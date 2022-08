"Nuestros cargos, sin pasado político, los elegirán afiliados y simpatizantes"

Pablo Álvarez Fernández (Oviedo, 1977), se formó en la Universidad Laboral de Gijón y en la Escuela Universitaria de Empresariales «Jovellanos». Emigró durante 8 años a Francia,_Inglaterra y Venezuela._En la actualidad es agricultor. Es el coordinador de programas de SOS Occidente, la plataforma nacida en esta circunscripción asturiana por el malestar debido al abandono político que la zona dice padecer.

–La plataforma SOS Occidente irrumpió con fuerza y anticipó que concurriría a las elecciones autonómicas. ¿Se mantiene el objetivo?

–Así es. Presentaremos una lista a las próximas elecciones autonómicas por la circunscripción occidental inicialmente.

–El movimiento surgió un poco al calor del grito de la España Vaciada, pero ¿sigue ese referente?

–Con nuestras propias particularidades a nivel socioeconómico y geográfico, compartimos problemática con el resto de la España Vaciada y, fundamentalmente, todo radica en la brutal pérdida demográfica que estamos sufriendo sin que nadie haya hecho nada al respecto._Tampoco se espera que lo hagan a pesar de comisionados, grupos de trabajo y otros.

–Les han calificado de herramienta de la derecha o de ser socialistas descontentos.

–Así fue. Es algo que no deja de ser divertido, aunque en realidad es bastante triste, porque evidencia un profundo desconocimiento de lo que pasa en el Occidente asturiano, de quiénes somos, de qué nos preocupa aquí. Esa primera reacción de los partidos políticos, queriendo situarnos a un lado y a otro, solo refleja sus preocupaciones. No les importa en absoluto analizar por qué aparecemos; solo les importa que nadie les robe votos y, con ello, puestos de trabajo en sus organizaciones, que en realidad son una empresa. Y más en estos tiempos, cuando nadie quiere perder por razones evidentes su forma de vida. Como dice nuestro portavoz, Marcos Verano, nuestra ideología es el territorio exclusivamente. Queremos morir en nuestra tierra y no que todo se vaya a monte.

–¿Ya tienen elegidos a los candidatos de esa lista por el Occidente?

–No. Aún no. Seguimos captando personas que compartan nuestras preocupaciones. Continuamos teniendo reuniones con todo tipo de colectivos y estamos abiertos a que cualquier persona que cumpla con nuestras exigencias de no haber tenido ningún cargo político y de no pretender vivir de esto se sume a nuestra plataforma y pueda ser elegida en una futura votación.

–Desde que se alzó la voz de los vecinos de esta comarca contra el abandono, ¿han notado que los políticos hayan volcado su atención?

–Sí. Es evidente que así ha sido. Dos consejos de gobierno en el Occidente en pocos meses; visitas del presidente del Gobierno, Adrián Barbón, a distintos concejos; visitas casi semanales de consejeros y directores generales, anuncios por doquier de inversiones millonarias para próximas legislaturas que son garantía de nada, como viene siendo habitual y que nadie se cree… incluso hasta la ministra de Justicia, Pilar Llop, estuvo en el Juzgado de Luarca.

–¿Cuáles son las deficiencias aún vigentes?

–Todas las que teníamos antes, que se agravan día a día: deficiente o inexistente señal de telefonía, televisión, radio e internet; carreteras en pésimo estado de conservación; escaso y mal organizado transporte público…

–¿Y cómo se revierte esta tendencia al despoblamiento?

–Los milagros no existen. Será un proceso a medio y largo plazo. Y solo existe una medicina para el mal que nos acecha: la creación de empleo de calidad. Si a través de una discriminación fiscal positiva hacemos atractiva la instalación de pymes en nuestro suelo industrial, si hacemos ágiles las tramitaciones burocráticas para facilitar proyectos e inversiones; si los ayuntamientos entienden que el valor añadido lo generan las familias y no la venta o alquiler de suelo industrial y facilitan esto; si en nuestros pueblos de caída y capitales de municipio creamos microrresidencias para que nuestros ancianos no tengan que abandonar su terruño, así como centros de día; si gestionamos de una vez las miles de hectáreas de montes infrautilizados y creamos centrales de biomasa en puntos estratégicos del Occidente; si aprovechamos edificios públicos en desuso para ofertar vivienda así como casas abandonadas... si hacemos todo eso y mucho más, pondremos la primera piedra.

–La situación económica empeora. ¿Eso acentúa los problemas del Occidente?

–Tenga en cuenta que nuestras empresas asumen costes más elevados en materia de transporte por el estado de nuestra red viaria. Evidentemente, esos costes son repercutidos, así que en una zona mayoritariamente agrícola y ganadera todo recae en los hombros de nuestros hombres y mujeres del campo, mermando una rentabilidad ya de por sí vapuleada por la crisis energética y de materias primas. No olvidemos que en parte viene generada por una guerra, pero otra parte corresponde a decisiones estratégicas del gobierno central tomadas con precipitación.

–¿Cómo se estructurará la futura candidatura? Es decir, ¿habrá primarias? ¿Hay afiliación?

–Seremos la única organización sin interferencia de la Ejecutiva, en la cual los cargos serán elegidos mediante votación por todos los afiliados y simpatizantes._Dichos cargos deberán rendir cuenta de sus actuaciones ante los simpatizantes y afiliados en periodos trimestrales o semestrales, según acordemos próximamente. Por el momento, no abrimos el proceso de afiliación hasta que en una asamblea votemos y definamos la estructura organizativa.

–¿Ya han elaborado el programa?

–Sí. Nuestras líneas básicas de acción en las diferentes materias están definidas, si bien siempre están abiertas a nuevas aportaciones y serán sometidas a votación en una próxima asamblea.

–Dígame diez acciones urgentes que paliarán la grave situación que padece esta zona.

–Una, crear de una vez infraestructuras viarias y de comunicación digital acordes a los tiempos y similares a las del centro de la región. Dos, establecer una discriminación fiscal positiva para fomentar la instalación de nuevas empresas y garantizar la viabilidad de las ya existentes con dicha discriminación a la que también se acogerían. Tres, garantizar a nuestros mayores, que son mayoría, la correcta y digna atención sin tener que dejar sus lugares de residencia y facilitarles los servicios necesarios a través de centros de día, microrresidencias o cuidados en el hogar mientras no sean dependientes. Cuatro, forzar todos los cauces posibles para que la ley de cadena alimentaria, que está en vigor, se cumpla, algo que no pasa, garantizando así la viabilidad de las explotaciones agroganaderas y de pesca marítima. Cinco, aprovechar la enorme masa forestal infrautilizada y abandonada que tenemos en el Occidente con el objetivo de evitar incendios mediante la limpieza y aprovechar dicha materia para alimentar centrales de biomasa cuya creación apoyamos, generando de esa forma empleo en el sector. Seis, inventariar edificios públicos y privados en desuso o abandonados para que una vez rehabilitados se puedan ofertar a un precio asequible para atraer población. Siete, ofertar nuevas titulaciones de Formación Profesional en nuestras distintas comarcas adecuadas al potencial de cada una de ellas con el fin de evitar el éxodo de nuestros jóvenes en busca de un futuro. Ocho, potenciar la atención primaria, modernizar nuestros centros de salud y exigir el mantenimiento de todas las especialidades necesarias en nuestros dos hospitales, así como incentivar fiscalmente la residencia de los profesionales sanitarios en su lugar de trabajo. Nueve, debido al fundamental papel que las mujeres van a tener en el cambio de esta tendencia demográfica, exigir medidas fiscales y de conciliación urgentes para facilitar su acceso al mercado laboral. Y diez, exigir la urgente aplicación de la ley 45/2007 de 13 de diciembre para el desarrollo sostenible del medio rural, cuya ejecución generaría recursos económicos suficientes para la aplicación de todas las medidas descritas anteriormente.

–¿Cuáles son las expectativas con las que parten?

–Dado el abandono endémico que llevamos sufriendo desde hace años, el hartazgo por promesas incumplidas reiteradamente y la urgencia por revertir la tendencia que nos llevaría a la desaparición en un breve plazo de tiempo, consideramos que nuestro proyecto tendrá un amplio apoyo de nuestros conciudadanos en las urnas.

–¿De poder pactar con el PSOE o con el PP para formar gobierno, tendrían alguna predilección?

–Nuestra idea inicial es no formar parte de ningún gobierno, sino negociar puntualmente sobre todos aquellos aspectos que repercutirán en la aplicación de las medidas expuestas en nuestro programa, con unas prioridades fijadas de antemano, y con unas garantías serias y creíbles que aseguren el cumplimiento urgente de lo pactado.

–¿Se plantean candidaturas locales? ¿En qué municipios?

–No. Nuestro objetivo prioritario son las autonómicas y generales, pero no nos cerramos a apoyar a alguna candidatura local que surja y que esté en consonancia con nuestros objetivos.