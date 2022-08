"La única alternativa a Barbón es un PP presidido por Mallada; estamos unidos e ilusionados", dicen los compañeros de la líder regional del partido

"Lo único que me pone de los nervios es no estar a la altura de los problemas de los asturianos. Si solo nos preocupamos de cuestiones internas, de los políticos en vez de las políticas, los ciudadanos no nos lo perdonarían", ha dicho este mediodía en la Junta el diputado regional del PP Pablo Álvarez-Pire, a preguntas sobre el revuelo causado por la comida entre el secretario general del partido, Álvaro Queipo, y Francisco Álvarez Cascos, respaldada al parecer por Génova. Álvarez-Pire ha mostrado su absoluto respaldo a Mallada. Refiriéndose a una encuesta que maneja la dirección del partido, el diputado indicó que "la única alternativa a Barbón es un PP presidido por Mallada". E indicó que los militantes "estamos unidos e ilusionados", como muchos ciudadanos.

Álvarez-Pire no quiso hacer valoración alguna sobre lo que calificó como "una comida privada", la que celebró Queipo con Cascos en el restaurante castropolense "Casa Vicente". Eso sí, pidió al presidente regional, Adrián Barbón, que "deje de hacer de comentarista sobre cuestiones internas de otros partidos". Efectivamente, este domingo, Barbón criticó que "Madrid decida el cartel electoral del PP asturiano, sin autonomía", interpretando la comida con Cascos como una maniobra similar a la operación que acabó con Sergio Marqués en los años noventa. Álvarez-Pire indicó que en el partido no se sienten "traicionados" por el secretario general por esa reunión con Cascos, y que la relación con Queipo es buena. El diputado aseguró que el PP está "preparado, listo para ser alternativa", y que la reunión de Mallada de este miércoles con su equipo se enmarca dentro de ese esfuerzo para elaborar un programa que responda a las necesidades de los asturianos. Sobre las posibles dudas de Feijóo sobre la candidatura de Mallada, Álvarez-Pire dijo que "no hay mayor apoyo que ser la máxima representante del PP en la comunidad autónoma". Y justificó que Feijóo no haya visitado aún Asturias desde que preside el PP: "El presidente del partido está moviéndose por toda España, y Asturias tendrá hueco en esa agenda". Aprender del ejemplo cántabro, el anhelo de Feijóo para el PP de Asturias En cuanto a la celebración del congreso en Asturias, el diputado indicó que "el PP es un partido bien ordenado y estructurado, y el calendario lo maca la dirección nacional". En cualquier caso, "Tellado (vicesecretario general de Organización del PP) ha dicho que a la vuelta del verano se marcarán los calendarios". Situación de la Justicia asturiana El motivo de la rueda de prensa no era sin embargo hablar de la supuesta crisis del PP, sino emplazar a la consejera de Justicia, Rita Camblor, a responder a las, en opinión de Álvarez-Pire, "vergonzosas" declaraciones de la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita al nuevo Juzgado de Luarca, en la que calificó de "anécdota" la situación de los Juzgados asturianos. "Hemos pedido la comparecencia de la consejera en la Junta, y si no rectifica a la ministra, pediremos su dimisión", porque no es de recibo, añadió, que "la ministra venga a pasearse y Camblor calle". Y pidió a la consejera que "sea tajante" con la ministra. En cuanto a la situación desastrosa de los Juzgados, Álvarez-Pire indicó que "no podemos esperar más" y enumeró los problemas de Juzgados como el de Llanes, Cangas de Onís o Cangas del Narcea, o el calvario de los funcionarios, cuyos ordenadores tardan media hora en encenderse. "La consejera decía que no iba a hacer nada hasta que no hubiese un estudio del Colegio de Arquitectos sobre los edificios judiciales. Dos años después se ha presentado y dice que los Juzgados están muy mal, pero la consejera sigue sin saber qué hacer", sentenció. Álvarez-Pire se mostró de acuerdo con la propuesta del presidente del TSJA de buscar un edificio en Llamaquique para acercar los juzgados que están dispersos.