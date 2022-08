Mañana ajetreada ayer para el PP en la Feria de Muestras. La visita institucional de los populares fue larga y "fructífera" en un día marcado por las altas temperaturas en el recinto ferial Luis Adaro. Teresa Mallada, presidenta regional de la formación; y Pablo González, líder del PP en Gijón, encabezaron una comitiva que fue desfilando por varios de los stands de la Feria, entre ellos, el de LA NUEVA ESPAÑA. Al término de la visita, Mallada criticó con dureza el plan de ahorro energético del Gobierno de Pedro Sánchez: "Es absolutamente injusto y dañino".

En la misma línea, la presidenta del PP regional aseguró que la implantación de este plan es "una nueva traba" para los autónomos, que a su juicio, "vienen sufriendo impedimentos constantes de forma escandalosa". "Cualquier gobierno debería tenerlos en su cabeza para ayudarlos continuamente y no ponerles dificultades", indicó Mallada, quien también criticó la labor legislativa del presidente del Principado, Adrián Barbón: "Lleva tres años sin saber solucionar la vida de los asturianos".

Mallada, en compañía del resto de integrantes de la comitiva que se desplazó a la Feria de Muestras, celebró la vuelta a la normalidad de una edición que cuenta con 700 expositores y ha creado 2.500 puestos de trabajo. Además, agradeció el tiempo que muchos autónomos están dedicando al certamen gijonés. Un colectivo, que desde su punto de vista, ha sido altamente castigado durante los años de pandemia: "En lo que llevamos de legislatura han afrontado muchísimos impuestos y muchísima burocracia. Además, con los gobiernos socialistas de Sánchez y Barbón nunca se acaban las sorpresas. Ahora llega el plan de ahorro energético". En este sentido, Teresa Mallada lamentó que haya sido "impuesto" por el Gobierno estatal "sin consensuar con las autonomías o los ayuntamientos". "Es el gobierno de los decretazos, de las imposiciones y las ocurrencias", espetó la presidenta del PP en Asturias.

En este punto, Mallada se mostró sumamente crítica con la labor legislativa de ambos gobiernos, central y regional: "No entendemos por qué se hacen las cosas así cuando estamos dañando gravemente al sector productivo español y asturiano". Desde su punto de vista, sendos ejecutivos "gobiernan a base de parches". "Es mucho más fácil poner un parche que gestionar adecuadamente. Y la palabra gestión no está ni en el modelo de gobierno del ejecutivo central ni en el del autonómico", clamó una Mallada que personificó sus quejas en la figura de Adrián Barbón: "Lleva tres años demostrando que no sabe solucionar los problemas que tienen los asturianos y ya no le quedan más oportunidades".

Respecto al nuevo plan de ahorro energético, Mallada –además de criticarlo con firmeza– apuntó que "cuando hablamos de energías se trata de aprovechar todas las que tenemos disponibles a nivel nacional, desde las renovables hasta la nuclear". Según explicó, las cinco centrales nucleares que hay en España son capaces de generar el veinte por ciento de la electricidad consumida por los españoles. "Vamos a abrir la mente y aprovechar todos los recursos que tenemos", sugirió la máxima responsable de los populares asturianos, quien mostró su predisposición a "hacer todo lo posible para tener financiación europea con el objetivo de ampliar nuestra red gasística y bajar así el precio del gas". Para rematar, Mallada auguró un cambio de gobierno para los próximos comicios: "No podemos desaprovechar los meses que quedan hasta las elecciones, en las que sin duda habrá un vuelco. Se palpa en la calle".

Durante la visita institucional del Partido Popular también se dejaron ver Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón; y Álvaro Alonso, director del recinto ferial Luis Adaro, además de más personalidades de ámbito local, regional y del partido. La primera parada fue en el stand de la Fundación Masaveu, continuando por el del banco Sabadell, donde los integrantes pudieron escuchar las explicaciones del joven Álvaro Rodríguez sobre la exposición de la historia de las conserveras asturianas. Incluso algunos de ellos se animaron a fotografiarse en uno de los puntos instalados en forma de lata de conserva.

La comitiva llegó justo antes de comer al stand de LA NUEVA ESPAÑA. Los representantes en la visita institucional escucharon las explicaciones de Eloy Méndez, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA de Gijón, sobre la exposición "Con lo que nos hemos reído estos años", en la que se muestra una antología de "La tira y afloja", que se publica a diario en la página 2 del periódico. Se trata de una selección de 36 obras del dibujante Pablo García y de su fiel guionista Rogelio Román. Parte de la comitiva se fotografió en los dos photocall del stand: uno con partes de la tira cómica y otro con la caricatura de un jabalí, personaje icónico de este espacio de humor.