Ciudadanos instó ayer al Gobierno regional a "no dejarse achicar por la izquierda radical" durante su visita institucional a la Feria de Muestras. Susana Fernández, portavoz de la formación en la Junta General del Principado, animó al presidente, Adrián Barbón, a "ser valiente" y destacó la importancia de empresarios y autónomos para la economía. "Debemos ayudarles a crecer y desarrollarse porque generan empleo", manifestó Fernández, que señaló la necesidad de unos presupuestos "modernos, transgresores y competitivos". "Asturias no necesita más gasto social, sino más inversión social", declaró la portavoz de Ciudadanos, que aludió a la polémica que ha rodeado a la atención primaria. "Profesionales y usuarios están descontentos", afirmó Fernández, que mencionó los "problemas de gestión" como su causa. Por ello, desde Ciudadanos se urge al Gobierno "a agilizar la evaluación de gasto sanitario para detectar esas debilidades". Susana Fernández incidió en que no se pueden cometer "los errores del pasado". "No es cuestión de gastar más o menos, es gastar mejor", reivindicó Fernández, que aprovechó su estancia en la Feria para visitar, junto a una amplia comitiva, el stand de LA NUEVA ESPAÑA.

La portavoz de la formación naranja reflejó la "valentía" del partido para afrontar los cambios que sean pertinentes. "Estamos dispuestos a apoyar unos presupuestos que sitúen a Asturias como una región competitiva", aseveró Fernández, que sin embargo negó avances respecto a los de 2023. Asimismo, Susana Fernández criticó el estado de las comunicaciones en Asturias, de las que aseguró que representan "un problema para el turismo y el desarrollo empresarial". "Son una calamidad, el AVE en Asturias está más lejos hoy que hace un año", censuró.