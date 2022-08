Irse a feriar y volver con la casa puesta

Llamativas novedades y clásicos que mantienen el tirón conviven en una diversa oferta que está a disposición de los visitantes de la Feria de Muestras, que tienen a su alcance multitud de alternativas en los distintos pabellones y espacios del recinto ferial Luis Adaro. En esta edición, una de las novedades principales recae en el "Lumbarelax". Como explica la comerciante Ana González, "es un cojín lumbar que proporciona una espalda recta, cómoda y una postura sana a la hora de sentarte". González, que recalca que el cojín incluso permite "rascar la espalda y aumentar el riego sanguíneo por la misma", comenta que su éxito entre los visitantes reside en la "comodidad que buscan". "Es algo que no sabes que necesitas si no lo pruebas", reivindica. Ricardo García no ha dudado en adquirirlo. "Es un producto original, cómodo y fácil de instalar", admite García, que considera que su gran ventaja es "el poder transportarlo y ponerlo en muchos sitios". "Padezco de la espalda, este cojín viene perfecto", celebra.

Para la cocina aterriza otra de las novedades que presenta la Feria este verano, "un horno tradicional de barro romano preparado para ponerse en cualquier superficie o meterse en un horno eléctrico", como manifiesta Rosalía Vázquez, que advierte sobre las condiciones de uso. "Hay que humedecerlo antes de utilizarlo, 15 minutos si se va a introducir en un horno eléctrico y 12 horas si se pondrá sobre brasa directa", sugiere Vázquez, que se muestra satisfecha por el "éxito" que está suscitando el artículo, "una reinvención de un producto de artesanía de toda la vida pero adaptado a los tiempos modernos".

Sin salir del ámbito doméstico, Nora Blanco expone las ventajas de una plancha a vapor "que no pesa y no quema los tejidos". Blanco ensalza su "fácil funcionamiento". "Está formada de PVC y funciona con un cubito de agua y un poco de sal", afirma la comerciante, que destaca que la plancha "facilita la elasticidad de la fibra" gracias al vapor de agua. Una de las partes fundamentales en las que incide Nora Blanco es en las demostraciones que se realizan en el stand. "Me encanta que la gente lo pruebe aquí para que se vaya convencida de que la plancha funciona y de que no hay magia negra", apunta. Asimismo, subraya que una de las bondades del artículo es que, debido a su ligero peso y sus reducidas dimensiones, "lo puede usar prácticamente toda la familia".

Pese a la innovación que cada año acompaña a los stands de la Feria, hay artículos tradicionales cuyo atractivo no se agota. Es el caso de las sartenes. Pilar González no ha desestimado los consejos familiares y ha comprado una en la empresa Intergimar. "Mi hija me dijo que eran bastante buenas y yo estoy cada dos por tres comprando sartenes", justifica González, que califica este tipo de compras como "un clásico de la Feria". Otro de los productos que vienen siendo tradicionales en los últimos años del certamen es la "bayeta española", que lleva presente en cada edición de la FIDMA que se ha celebrado desde 2018. Tampoco ha perdido tirón entre el público. "Mucha gente viene porque compró bayetas otros años y como se van desgastando hay que renovarlas", cuenta Sara Santos, que desgrana las características del artículo. "Limpia, seca y da brillo", afirma Santos, que menciona el motivo principal por el que los visitantes deciden apostar por "La bayeta española". "La mayoría la quiere para que no queden marcas o visos en los cristales", declara. Además, "solo hace falta agua, no productos de limpieza", asegura Sara Santos.

Toni Pomares viene desde Elche para presentar en el recinto ferial Luis Adaro el "pelador 5 en 1", otro de los artículos que acostumbran a suscitar el interés de los visitantes de los pabellones año tras año. Pomares, que expresa su alegría por la afluencia que existe en sus demostraciones, cuenta que el pelador "es un aparato que cabe en un cajón, muy fácil de manejar y usar y que se lava en el lavavajillas". Al ser multifuncional, el alicantino esgrime algunas de las posibilidades que ofrece. "La cuchilla permite pelar patatas, melocotones, kiwis y hasta tomates. El rallador sirve para zanahorias, para hacer espaguetis de calabacín...", indica un Toni Pomares que ensalza que el pelador "se está vendiendo muy bien". "Es un producto estupendo", agrega. Un reflejo de que la innovación no está reñida con la experiencia en una Feria de Muestras que, un verano más, proporciona una variada oferta para todos los gustos.