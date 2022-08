No eres el único que piensa que el verano debería durar más tiempo: días más largos, atardeceres mágicos, aperitivos, vida en la calle… ¿Y si alargamos esta etapa del año y todo lo bueno que trae consigo?

Te contamos cómo hacerlo: es muy fácil, solo tienes que visitar la Costa Cálida, en la Región de Murcia.

Allí, el verano no entiende de fechas. Descubre sus cuatro zonas de costa: La Manga, Mar Menor, Mazarrón y Águilas; su gastronomía de 1.001 sabores y todos los planes que puedes hacer en un destino en el que siempre brilla el sol.

Elige entre dos mares en La Manga

Seguro que has oído hablar de La Manga, un icono turístico en la Costa Cálida que se convierte cada año en el protagonista de las vacaciones de miles de visitantes.

Puede presumir de ver el amanecer sobre un mar y el atardecer sobre otro a escasos metros de distancia. Y es que, esta localidad está bañada por dos mares: el Mediterráneo y el Mar Menor.

Playas infinitas, arena dorada, paseos en barco, una gastronomía increíble y todo tipo de deportes náuticos. ¡No se puede pedir más!

Lo que no te puedes perder

Una excursión a Cabo de Palos, en Cartagena

Un plan infalible si visitas La Manga es dedicar al menos un día a hacer una excursión al pueblo pesquero de Cabo de Palos, en Cartagena. Su faro es todo un emblema, y te avisamos de que las vistas que ofrece del Mediterráneo no te dejarán indiferente.

No te olvides de probar el ‘arroz caldero’, un plato típico de esta zona que nunca puede faltar. Combina diferentes tipos de pescado: dorada, mújol… y debe su nombre al recipiente en el que se cocina.

Una visita al Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar

Encuentra la unión perfecta entre mar y naturaleza en San Pedro del Pinatar.

En este destino, ubicado en el extremo norte de la Costa Cálida, se encuentra el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, una reserva de aves acuáticas y migratorias en la que avistar flamencos (el símbolo indiscutible de este espacio), recorrer senderos y disfrutar de un refrescante baño con uno de los atardeceres más bonitos de la costa al fondo.

Mazarrón, paraíso de vida submarina

Mazarrón posee 35 kilómetros de litoral y planes que se adaptan a la perfección a los gustos de sus visitantes. Eso sí, todos coinciden en que sí o sí hay que admirar las Erosiones de Bolnuevo, formaciones de roca talladas y moldeadas por el agua y el viento que configuran un paisaje espectacular.

El plan más top de Mazarrón: un avistamiento de cetáceos

Los amantes de la fauna marina estarán de suerte en la Bahía de Mazarrón, pues esta es una de las mejores localizaciones para avistar delfines, cachalotes y ballenas calderón. Si te apetece hacer un avistamiento de cetáceos, este es tu lugar.

Águilas y su innegable encanto mediterráneo

Situada en el punto más meridional de la Región, haciendo de frontera con Andalucía, y con un 'skyline' único gracias a la silueta del Castillo de San Juan sobre el Mediterráneo, Águilas ofrece enclaves privilegiados como Cabo Cope y Puntas de Calnegre, un oasis virgen de aguas cristalinas junto a la Sierra de Almenara.

No olvides que no se puede visitar Águilas y no contemplar las vistas del Mirador del Hornillo: una panorámica única de la Isla del Fraile, famosa por sus fondos marinos y por acoger los restos de una factoría romana de salazones. Junto a la playa se encuentra el Rincón del Casuco, uno de los lugares con más encanto de la ciudad.

Un destino para chuparse los dedos

Entre los productos estrella de esta localidad, destaca la gamba roja, capaz de conquistar hasta a los más sibaritas. Solo necesitas una plancha caliente, sal gorda, vuelta y vuelta... Y dejar que tu paladar disfrute con un placer indescriptible.