La cerveza Santa ya tiene casa

La Feria de Muestras ya es la casa de Santa, la nueva cerveza de la empresa asturiana Fuensanta. Presentada la pasada semana, los asistentes al recinto ferial Luis Adaro pueden disfrutar de ella antes incluso de su salida al mercado, prevista para el mes de septiembre. El stand, decorado para la ocasión, ofrece el resultado de un proyecto que ha supuesto "tres años de trabajo", como asegura José Luis Fernández Martín-Caro, presidente de la compañía, que explica el origen de esta innovadora idea. "En una conversación informal, nos enteramos que el 90 % de la cerveza es agua. Si en Fuensanta tenemos el mejor agua del mundo, una cerveza tenía que salir bien", comenta Fernández.

"No había mejor sitio para presentarla al público que la Feria", asegura José Luis Fernández, que desgrana las particularidades de un producto en el que tiene depositadas grandes esperanzas. "Es una cerveza que no empacha y el agua mineral supone un plus", cuenta el presidente de Fuensanta, que añade que "tiene una graduación justa para tomarse dos o tres sin ningún problema". Fernández estima que su empresa debía adentrarse en el mercado cervecero. "En Asturias siempre se ha sido más de sidra y vinos, pero últimamente los volúmenes de venta de los distribuidores dicen que la cerveza está en un crecimiento exponencial", asevera un José Luis Fernández que tiene claro el sector de la población que más se verá atraído por el producto. "Los jóvenes son los reyes de la cerveza".

No obstante, los tres años en los que Fuensanta ha trabajado en el proyecto no han estado exentos de dificultades. "Hemos ido a República Checa, Alemania o Bélgica y ha habido mil pruebas, catas a ciegas…", admite Fernández. Y tras muchas probaturas, la puesta de largo de Santa en la Feria "es la confirmación de su éxito". "Estábamos convencidos de que el resultado era óptimo", agrega Fernández, que festeja la consecución de un producto que "está logrando el parabién de todo el mundo". "Después de muchas pruebas ha salido un producto premium", asevera.

El dirigente cuenta las reacciones que está recibiendo el stand de Fuensanta en el recinto ferial. "Dicen que la campaña está muy bien y que el chiringuito también, pero que lo mejor es el propio producto", celebra un José Luis Fernández que se muestra satisfecho por las primeras sensaciones que vive el proyecto en la Feria. "A las horas indicadas del día, la afluencia al stand es alta", indica el presidente, que acentúa la importancia del trabajo en equipo para sacar adelante el proyecto de Santa. "Tenemos una plantilla de cincuenta empleados, una distribuidora, comunicadores, marketinianos...", informa.

José Luis Fernández Martín-Caro resalta la labor desempeñada por dos personas cruciales durante el desarrollo de la nueva cerveza de Fuensanta: Blanca Fresno, maestra cervecera asturiana, y Ricardo "Semilla" Aftyka, consultor argentino. "Después de tener una idea muy clara, ellos hicieron distintas pruebas y trajeron varios productos enfocados a nuestra idea", desgrana Fernández, que califica al dúo como "gente muy experta". "Saben dónde están los productos premium y si eso se junta con el agua de Fuensanta...", declara sobre Fresno y Aftyka, que "están muy orgullosos del resultado final". Un resultado que ya está a disposición de los asistentes a la Feria de Muestras, que pueden pasarse por el stand de Fuensanta para degustar una cerveza que tendrá que esperar hasta septiembre para llegar al mercado. "En la presentación, no había líquido en las botellas que tirar", sugiere José Luis Fernández.