Descartado el posible caso de sumisión química en el Descenso del Sella

Descartado el posible caso de sumisión química registrado la pasada madrugada en la fiesta del Descenso del Sella. Fuentes de la Guardia Civil afirman que los servicios sanitarios que atendieron a la joven que denunció haber sufrido un "pinchazo" en Ribadesella no encontraron indicios de que hubiese sido agredida. Por ahora, no consta que la mujer haya presentado denuncia por estos hechos.

La voz de alarma sobre el asunto la dio esta mañana el consejero de Salud del Principado, Pablo Fernández Muñiz, al informar de que en la fiesta del Descenso Internacional del Sella se había activado el protocolo de sumisión química. "Fue una única atención. Se están haciendo los estudios pertinentes para aclarar la situación y seguiremos el protocolo establecido para estos eventos", afirmó.

La atención en cuestión fue requerido a las 2.30 horas por una joven que afirmaba haber sufrido un "pinchazo" en Ribadesella. La mujer fue atendida inmediatamente por la Guardia Civil y por servicios sanitarios. Fueron estos últimos quienes, a priori, descartaron que se hubiese producido agresión alguna, ya que no encontraron indicios de punción alguna.

"Hay que denunciar"

"Aunque el pinchazo no tuviese ningún tipo de sustancia, es una agresión a las mujeres, porque es una agresión con tintes claramente machistas que quiere generar miedo", afirmó esta mañana Fernández Muñiz. El dirigente asturiano animó a cualquier persona que pueda sufrir algo parecido que lo denuncie haya o no haya síntomas. "No hay por qué consentirlo", insistió.