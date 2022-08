Así (gratis o muy barato) se podrá viajar por Asturias a partir de septiembre: todas las opciones en bus y tren

"La tarifa plana anunciada por el Gobierno del Principado y el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) está en sintonía con lo que veníamos pidiendo desde que el Gobierno central anuncio abonos gratuitos en tren", señala Rafael Barbadillo, presidente de la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus). "Hemos dicho, y así lo mantenemos, que la gratuidad decidida por el Gobierno para los viajes en tren no es positiva, porque muchos usuarios no valoran lo que no les cuesta dinero. Es mucho mejor establecer un precio simbólico, como ha hecho Asturias", añadió el máximo dirigente de la patronal del autobús.

