. Y mantenemos los dos A319 que tenemos basados en este aeropuerto", añadió la portavoz de la compañía aérea con sede en Asturias.

Pero la asociación de Operadores Turísticos y Agencias de Viajes de Asturias (OTAVA) no las tiene todas consigo. Su presidente, Íñigo Fernández, manifestó la "preocupación" del sector y su malestar por la "falta de comunicación por parte de Volotea sobre el adelanto del fin de la temporada". Aseguró que había "cientos de billetes y paquetes turísticos vendidos a los destinos a los que se ha adelantado el final de la temporada y no hemos recibido ninguna explicación por parte de la compañía".

Fernández detalló que las agencias y los operadores están intentando buscar alternativas para los clientes que ya habían reservado vuelos, pero en algunos casos no existe otro operador que vuele a esos destinos si no es con transbordo, algo que muchos viajeros no aceptan, por lo que "habrá que devolverles el importe de los servicios contratados. Nos hubiera gustado que la compañía nos hubiera informado de sus planes antes de empezar a cancelar. Y si tienes dudas, no programes, o al menos avisa con tiempo", reclamó Fernández a los dirigentes Volotea.

Los integrantes de OTAVA auguran importantes quebrantos económicos por las cancelaciones de Volotea, ya que tanto las agencias como sus clientes programan sus vacaciones en función de la oferta a principios de temporada. Fernández indicó que el sector prevé un invierno "muy duro", y sospecha que tras las cancelaciones de Volotea planea "un ajuste de flota y de personal. También manifestó su temor por los convenios pactados para volar al extranjero desde Asturias a partir de octubre de este año: "Se firmaron con una situación económica muy distinta a la actual, solo el diez por ciento de inflación interanual es una losa enorme", resaltó.

Volotea ha adelantado el final de la campaña de verano en cinco destinos, y un sexto ha visto cómo se suspendían los vuelos durante un mes. En el caso de Fuerteventura ayer podían reservarse billetes solo hasta el 24 de septiembre. A Ibiza y a Menorca se podrá viajar hasta el 1 de octubre. Y a Mallorca, hasta el último día de septiembre. Finalmente, ya solo pueden reservarse asientos a Murcia hasta el 17 de septiembre.

También ha habido cancelación de vuelos a Lanzarote: no habrá conexión directa desde el 18 de septiembre hasta el 16 de octubre.