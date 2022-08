El director general de Sabadell Herrero, Pablo Junceda Moreno, vistió ayer la Feria de Muestras sin pasar por alto las dificultades que experimenta el sector productivo de la región, aunque remarcó que no debe cundir el desánimo. "No podemos pensar que los asturianos y quienes nos gobiernan no seamos capaces de reorientar los esfuerzos de todos para seguir la mejor estela de quienes llevan muchos años haciendo bien las cosas", aseveró el director general de la entidad financiera, que aprovechó su estancia en el recinto ferial para visitar el stand de LA NUEVA ESPAÑA en compañía de Sonia García, directora territorial de Recursos de la firma.

Junceda hizo hincapié en las necesidades que debe cubrir el Principado para "construir el futuro de las nuevas de generaciones". Entre ellas, destacó la importancia de "la colaboración público-privada", además de aseverar que la economía regional debe asentar su futuro y sostenibilidad "en el talento y la apuesta por la formación, la preparación y los valores de esfuerzo inherentes a toda formación, como han hecho las economías más pujantes de nuestro entorno". Asimismo, El director general de Sabadell Herrero se sumó al lamento que han expresado otras autoridades tras conocerse el estudio que reflejaba que solo un 9 por ciento de los alumnos de la Universidad de Oviedo se planteaba emprender. "No se trata de que pensemos que todos servimos para empresarios, pero debemos impulsar el talento teórico y práctico de nuestros jóvenes para que puedan hacerse un hueco en el mundo de la empresa", manifestó Pablo Junceda, quien expresó su satisfacción por la iniciativa universitaria destinada a estimular la formación en el emprendimiento. "Se están dando pasos en el buen camino", si bien recalcó la necesidad de que "se den a más velocidad". Para ejemplificar el buen hacer para incentivar la generación de nuevos perfiles profesionales, el director general de Sabadell Herrero mencionó "la creación del Grado en Ciencia e ingeniería de Datos en la Escuela de Industriales" en Gijón. En un discurso con motivo de la entrega de un galardón a Marítima Junquera, Pablo Junceda también recordó a Pepe Cosmen, empresario que en 2012 tomó posesión como Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oviedo. "Fue un ejemplo de amor por Asturias y ya reflexionaba sobre la imperiosa necesidad de apostar por el emprendimiento", afirmó Junceda, que aludió a la trascendencia de la formación, de la que declaró que "es el futuro de Asturias". También insistió en la relevancia de "focalizarse en las personas desde el mundo institucional o público, el universitario, hasta el privado o empresarial" y ponderó el Premio Ateneo Jovellanos como un instrumento para comprobar que la realidad "de las mejores empresas" es la que marca el camino de la región. Para que Asturias funcione, "debemos trabajar de forma coordinada con una misión concreta y una clara visión realista y de futuro", sentenció Pablo Junceda.