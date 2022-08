Los usuarios de la "Y", hartos de atascos en la zona en obras: "Nos toman el pelo"

"Nos están tomando el pelo". Los usuarios de la autovía "Y" (A-66) no ven "apenas movimiento" en las obras para la construcción del tercer carril entre Lugones (Siero) y Matalablima (Oviedo), mientras se suceden los atascos, las retenciones y el tráfico lento. El hartazgo es patente. Los transportistas se unen a las críticas: no les parece "normal" que tarden cuatro años (47 meses, concretamente) en habilitar un carril de 4,39 kilómetros de longitud. Y las quejas se desbocan cuando, como el viernes, miles de conductores se ven atrapados durante horas al colapsar la autovía debido a una simple avería en la zona de las obras.

Varios conductores destacan que han pasado en horario nocturno por la "Y" y no ven que se esté trabajando. Estas aseveraciones chocan con las manifestaciones realizadas hace dos semanas por el director general de Infraestructuras, Xavier Flores, en el sentido de que los trabajos en la A-66 son "exclusivamente nocturnos" por la necesidad de mantenerla operativa y por su "extrema complejidad". Explicó entonces que el ritmo de las obras no viene en este caso marcado "por tener más o menos dinero, sino por las cuestiones técnicas asociadas" y por la decisión de no cerrar la autovía "durante cuatro, cinco o seis meses".

Ovidio de la Roza, presidente de la Asociación de Empresarios del Transporte y Aparcamiento de Asturias (Asetra), desconoce si se está trabajando en horario nocturno, pero sí tiene claro que las demoras en la ejecución de las obras públicas son "un clásico en Asturias", y en buena parte de los casos los retrasos se prolongan "durante diez, quince o veinte años". "Aquí no se cumple un plazo ni una sola vez, jamás. Ahí están la variante de Pajares, los accesos a los puertos, la autovía del Suroccidente, la Zalia… Así para todo", clama el presidente de la patronal.

"Lo del tercer carril es una broma". De la Roza compara el ritmo de la obra de la "Y" con el de la ejecutada entre Villalba y Madrid, donde se habilitaron "cinco o seis carriles en un tramo mucho más largo que el asturiano en mucho menos tiempo y sin parar la circulación". La diferencia entre ambas obras es, en su opinión, que en la madrileña "se puso dinero encima de la mesa". Porque "cuando hay dinero suficiente, las empresas constructoras tienen en la actualidad capacidad suficiente para ejecutar estas obras en periodos de tiempo espectaculares. Esa es la realidad incontestable, lo demás son mensajes populistas", concluye De la Roza.

José Fernández, presidente de la Union Independiente de Transportistas Autónomos (UITA), subraya que desde hace "una buena temporada" no ve a nadie trabajar en la obra del tercer carril, y eso que suele pasar dos o tres veces al día. "No veo ni operarios ni máquinas trabajando", subraya. Tilda de "fatal" que se tarden cuatro años en una obra que afecta a 4,39 kilómetros. "Esto dura más que El Escorial", señala con ironía. "No veo tanto trabajo como para que dure cuatro años, así que supongo que lo que ocurre es que el dinero no llega. Y si no hay dinero, lógicamente, las empresas no trabajan". Este periódico intentó ayer sin éxito obtener también la valoración de la Central Empresarial de Servicios Internacionales y Nacionales del Transporte (Cesintra).

Las obras del tercer carril durarán 47 meses, según la última previsión del Ministerio de Transportes. Son cinco meses más de lo calculado anteriormente. De tal manera que la adjudicataria, la unión temporal de empresa (UTE) Lantania S. L. U. y Asch Infraestructuras y Servicios S. A. tiene ahora hasta octubre de 2023 para entregar la obra. Tampoco costarán 22,25 millones (IVA incluido), como figuró en la adjudicación, sino 24,8 millones. El documento oficial que recoge la modificación que provocó el incremento del gasto y del plazo incluye como justificación la "necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever", sin más explicaciones. El Ministerio no ha aclarado hasta ahora ni ese extremo ni cuántas personas trabajan en la obra, en cuántos turnos, en qué horario y qué días de la semana.