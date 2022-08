“La Administración también es culpable de los accidentes”, claman los vecinos de Bulnes

"¿Cuántos muertos tiene que haber para que asuman su responsabilidad?". Es la queja de Alberto Noriega, regente del albergue El Caleyón, ubicado en Bulnes (Cabrales). En su opinión, los últimos accidentes ocurridos en la zona, están marcados por "la imprudencia, pero también por la dejadez de los dirigentes políticos. Los caminos están hechos un desastre así que pocas desgracias ocurren, pero seguro que esas tres muertes se habrían podido evitar". La montaña como reclamo turístico convierte a los Picos de Europa en uno de los puntos más visitados de Asturias cada año. Sin embargo, la falta de experiencia, el desconocimiento de la zona o el "mal estado" del terreno pueden hacer que el viaje acabe con un fatal desenlace. "Toda la canal desde Pandébano hasta Bulnes está descuidada. Llevamos años denunciando esta situación y no hacen más que pasarse la pelota unos a otros: hay quien dice que la responsabilidad es de quien gestiona los parques naturales, otros dicen que es del Ayuntamiento… Al final nadie hace nada, pero estoy seguro de que la Administración tiene culpa de esas muertes", asegura Noriega.

Lejos quedan los caminos que en su día transitaban los pastores, quienes, debido a su oficio, ayudaban a conservar la zona y retirar la maleza. Ahora "ya no hay pastores y no nos dejan desbrozar. Hay que pedir permisos, pero luego no dan soluciones, así que ya no sabemos qué hacer". Mientras tanto, Noriega cuenta las "innumerables cartas" que lleva enviando al Ayuntamiento sin una respuesta definitiva que ayude a mejorar la situación que, según explica, llevan sufriendo desde hace años. "Hace al menos 20 o 25 años que no realizan ningún tipo de mantenimiento. La única ruta que cuidan es la del Cares o la de Urriellu en la parte alta, el resto está olvidado".

Tres son las personas que han perdido la vida en lo que va de verano en la zona; no obstante, decenas de heridos llegan cada día al albergue de Noriega. "Cae mucha gente porque es más difícil la bajada que la subida. Toda la vegetación y las piedras que hay en el camino, cuando encima llueve, hacen que el sendero sea muy resbaladizo, por lo que hay accidentes cada día: la gente viene exhausta y herida por haber sufrido una caída y esperanza de que esto cambie tenemos poca porque vamos de mal en peor". Para la gente de la zona es aun más significativo el estado de los caminos, ya que se mezclan los recuerdos de generaciones pasadas con un presente marcado por la "dejadez". "Vemos el estado de los caminos del pueblo y es una pena lo abandonados que están. Son los caminos de nuestros antepasados, de nuestros padres y están dejados totalmente", lamenta Noriega.

La imprudencia es otra de las razones que los vecinos de la zona consideran determinante para que se produzca un infortunio. "A una de las víctimas, su familia le dijo que subiera en funicular, no andando y, por cabezón, se metió en la boca del lobo. Luego, otro de los que murieron fue por ayudar a su mujer, que quedó atrapada en el árbol, en vez de esperar a que llegase el 112. Hay mucha gente que no viene preparada… Pocas desgracias pasan", cuenta una vecina de Bulnes. Los residentes de la zona aseguran haber visto incluso a turistas en chanclas subiendo por el camino. "Son supervivientes, como decimos aquí, porque donde se meten ellos no se mete nadie", dicen.

Y ante la inconsciencia de la que algunos hacen gala, los consejos de los cabraliegos no parecen ser suficiente. "Hay que saber a dónde vienes; si tienes vértigo es mejor no meterse, si bajas con niños pequeños de la mano igual se resbalan y se van todos al precipicio. Esto no es la calle Uría ni Serrano. También vimos un matrimonio de unos 65 años, que subió en funicular y bajó andando, pero es que el señor llevaba unos zapatos de piel, de suela lisa, y le advirtieron que no lo hiciera porque era peligroso, pero igualmente siguió", cuentan en Bulnes.

La señalización deficiente es también motivo de queja entre los vecinos. "El caso del señor que se perdió y que lo encontraron muerto en el Cares tiene que ver con que las señales están en mal estado. En el caso de la señora que murió en Poncebos, tras apoyarse en una barandilla, era porque estaba rota. Los responsables políticos deberían rendir cuentas por su dejadez. Somos cuatro o cinco vecinos que estamos cansados de tanto ‘paraíso natural’ para que luego no hagan nada", asegura Noriega.

Adolfo Campillo, responsable del albergue Villa de Bulnes, secunda esta opinión. "Las vallas están sin revisar, llevan cuatro años tiradas y nadie se hace cargo, son de madera y si no les hacen mantenimiento no valen para nada. Están en mal estado todas. A los que somos de aquí no nos pasa nada porque sabemos cómo están las cosas", aclara. Otro de los aspectos sobre los que Campillo incide es la incapacidad del pueblo para acoger al elevado número de turistas que cada año se deja caer por Los Picos. "No estamos preparados para tanto turismo. Al cabo del año vienen miles de personas y la zona no está en condiciones, por eso es normal que cada temporada muera gente. Pasa cada año, pero para la gente que viene tampoco es tan descabellado", sostiene.

Hechos y no promesas es lo que demandan los habitantes de la localidad cabraliega. "Barbón vino el año pasado y nos prometió que arreglarían los caminos del pueblo, que ampliarían los horarios del funicular y que pondrían un segundo vagón de carga. Todavía no cumplieron ninguna", sentencian.