El Grupo Junquera Marítima recibió ayer, en la Feria de Muestras, el premio "Ateneo Jovellanos" al desarrollo económico e industrial. Se trata del decimoséptimo galardón que otorga la asociación cultural, que en esta ocasión distingue la trayectoria centenaria del grupo empresarial marcada por su "excelencia", "filosofía de trabajo en equipo" y "el fomento del empleo y desarrollo". Un reconocimiento que recogió Teresa Fernández, directora financiera del Grupo Junquera Marítima, que aprovechó para dar las gracias: "Estamos muy agradecidos por este galardón, nos impulsa para seguir trabajando y dar valor a Asturias". Al acto también acudieron Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio; Enrique Fernández, consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica; Luis Rubio, presidente del Ateneo Jovellanos; Pablo Junceda, director general de Sabadell Herrero; y Ana González, alcaldesa de Gijón.

La ceremonia comenzó con una foto de familia frente al pabellón del Sabadell Herrero para después, acompañados por el Grupo de Gaites de Llangréu, acceder a la sala de entrega de premios, donde un centenar de personas los recibía para presenciar la entrega del premio "Ateneo Jovellanos". El Grupo Junquera Marítima "significa mucho para la ciudad y para Asturias", aseguró Baragaño. Esta empresa familiar lleva 104 años en activo en los que, bajo el lema "trabajar, respetar y conocer", ha logrado mantener su actividad y adaptarse en su andadura a las nuevas necesidades. "Ha participado en actividades del sector marítimo, como naviera armadora, remolcadora y un largo etcétera", recordó Luis Rubio. Gracias a su desarrollo ha logrado ofrecer una red de empleo permanente en la ciudad. "Trabajo de forma ininterrumpida para proporcionar una economía positiva a Asturias", destacó Junceda. "Pocas empresas pueden decir que han superado un siglo de actividad; son un claro exponente de excelencia y liderazgo empresarial", ensalzó Enrique Fernández.

En conjunto, motivos de peso que hicieron que la balanza del Ateneo Jovellanos se inclinara hacia un "galardón unánime" que, a juicio de Luis Rubio, "demuestra que es un premio merecido". Un reconocimiento que emocionó y alegró, a partes iguales, a Teresa Fernández: "Estamos muy agradecidos por este premio, nos impulsa para seguir trabajando y dar valor a Asturias". No solo aportará en el ámbito empresarial, sino también social. "Ponemos en marcha la Fundación Isabel Marmiesse para contribuir en los ámbitos de la salud y la inclusión social", agregó. Por un lado, apoyará la investigación genética de las enfermedades raras para favorecer un diagnóstico temprano. "Son muchas las familias que sufren este calvario, por ello queremos ayudar en la medida de lo posible", explicó Fernández. Por otro lado, contribuirán en la "inclusión de colectivos en riesgo de exclusión", con la colaboración de la asociación "Olas sin barreras". "Teresa, nos has emocionado a todos", dijo Baragaño en referencia al discurso. "Es una idea brillante, demuestra que todos estamos de frente y no de espaldas, demuestra que el premio, conmemora también el brillante futuro que van a recorrer", añadió Ana González.