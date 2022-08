Alfredo Canteli: "Si Mallada es buena o mala candidata lo tiene que decidir Génova; no voy a opinar sobre ello"

Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo, volvió a hablar hoy de la situación del PP asturiano; la polémica desatada por el encuentro entre su número dos, Álvaro Queipo, y Francisco Álvarez-Cascos; así como el futuro inmediato del partido cuya lista encabezó en las últimas elecciones municipales ovetenses. Canteli, que estuvo de visita en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), niega que haya crisis interna, avala el acercamiento a Álvarez-Cascos y señala que es Génova quien debe decidir si Teresa Mallada debe volver a encabezar o no la lista asturiana a los comicios autonómicos. Esto es lo que dijo el regidor ovetense sobre diferentes temas sobre la actualidad del PP de Asturias:

Comida entre Queipo y Cascos

“Yo, sinceramente, desconozco que haya malestar en el partido. Por otra parte, el que un militante del PP coma con un exvicepresidente del Gobierno como Cascos... Creo que se le está dando la importancia que no tiene. Comieron juntos y punto. Hay gente que yo creo que le gusta dar vueltas a las cosas. Lo veo como una actuación correcta y no veo ningún problema”.

Sobre si existe malestar entre Teresa Mallada y sus afines por la comida

“Yo creo que tenéis que preguntarle a ella (Mallada). Yo no puedo contestar por Teresa Mallada ni lo voy a hacer. No sé si está contenta, si está descontenta, si le gustó o no le gustó. Lo desconozco completamente”.

Sobre lo que opina Génova sobre el encuentro

“Lo desconozco totalmente, pero yo no considero que Génova lo vea mal. ¿Vio mal que el secretario general comiera con Cascos? No. No debilita a nadie, ni perjudica a nadie. Ni creo que beneficia a nadie. Es un tema neutro al que se le está dando una importancia que no tiene”.

Acercamiento de Cascos al PP

“Yo creo que tender lazos, el arreglar algunas situaciones un poco distantes en ciertos momentos, no es malo para nadie. Ni para el partido ni para Cascos”.

Mallada como candidata regional

“Para eso está el partido, para eso está Génova, para eso está Feijoo, para decidirlo. Yo no estoy en el partido. Es mi partido, lo defiendo a muerte, pero no soy quien para opinar de eso”.

¿Es Mallada buena candidata?

“Tampoco voy a opinar ahí, pero creo que cualquier afiliado al PP puede presentarse a las elecciones. En lo demás, en si es buena o mala candidata, lo tiene que decidir Génova, que son los que mandan en este partido, no yo”.

Sobre el efecto del encuentro con Cascos en las relaciones con Foro Asturias

“Es una decisión de Génova. ¿Quién soy yo para opinar ahí? No tengo ni idea. Sé lo que sabéis vosotros por la comida de Castropol y poco más. Además, no quiero entrar. Lo mío es Oviedo, lucharé por Oviedo a muerte, por un Oviedo mejor y por que el PP crezca en Asturias, que es un momento oportuno para crecer”.

¿Le han llamado de Génova para tantear el mejor candidato para Asturias?

“No voy a contestar a eso”.

"Barullo" político en el PSOE de Gijón vs. "barullo" en el PP

"Esa palabra me gusta mucho. Pero no voy a opinar. Que yo sepa en el PP no hay barullo político. Al menos en el PP que yo tengo cerca de mí, ninguno. En el resto no lo sé. El barullo del PSOE es suyo. No nos compliquemos con el barullo de los demás”.