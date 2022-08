Borja Sánchez: "El covid demostró que la ciencia sirve para salvar vidas y dinamizar la economía"

"La pandemia ha hecho que la sociedad en general sea consciente de que la ciencia sirve, además de para publicaciones, para salvar vidas y para dinamizar la economía", aseguró ayer Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, en su visita por el recinto ferial, en apoyo a las empresas especializadas en Investigación y Desarrollo (I+D). El Consejero recorrió los pabellones de algunas empresas comprometidas con los avances científicos, como Cadasa, Cogersa, o la Fundación Masaveu, en compañía de autoridades como Álvaro Alonso, secretario general de la Cámara de Comercio de Gijón. Este año, aseguraba Sánchez, "la presencia de expertos en temas de innovación de I+D en las ponencias ha sido superior a la de años anteriores, salvando la pandemia", y espera que la feria siguiera ese camino en años sucesivos manteniendo o (a poder ser) aumentando la presencia del I+D.

Y es que, este año, han sido muchos los sectores de Innovación y Desarrollo que han dejado su huella entre los pabellones del recinto: agroalimentación, industria, economía circular, energía, tecnología, turismo o biodiversidad son algunos de ellos. "Aquí he visto muy bien representados los sectores en los que Asturias debe especializarse y diversificar su economía", confirmó el consejero. Estos constituyen, según sus palabras, la única vía que tiene la región para "adaptarse a ambientes que van a ser cada vez más cambiantes". Gracias a ellos, continuó, se podrán mantener los procesos productivos y la prestación de servicios en un futuro, y se seguirá conectado con lo que ocurra a nivel internacional.

Eso sí, no son los únicos sectores por los que debe apostar Asturias. Hay algunos otros que están a la orden del día a escala global y que experimentarán un gran avance en los años venideros, y que, según Borja Sánchez, sería conveniente desarrollar en la región. Entre ellos, la economía azul o aeroespacial, que ya se está desarrollando en Asturias: "Vamos a desplegar unos pilotos de conectividad vía satélite, y nuestro propio proceso de compra pública innovadora va a ser para tratar de posicionarnos en economías que ahora mismo son incipientes pero que serán una realidad en pocos años". Por otra parte, el Consejero manifestó su apoyo a la economía del dato: "Todo lo que órbita en torno a ciberseguridad está por venir, y ahí la I+D tiene mucho que decir, porque son tecnologías que tienen que ir madurando todavía" Según sus pronósticos, dentro de cinco o seis años se podrá ver un gran avance en esos términos en las empresas multinacionales. "Y, si puede ser aquí en Asturias, mejor aún", recalcó.

Comprender todos estos avances puede llegar a ser muy complicado para el ciudadano promedio, que no guarda relación con los descubrimientos científicos. Pese a que las nuevas generaciones lleguen cargadas de conocimientos tecnológicos, no suele resultar atractivo para la población intentar comprender el funcionamiento y la importancia de estos sectores. No obstante, Sánchez afirmó que sabe cómo acercar la ciencia a la ciudadanía. "La clave, además de la divulgación que hacemos desde las instituciones (el Principado, la Universidad, las empresas y las agencias de financiación), es la difusión que se pueda hacer desde los medios de comunicación", explicó, asegurando asimismo que el proceso de difusión debe basarse en una "lluvia fina", es decir, "siendo pedagógicos".

"Todos los agentes implicados debemos explicarlo una y otra vez, sobre todo contar todas las cosas buenas que están pasando en Asturias entorno al I+D", aseguró. Solo así, dijo, se conseguirá que el público se acerque a la ciencia, sin necesidad de lenguajes complejos especializados. La Feria de Muestras continuará siendo la unión gijonesa entre la diversión y la ciencia, y espera serlo aún más en próximas ediciones.