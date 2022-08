Barbón, al PP: "Difícilmente se puede defender la democracia sin practicarla dentro"

Adrián Barbón, presidente del Principado, volvió a criticar ayer al Partido Popular aprovechando que vuelven a sonar tambores de guerra internos en las filas asturianas de su principal adversario político. "En el tiempo que tuve que presentarme a tres elecciones primarias y dos congresos, algunos partidos en Asturias no han celebrado ni uno solo, manteniendo liderazgos interinos nombrados a dedo desde Madrid", señaló el líder socialista asturiano, que quiso contraponer su trayectoria a la historia reciente del PP de la región. "Difícilmente se puede defender la democracia fuera sin practicarla dentro", agregó.

En su razonamiento, Adrián Barbón no citó expresamente al PP, pero no dejó lugar a la duda de que su intención es hacer sangre con la situación del principal partido de la oposición. Y, para ello, alardeó de su trayectoria interna en el PSOE en un hilo argumental titulado "Historia política de Asturias: la evolución de la Federación Socialista Asturiana". Recordó el proceso abierto tras la salida de Javier Fernández al frente de la FSA: "En las primarias nos enfrentamos dos compañeros. Recogimos avales, hicimos campaña, recorrimos Asturias y hasta celebramos un debate. Finalmente, la militancia socialista asturiana votó masivamente y con su voto decidió el futuro de la FSA". Y remarcó: "A nosotros no nos marcó el camino nadie desde un despacho de Madrid. Nuestra militancia en Asturias optó en libertad votando democráticamente". Rememoró también su nombramiento como candidato a la presidencia autonómica en unas primarias en las que no tuvo rival y el congreso de la FSA, más reciente, en el que también salió elegido sin rival y "con más del 97% de los votos". "Somos un partido unido al servicio de Asturias", sentenció.