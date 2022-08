«Barbón vendió al mundo rural al firmar la Estrategia del Lobo», critica el PP

El diputado del PP Javier Brea aseguró ayer que el Gobierno asturiano, presidido por el socialista Adrián Barbón, «ha vendido al mundo rural por poco más de 2,4 millones de euros, al firmar la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo». Esa es la cantidad que recibirá el Principado para impulsar la coexistencia del lobo con la ganadería.

«El PSOE ha traicionado al mundo rural» fueron las contundentes palabras que Brea dirigió al Gobierno del Principado. Además de acusar a los dirigentes socialistas de «mentirosos» por la gestión del lobo, también añadió que «lo que esta Estrategia hace frente al lobo es que se imposibilite cualquier tipo de gestión o control positivo, ya que, al declararlo especie protegida, no se pueden tomar medidas fuera de esta ley».

Brea subrayó que el número de lobos creció en Asturias un 40 por ciento desde el año 2014. «Es evidente que no se está controlando y está causando muchos daños en el mundo rural. Así lo está haciendo desde el inicio de su aparición». El diputado destacó que esta «traición» le recuerda a «la de Judas a Jesucristo».

Ramón Artime, presidente de Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), declaró que la aprobación de la Estrategia es «una decisión política que está creando crispaciones en el Ministerio». Auguró que las cosas «van a ir a peor, con un Gobierno que hace más caso a las minorías que defienden a los lobos que a los ganaderos. Se ve porque cada vez hay más lobos, lo que dificulta la actividad ganadera. Denunciamos esta situación para que se reflexione. Nosotros, pese a lo que muchos piensan, no buscamos acabar con los lobos, sino que haya un control mucho más específico», explicó Artime.

El dirigente ganadero manifestó su convicción de que «hasta el consejero (de Medio Rural, Alejandro Calvo) lo debe estar pasando mal, porque esta medida viene de arriba. Sánchez la ha impuesto, y no puede ser. El problema no se soluciona con unos presupuestos para que el ganadero se proteja». Añadió que «se ha llegado a un punto en el que hay quienes ni denuncian los daños a la Consejería, porque la ayuda no llega».

Ante esa imposición de Sánchez, Brea denunció un «absoluto chantaje del Gobierno. La carta que han recibido las comunidades autónomas dice claramente que las que no apliquen la Estrategia, no cobrarán. Es inédito en este país vincular el pago de un reparto ministerial a un documento de Estrategia Nacional. Esto es un chantaje en toda regla», dijo.

Artime expresó su opinión de que «la gente no se va del medio rural. A la gente se la está echando con estas políticas». Sobre este asunto Brea aportó que medidas como la Estrategia del Lobo «perjudican a la ganadería menor, la cual es muy importante en Asturias».

La única solución que encuentra el diputado del PP es «sacar a la especie del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), «que es lo que hará el PP en cuanto llegue a La Moncloa». El Gobierno de Pedro Sánchez incluyó al lobo en el Lespre el pasado mes de septiembre, con la oposición de los ganaderos y varios gobiernos, entre ellos el del Principado.

Sobre la construcción de los parques eólicos, que podrían perjudicar también la actividad ganadera, el presidente de ASAJA señaló que está «a favor» de «aquello que legalmente se pueda hacer y que bajo ningún concepto interrumpa la actividad ganadera».

«Lo que quiero es que juguemos todos con las mismas cartas. A todos nos gusta una energía limpia, pero lo que me sorprende es que a un ganadero se le pida tanto, desde el punto de vista medioambiental». En este punto, Artime lanzó una advertencia: «Cuidado no nos encontremos el día de mañana con una crisis alimentaria como la energética que estamos viviendo a día de hoy».