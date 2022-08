Ortega Smith acusa a Sánchez de «forrarse» con los impuestos a la energía

«Se está usted forrando a costa de las familias que no llegan a fin de mes». Dirigiéndose directamente al presidente del Gobierno, el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, combatió ayer en Navia el decreto para el ahorro energético exigiendo a Pedro Sánchez la bajada del «cuarenta por ciento de impuestos que están machacando los hidrocarburos y la electricidad» y, según su teoría, enriqueciendo al Gobierno. El diputado anunció el recurso al Tribunal Constitucional y a todos los resortes jurídicos a su alcance para acabar un una norma que evaluó como «una cortina de humo para no hablar de lo importante. Son medidas como quitarse la corbata, como decir que hay que apagar unas horas antes los comercios sin preguntar al comerciante, o como poner unas dobles puertas que no dicen quién va a pagar».

Lo importante, enlaza, «es hablar de un plan nacional de la energía, de fuentes alternativas, de dejar de tumbar nuestras centrales térmicas y de poner en marcha las nucleares». «Si por las izquierdas fuera», remata el argumento, «todo se solucionaría a base de pasar frío en invierno y calor en verano, de dejar de producir, de no utilizar el coche y no vivir. Eso rompe la economía, que se basa en un consumo libre sostenible y responsable», señala. Acompañado por la diputada regional Sara Álvarez y por los portavoces municipales en Oviedo y Gijón, Cristina Coto y Eladio de la Concha, respectivamente, Ortega Smith criticó a los dirigentes socialistas regionales que, «como Adrián Barbón», «se ponen de rodillas y compran esas políticas aunque sean absurdas» y justificó su visita en la necesidad de «proyectar una imagen de futuro y trasladar un mensaje de esperanza para los asturianos». En mayo de 2023, vaticinó deseando que Vox «entre con fuerza» en la Junta, «se acabaron las políticas del globalismo sectario».