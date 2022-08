Las tres cámaras de comercio de Gijón, Oviedo y Avilés y la patronal FADE escenificaron ayer la unidad empresarial en la Feria de Muestras en un acto en el que no participaban las cuatro organizaciones de manera conjunta desde la edición de 2018 de FIDMA. El encuentro sirvió ayer para reivindicar la figura del empresario, dar un toque de atención a los políticos, pedir fondos a las administraciones para mejorar el recinto ferial Luis Adaro y reclamar un papel para FADE y las patronales sectoriales en la unidad de las cámaras que se va a impulsar con la creación del Consejo Regional de Cámaras.

La presidenta de FADE, María Calvo, recalcó que "el futuro de Asturias está directamente relacionado con el futuro de nuestras empresas", al tiempo que resaltó que la difícil coyuntura económica actual probablemente empeore en otoño, por lo que reclamó un apoyo a la competitividad de las empresas asturianas.

María Calvo recalcó que "a las empresas no se nos puede ahogar porque no lo soportaremos, por lo tanto, deben tomarse medidas ajustadas a la realidad empresarial, que sean eficaces, pero que no sean lesivas y sean consensuadas". También apuntó que los problemas de Asturias no son solo coyunturales, si no que "tenemos algunos problemas estructurales que se deben fundamentalmente a que no se ha dado a la empresa la importancia que merece y se le ha ido relegando a un segundo plano. No queremos condicionar la acción política, pero sí contribuir a mejorarla en la medida de lo posible", enumerando algunas asignaturas pendientes como las conexiones con Madrid, Barcelona y con los puertos; la fiscalidad, la formación para el empleo, reducir la burocracia, garantizar energía suficiente y a precio razonable, entre otras.

La líder de FADE también recalcó que "la Feria es un buen momento para, todos juntos, reivindicar el papel del empresario y de la empresa", agregando que "es muy importante que esto lo estamos haciendo hoy unidos" patronal y cámaras.

Respecto a la aplicación del decreto de ahorro energético, Calvo apuntó que está "hablado con la Consejería de Industria para aclarar todas las dudas, que son muchas" sobre su aplicación.

El anfitrión, Félix Baragaño, reivindicó "poner en valor la figura del empresario como motor del progreso económico y social" al tiempo que insistió en pedir una ampliación de capital a los socios del recinto ferial Luis Adaro para acometer el plan de inversiones proyectado por la Cámara de Gijón. "A las instituciones cuesta un poco movilizarlas, pero en eso estamos. Yo creo que merece la pena, hay argumentos más que sólidos para que este recinto pueda seguir mejorando y creciendo", señaló en alusión a Principado y Ayuntamiento, que junto a Unicaja son los otros tres socios del consorcio de ferias.

El presidente de la Cámara de Oviedo, Carlos Paniceres, insistió en que "el mayor reto de Asturias es el económico, y necesita que las instituciones empresariales trabajen en la misma dirección", resaltando la puesta en marcha de la oficina económica y comercial en Madrid del Principado y haciendo un llamamiento a los partidos políticos. "Vamos a entrar en un proceso electoral a menos ya de un año, y probablemente eso va a embarrar el terreno de juego. Yo les pediría a todos corresponsabilidad con esta región, que necesita más acuerdos, menos discrepancias y necesita que algunas de esas leyes salgan adelante, que necesitamos un presupuesto que luego se ejecute, y necesitamos soluciones. Ya llegará el momento de ir a votar en primavera", indicó sin mucha convicción de que le hagan caso.

El presidente de la Cámara de Avilés, Daniel González, criticó las medidas energéticas del Gobierno, y destacó "la unidad de las Cámaras de Comercio que tendrá como consecuencia el futuro Consejo Regional de Cámaras", respecto a la que indicó que debe ser "una unidad cameral que debe ir de forma paralela tanto con FADE como con el resto de patronales sectoriales".