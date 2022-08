El primer día de las medidas de ahorro no espantan a los clientes en Asturias: "No dejaremos de tomar algo o de ir a tiendas porque suban el aire"

Limitar a 27 grados el uso del aire acondicionado en verano y a 19 grados la calefacción en invierno en edificios públicos, espacios comerciales y grandes almacenes, infraestructuras de transporte (aeropuertos y estaciones de tren y autobús), espacios culturales y hoteles, así como apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22.00 horas serán las primeras medidas que entraron en vigor hoy miércoles en toda España. En Asturias los clientes las asumieron con resignación. Y eso que estamos a las puertas de una ola de calor que mañana traerá al Principado temperaturas superiores incluso a las de hoy, cuando se alcanzaron los 36 grados en Langreo según la Agencia Estatal de Meteorología.

Pero entre los comerciantes (obviamente) también hay preocupación. “Lo que más nos preocupa es que haya menos gente que quiera venir a probarse la ropa”, aseguran Raquel y Sara Fernández, dependientas de la tienda Soho & Co, aunque según dicen “llevamos una buena mañana y no ha parado de entrar gente”. Y es que ni el calor más asfixiante echa atrás a quien anda en busca de un vestido para una boda o un abanico. Con los termómetros marcando temperaturas propias de una ola de calor, 32 grados en pleno centro de Oviedo, la nueva normativa que entró en vigor ayer y por la que la temperatura del aire acondicionado no podrá estar por debajo de los 27 grados, invita a buscar alternativas para capear el temporal. “Es el mejor complemento para ir de compras”, indica Bea. M. abanico en mano, una de las clientas que se encuentran en la tienda. Pocos minutos después, otra clienta acaba adquiriendo uno de estos accesorios que, a este paso acabarán poniéndose de moda para sobrellevar las temperaturas.

“La gente tiene miedo de probarse la ropa porque creen que al hacer tanto calor y sudar pueden acabar manchando las prendas”, afirma Melody Álvarez, empleada de una tienda de ropa, “igualmente, la gente sigue entrando”. A la hora de trabajar, también se nota. “Como empleados también se hace más difícil trabajar, así que imagina la gente que está moviéndose, probándose ropa…”, indica. A esta apreciación se suma Sara Fernández, quien considera que la “falta de costumbre a este calor” hace que sea más difícil de llevar, “no estamos aclimatados a este clima y nos sienta peor, encima, ahora con una ola de calor vamos a estar como pollos aquí dentro”, asegura. Y es que, en su caso, han pasado de poner el aire acondicionado a 21 grados a 27, por lo que “lo notamos mucho”, insisten Raquel y Sara Fernández.

Por su parte, entre los clientes, las opiniones están divididas. Si bien es cierto que hay quien tira de abanico o de tomarse un helado para pasar la mañana, hay quien en el interior de los establecimientos encuentra un pequeño oasis en medio de la ciudad. “A mí no me parece que haga más calor, noto una temperatura normal y no saldré más o menos por ello, no creo que dejemos de ir de tiendas o a tomar algo porque suban el aire. Igual donde lo pueden sentir más es en las cocinas de los restaurantes o donde trabaje mucha gente. Pero en las tiendas se lleva bien”, explica Natalia Jurescu.

“La verdad es que no noto diferencia. En un establecimiento se está mejor que en la calle”, asegura María Belén Herrera, mientras ojea ropa en una tienda. Además, considera que “si es para ahorrar y evitar el cambio climático me parece bien. Todos tenemos que hacer pequeños cambios y no voy a coger y levantarme de la mesa del restaurante porque el aire esté más alto”. En cuanto a si ha afectado la medida en su trabajo, Herrera insiste en que “no ha cambiado nada".

“Hace calor, pero en los comercios no me parece para tanto. También dependerá de si entras a una tienda de ropa o a un restaurante, supongo. En esos casos los que peor lo pueden pasar son los empleados. Los clientes estamos unos minutos y los trabajadores pasan horas”, considera Sofía Flores. Sobre si la medida servirá para hacer frente a la dependencia energética o paliar las consecuencias del cambio climático, Flores afirma que “no le veo mucho sentido porque al final los que más contaminan no van a cambiar nada. Somos los tontos de siempre los que pagamos el pato”.

Para algunos, lejos parecen quedar aquellos días en los que refugiarse en una tienda en busca de una bocanada de aire acondicionado se presentaban como una alternativa para afrontar el calor. “He estado en varios sitios y son los grandes almacenes los que mantienen la temperatura más baja”, dice Isabel Álvarez, quien añade que “esto de la temperatura es una imposición. Si yo puedo pagar el recibo de la luz quiero tener la temperatura que me dé la gana. Así que no estoy a favor de esta medida. Deberían dejar libertad”.

Sin embargo, también hay quien ve en esta iniciativa una ventaja. “Había veces que hacía frío en las tiendas, ahora se está bien”, cuenta Ana Belén Pérez. Y es que hay quien asume de buen grado la nueva ley que según se prevé, estará vigente hasta noviembre de 2023. “Me parece bien la medida y estoy a favor porque si quiero salir tampoco me va a afectar esta ley. Además, tampoco me parece mal que la gente consuma menos y haga cosas al aire libre”, añade Pérez

En el caso de la hostelería, la medida contempla que bares, restaurantes y cafeterías mantengan las temperaturas a un máximo de 25 grados, ya que así lo establece la ley de prevención de riesgos laborales por la que se rige el sector. No obstante, algunos clientes ya notan una temperatura mayor. “Yo me tomo el café rápido y me voy porque hace más calor. Si estuviese más a gusto pediría algo más”, afirma Laura Cano, mientras apura su consumición. Por su parte, Carlos Ortega, quien disfruta de un pincho de tortilla y una caña asegura que “yo noto una temperatura normal, la de siempre, vaya, así que no dejaré de tomar algo en un bar si no hay hueco en terraza”, explica.

En La Felguera, también preocupación

Las propietarias de la tienda "El pecado" de La Felguera, Elena Ezama y Leticia Gutiérrez, afirman que "nos va a perjudicar el apagado de luces, mucha gente está dando un paseo por la noche y da sensación de tristeza y abandono, parece que no hay comercio. Incluso pensamos que puede dar inseguridad en los viandantes, todo a oscuras por la calle". Respecto a la temperatura, “la gente se empieza a poner y quitar ropa, se acalora y no poder regular eso...no son medidas efectivas, no estamos de acuerdo". Desde la tienda de muebles y decoración Ayalga, su propietaria, Carmen García Cano y su empleada, Aurora Braña, ven de otra forma las medidas gubernamentales, ya que "no nos afecta ninguna de las dos medidas, en el caso del aire, no tenemos y con respecto al escaparate tampoco nos perjudica en nada".

En Ribadesella, terrazas llenas

Asturias se encuentra en alerta por altas temperaturas. El bochorno invita a locales y turistas a buscar la mejor manera de refrescarse ante un calor que es más propio del sur de España que de esta zona de la península. Con esta sofocante situación, encontrar una mesa libre en alguna terraza de Ribadesella supone una odisea que muchos están dispuestos a afrontar dado que la alternativa de quedarse en el interior de un establecimiento, en ocasiones, puede convertirse en un infierno. "Aquí no tenemos aire acondicionado" , dice José Manuel Campo hostelero en la villa riosellana, "en invierno no hay problema, ahora en verano todo el mundo nos pide terraza, pero se llena en seguida", asegura. Por un lado, trabajar con estas condiciones no es tarea fácil, por ello la mayoría de las cafeterías y bares tratan de ventilar lo máximo posible abriendo puertas y ventanas. Por otro lado, la ocupación, lamentan los hosteleros de la zona, se ve claramente afectada ya que pocos son los clientes que se resignan a tomarse algo dentro del local.

En Avilés, resignación

La resignación, sumada a cierta confusión sobre cuál es, finalmente, la temperatura a la que se puede poner el termostato del aire acondicionado en comercios y locales hosteleros ha marcado la entrada en vigor en Avilés de la obligatoriedad de aplicar el Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización. También la indiferencia, porque según señala un portavoz de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc) "son una minoría los bares y comercios urbanos que tienen sistemas de climatización; pensemos que estamos en Asturias y las temperaturas en verano no son tan extremas como en otras partes de España".

No obstante, ayer el mercurio se fue a 33 grados en las horas centrales del día en Avilés. Con ese calor en la calle, el personal de establecimientos que habían puesto el aire acondicionado a 27 grados –caso de una perfumería en la calle La Cámara– aseguraba "estar confortable" y la clientela que accedía al local agradecía el "fresquito" percibido. Solo un pero: cada vez que se abrían las puertas del comercio entraba aire sofocante. De ahí que las medidas gubernamentales contemplen la próxima obligatoriedad de disponer de puertas de cierre automático para minimizar las pérdidas de frío o calor, según la estacón del año.

En un hotel de la calle La Fruta regularon los termostatos de los espacios comunes –el de las habitaciones no está afectado por el plan de ahorro del Gobierno– los consabidos 27 grados y los empleados manifestaban que la situación era "llevadera". En líneas generales, y con más de 30 grados en la calle, la sensación térmica de 27 grados en los locales dotados de sistemas de climatización –que son los menos– resultaba agradable.

La Ucayc ha enviado a sus asociados una circular informativa con ánimo de aclarar las dudas surgidas, que motivaron en días pasados un goteo de llamadas a la sede de la entidad. En esa circular se recalca que la obligatoriedad de limitar la temperatura de la climatización a 27 grados tiene excepciones, caso de las panaderías, peluquerías, cocinas y otros espacios donde por las características del trabajo se antepone la salud de los trabajadores al pretendido ahorro energético.

El técnico de climatización avilesino, Isaac Suárez, que lleva en el negocio desde 1974, manifestó al habla con este diario que en los últimos días su empresa ha recibido más llamadas de las habituales recabando información sobre eficiencia energética e incidencias con el aire acondicionado, si bien "tampoco una barbaridad".

A juicio de este experto, "un buen sistema de climatización, debidamente proporcionado al espacio y con potencia bien dimensionada, es eficaz para mantener estable la temperatura deseada". Y como ejemplo puso los sistemas de las grandes centros comerciales. A modo de consejo y en previsión de que aumente la psicosis por la eficiencia energética, Suárez desaconseja "ponerse en manos de aficionados y tratar de abaratar en la potencia de los aparatos que han de climatizar las estancias, porque a la larga el rendimiento siempre será peor".

Gijón apagará fuentes y la decoración ornalmental

El Ayuntamiento de Gijón comenzará a aplicar desde las 22:00 horas de hoy medidas de ahorro energético y aunque no lo recoge el decreto del gobierno también apagará el alumbrado de fuentes y su sistema de bombeo, las estatuas, murallas y el alumbrado ornamental. En la aplicación del decreto Gijón limitará la temperatura del aire acondicionado en todas las dependencias municipales y apagará las luces del interior de los edificios una vez estén desocupados.

En el caso de los edificios municipales el cierre se produce habitualmente en torno a las 21:30 horas, salvo las salas de estudio de los centros municipales en época de exámenes y algunas instalaciones deportivas donde entrenan diferentes equipos. A pesar de que no lo recoge expresamente el decreto apagará el alumbrado de fuentes, así como de sus sistemas de bombeo, el de estatuas, murallas y el alumbrado ornamental.

La excepción será la Casa Consistorial, cuya fachada permanecerá iluminada durante la Semana Grande, ya que su alumbrado está compuesto, exclusivamente, por barras led de bajo consumo.

“Absurda” es la palabra más utilizada por los hosteleros gijoneses a la hora de definir la nueva normativa del estado sobre la temperatura del aire acondicionado en los restaurantes.

“No es lo mismo 25 grados aquí en Gijón que en León, aquí tenemos muchísima humedad y la gente no se quiere quedar dentro porque no aguanta, y en León pues a lo mejor sí que se aguantan esos grados dentro”, expresó Ángel Antuña, jefe de cocina de la sidrería “Nueva Ibérica”. La puerta cerrada también forma parte de la normativa, algo que Antuña clasifica como “ridículo” e “inviable”.

Ovidiu Tamasescu, jefe de cocina, y Juan Antonio Díaz, encargado del restaurante “La casa de la Ventresca”, también opinan que las medidas son “absurdas” y una “forma más de chupar pasta”. “Ahora no se puede ni tener la puerta abierta, y es que aquí no aguantas, te mueres si no entra aire y hace corriente”, explican los dos preocupados con el futuro del restaurante y de la clientela que temen perder a causa de la normativa.

La regulación estatal

Centros sanitarios y hospitalarios, de formación (colegios, universidades o guarderías), peluquerías, lavanderías, gimnasios y los medios de transporte en sí (trenes, aviones, aeropuertos, barcos...) quedarán excluidos de la obligatoriedad de limitar la temperatura, para no bajar de los 27 grados en verano ni superar los 19 grados en invierno.

También quedan exentos aquellos centros donde sean necesarias exenciones por las especificidades del sector, así como en el caso de hoteles, las habitaciones, que son de regulación privada. En el resto del hotel (por ejemplo restaurantes, cafetería, espacios comunes) sí se aplicaría.

De esta manera, los límites de temperatura establecidos se aplicarán al interior de los establecimientos habitables que estén acondicionados, situados en los edificios y locales destinados a uso administrativo (incluyendo plantas o zonas de oficinas, vestíbulos generales y zonas de uso público), comercial (tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares) y cultural (teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares), así como en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas, restauración (bares, restaurantes y cafeterías) y transporte de personas (estaciones y aeropuertos).

No obstante, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, precisó el viernes que bares y restaurantes pueden limitar el uso del aire acondicionado al "entorno de los 25 grados", teniendo en cuenta las recomendaciones de la legislación laboral, frente a los 27 grados que contempla el real decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno.

Medidas flexibles

En este sentido, aclaró que los 27 grados se aplicarán "con flexibilidad" y puso como ejemplo que discotecas, cocinas y gimnasios necesitan una temperatura distinta a otros espacios como una librería.

"No se puede pedir a trabajadores que están en condiciones de ejercicio físico importante que no tengan las condiciones que el derecho laboral garantiza con respecto a los máximos y mínimos de temperatura", aseguró Ribera en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Por ello, los comercios y establecimientos deberán justificar cuándo no aplican el límite de temperatura en el termostato, una flexibilidad incorporada en el decreto ley para proteger los derechos de la salud laboral de sus trabajadores.

No se aplicará apagado al alumbrado ornamental de monumentos

En lo que respecta al apagado de alumbrado de escaparates, el horario de apagado desde las 22.00 horas se aplicará exclusivamente al alumbrado de escaparates y de edificios públicos que a dicha hora estén desocupados. Así, no se aplicará al alumbrado ornamental de monumentos (salvo que sean edificios públicos que a dicha hora estén desocupados).

En lo que se refiere a la instalación de cartelería, señales y pantallas, los edificios a los que aplica la limitación de temperatura deberán informar, mediante carteles informativos o el uso de pantallas, las medidas de aplicación que contribuyen al ahorro energético relativas a los valores límites de las temperaturas del aire, así como información sobre temperatura y humedad (deben disponer de termómetros visibles a los usuarios del edificio), apertura de puertas o regímenes de revisión y mantenimiento.

También pueden informar de otras medidas que estén adoptando voluntariamente y los carteles deberán ser visibles desde la entrada o acceso de los edificios. La fecha de inicio de la medida es al mes desde la publicación de la normativa en el BOE, es decir, el próximo 2 de septiembre y estará vigente, en principio, hasta el 1 de noviembre 2023.

Respecto a la obligación de disponer de un sistema de cierre de puertas adecuado, se aplicará en edificios y locales con acceso desde la calle, destinados a los mismos usos que a los que se aplicaría el límite de temperatura.

En esta medida, no se consideran exclusiones, salvo que la legislación de seguridad que aplique al edificio o local impida cumplir esta obligación. La fecha para adaptarse es antes del 30 de septiembre y no tiene fecha fin para su cumplimiento.

Sanciones desde 60.000 euros

Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.

Fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo han explicado a Europa Press que las sanciones que se aplicarán serán las recogidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), dispuestas a su vez los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sobre infracciones administrativas.