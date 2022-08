Los centros educativos impartirán talleres contra la adicción a las pantallas

"Menos pantallas, más vida". Así se ha bautizado a la nueva campaña de la consejería de Educación que promoverá, a partir del próximo curso, talleres de concienciación en todos los niveles educativos para prevenir la adicción a los dispositivos digitales y la ludopatía relacionada con el juego online. La iniciativa fue presentada ayer en el marco de la Feria Internacional de Muestras (FIDMA) de Gijón de la mano de la consejera Lydia Espina y de David Artime, director general de ordenación, evaluación y equidad educativa del Principado. "Nuestro compromiso es claro y firme por prevenir las adicciones y comportamientos perjudiciales para nuestra juventud y para nuestro alumnado", aseguró ella.

Explicó la consejera que la campaña ya está diseñada y comenzará en el próximo curso lectivo, aunque la idea del Gobierno autonómico es evaluar este primer año de andadura y relanzar campañas similares en cursos venideros. "Los jóvenes están expuestos a muchísimos recursos tecnológicos. Tienen una parte muy positiva y tienen que aprender a vivir y trabajar con ellos en la sociedad, pero siempre y cuando eso les repercuta positivamente", razonó Espina, que explicó que la campaña estará dirigida a todos los niveles educativos de la enseñanza publica y que el objetivo de su consejería ahora es implicar también a familias y docentes. "Queremos ofrecer una reflexión clara a toda la comunidad educativa: familias, profesorado y alumnado. Y la base fundamental de esa reflexión es prevenir los peligros del abuso y del mal uso de las nuevas tecnologías", razonó.

David Artime, por su parte, reflexionó ayer en su intervención en cómo la revolución tecnológica que se está viviendo en la actualidad está cambiando la forma de comportarse de los jóvenes y la necesidad de que éstos aprenden a edades muy tempranas a convivir con un móvil permanentemente en el bolsillo. "Esto está afectando de manera importante el modo en el que trabajamos, el cómo nos divertimos e incluso el cómo nos relacionamos", aseveró el director general, que añadió que para él el objetivo fundamental de esta nueva campaña "es generar un contexto que invite a nuestra comunidad educativa a pararse a reflexionar de manera crítica y sosegada" sobre cómo hacer "un buen uso" de las herramientas tecnológicas. "También queremos invitar a los jóvenes a realizar otras alternativas saludables que estén relacionadas con el tiempo libre, los espacios abiertos y el disfrute de la naturaleza y de la familia. Es importante emplear más tiempo alejado de las pantallas", expresó Artime.

Para llevar a cabo esta campaña, se propondrán cada dos meses "propuestas educativas breves", en las aulas y enmarcadas en un "hashtag" que facilite su difusión en redes sociales y ofrezca un lenguaje familiar para los alumnos. Espina y Artime explicaron que el primer tema elegido llevará el lema "Salud y vida" con la etiqueta "#VoyAClaseEnBici", donde se invita a los jóvenes fomentar sus hábitos saludables y se les ofrece alternativas al habitual viaje en coche o en autobús mirando el teléfono. "Uso seguro de la tecnología" es el lema de la segunda fase de la iniciativa, con el que se trasladará a los alumnos el concepto del ciberacoso, cada vez más habitual. Su etiqueta será: "#CuandoHacesClicPierdesElControl".

Ya más avanzado el curso, se calcula que en los meses de marzo y abril, se lanzará el lema "Ocio saludable" con la etiqueta "#LasCosasBuenasPasanEnLaVidaReal", con el que se busca fomentar que los menores busquen más actividades en su tiempo libre alejados del mundo online. Por último, con la etiqueta "#¿HacemosUnPacto?", se propondrá el debate "Tecnología, vida y familia", con el que insistirá en la relevancia de pasar más tiempo con la familia y amistades y no con las redes sociales.

Aunque cada sección de esta campaña está ya calendarizada a lo largo del curso, la idea de Educación es poder trabajar con todos los temas "de forma transversal" a lo largo del curso académico con otro debate que llevará como título "El futuro" y que animará a los jóvenes a pensar en cómo el avance de las tecnologías impactará en su futuro a medio y largo plazo. La campaña difundirá también diversos carteles promocionales y se someterá a una revisión para analizar su impacto. "La idea es autoevaluar la campaña a finales de curso para volver a lanzar otra. Se le quiere dar una continuidad, porque nos queda un largo camino", señaló Espina.

