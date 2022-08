La fiesta del asturcón galopa de nuevo para ser internacional

El sol acompañó desde primera hora de la mañana el despertar de los que se decidieron a acampar en la majada de Espineres. El resto de visitantes que quisieron acudir a la Fiesta del Asturcón empezaron a dejarse caer desde bien temprano valiéndose de coches, quads, bicicletas e incluso a pie. Las ganas por volver a vivirlo después de dos ediciones sin celebrarse por la pandemia se reflejaban en los rostros de los asistentes. Y no faltó el gran atractivo de la última década: el invicto "Indomable".

La jornada arrancó con una misa de campaña oficiada por Gaspar Muñiz en recuerdo a los socios de la Asociación Conservadora de Asturcones del Sueve (ACAS) fallecidos y las víctimas del covid, un acto que estuvo cargado de emotividad. La ceremonia fue acompañada por la banda de gaitas del Centro Asturiano de Oviedo, que cerró el acto interpretando el himno de Asturias. La mañana continuó de la mano de Candela Álvarez, cantautora piloñesa que ofreció un repertorio de versiones de conocidos temas y un adelanto de su disco. "Es un orgullo que hayan contado conmigo para estar aquí en un día tan especial. Estoy muy agradecida y es todo un honor", confesó Álvarez visiblemente emocionada.

La mañana continuó calurosa, pero los ánimos no decayeron. Familias y grupos de amigos disfrutaron de la jornada entre sidra, empanada y demás víveres para aguantar hasta el final. "El espectáculo que va a dar ‘Indomable’… Eso no hay que perdérselo”, contaba María López, vecina de Piloña, que no falta cada año a la cita. Ya muchos estaban pensando desde bien temprano en el plato fuerte del día, en la que el hombre se mide con el caballo, el momento de la doma y monta, y en el que "Indomable" nunca ha sido sometido.

Pero antes fue el turno de la entrega de premios, un acto institucional presidido por el experto en montaña Víctor Manuel Villar Pis, que arrancó con el pregón de Francisco de Borja Márquez, fundador del periódico "El Fielato". Durante su intervención, aprovechó para dar un tirón de orejas a la Administración y su papel en el entorno rural. "Hay que dar trabajo a la gente de la España vaciada, cuidar lo que tenemos y evitar que ardan los montes. Es imprescindible pensar en el bienestar de la gente del campo". Unas palabras que arrancaron el aplauso de los presentes.

Y tras el pregón llegó el momento de los premiados. Entre los galardonados se encontraban el caraviense Óscar Llera Villar, distinguido como "Pastor mayor", la parraguesa Hortensia González Guanes, reconocida con el premio a "Mujer rural", y el "Asturcón de oro", otorgado a Adrián Barbón, presidente del Principado. El reconocimiento fue entregado de manos de Gimena Llamedo, diputada en la Junta General y secretaria de organización de la Federación Socialista Asturiana (FSA). "Recibo este premio con humildad, aunque con malestar por la gente del campo. Comparto su sentimiento y quiero que sepan que el Gobierno de Asturias los escucha y los defiende", expresó Barbón, comprometiéndose también a lograr que la Fiesta del Asturcón sea "en el futuro Fiesta de Interés Turístico Internacional".

Su intervención estuvo empañada por los abucheos proferidos por parte de algunos de los ganaderos que asistieron. A pesar de que la Delegación del Gobierno de Asturias prohibió la concentración convocada por la Asturias Ganadera en la majada, algunos se encontraban entre los asistentes y no dudaron en mostrar su descontento. Paloma Camino, ganadera de Nava, se acercó a Barbón tras recoger el premio para transmitirle la "situación que vive la gente del campo. No nos sentimos escuchados".

El atractivo de la fiesta hace que se desplace gente de todas partes. Es el caso de César Menéndez, que desde Gijón no dudó en acercarse a Espineres con su familia: "La vuelta de la fiesta es espectacular. Teníamos unas ganas locas después de dos años. Ya ves, disfrutar aquí con la familia y los amigos es un lujo. Solíamos venir todos los años, pero la pandemia nos fastidió estos últimos. Y ahora aquí estamos otra vez dándolo todo". Entre las anécdotas de la jornada, un asturcón procedente de Laviana y de nombre "Brillante", que posó con Barbón, también lavianés.

Para reponer fuerzas después de la extenuante mañana, los miembros de ACAS, ofrecieron una rica paellada, sardinas a la plancha, variedad de quesos asturianos como cabrales o gamonéu y arroz con leche de postre que hizo las delicias de los allí presentes. El calor no dio tregua durante toda la jornada, haciendo que se formase una interminable cola frente al puesto de helados. Mientras llegaba la hora más esperada, muchos aprovechaban para echar una cabezada en el prao a la sombra de algún árbol, otros ponían música mientras disfrutaban de unos culinos y algunos iban tomando posición en lo alto de la majada para no perder detalle del espectáculo del día.

Antes del plato fuerte, tocaba tonada a cargo del presidente de ACAS, Manuel Roza, acompañado a la gaita por Vicente Prado. La tarde caía sobre la sierra del Sueve y la tensión que se empezaba a respirar vaticinaba lo que estaba a punto de ocurrir. El espectáculo equino empezó con el marcaje con pintura de 6 potros nacidos esta primavera y la monta y doma de tres asturcones: "Trueno", "Escurridizu" y el famoso "Indomable".

Los potros no lo pusieron fácil, ocasionando más de un revolcón a quienes se atrevían a echarles el lazo. Pero la tarea más difícil fue la de los jinetes que se atrevieron a medirse cuerpo a cuerpo con los reyes del Sueve. El primero en salir al ruedo fue "Escurridizu", con el que intentaron lidiar Pablo José Mon y Angli Suárez, ambos sin mayor fruto que unas cuantas caídas y caras de frustración.

Después llegó el turno del esperado "Indomable", que fue recibido entre aplausos y vítores. Un año más, y ya van doce, el asturcón defendió su título e hizo honor a su nombre, ocasionando algún susto al propinar una fuerte coz en la cabeza a uno de los jinetes. Desde el primer momento se mostró desafiante, adelantando que no lo pondría fácil. Incluso el clima acompañó cuando el equino hizo acto de presencia, cubriéndose la escena de algo de niebla durante su aparición. "Estos años de reposo parece que le han venido hasta bien", comentaban algunos de los asistentes. Hasta tres jinetes intentaron montarlo sin éxito: José Alonso Marinas, Diego Fernández Cristóbal y Pablo José Mon.

Por último, llegó el turno de "Trueno", un asturcón de cinco años que participaba por primera vez en la fiesta. El afortunado por intentar domarlo fue Pablo José Mon, al ser el jinete que más segundos aguantó a lomos de "Escurridizu".

Los rostros exhaustos de los presentes evidenciaban que el día había dado para mucho. Algunos apuraban las últimas botellas de sidra y otros recogían tiendas, neveras y toldos para poner camino a casa, pensando en volver el año que viene a la Fiesta del Asturcón, un cita que ansía seguir creciendo tanto como la leyenda de "Indomable". Y ser internacional.