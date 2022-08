La Feria de Muestras cierra la edición con más público de su historia aunque con el gasto contenido

El recinto ferial Luis Adaro cerraba ayer las puertas de la 65.ª edición de la FIDMA, que finalizó proclamándose como la de mayor afluencia en la historia, con un balance final de 741.014 visitantes. La cifra superó el récord que ya había alcanzado en 2019, el último año en el que pudo celebrarse con total normalidad antes de la pandemia.

Las tremendas ganas por disfrutar como antes del verano se solaparon esta vez con la inquietante realidad que amenaza los hogares españoles. La difícil recuperación tras la pandemia y el incremento del coste de vida también se dejaron notar en los 2.000 expositores ubicados hasta ayer en Feria de Muestras. La perspectivas económicas no fueron ajenas a esta travesía comercial de los últimos 15 días y ha despertado suspicacias entre los diferentes sectores comerciales para los que la FIDMA representa la ocasión estrella del verano asturiano. "Hubo muchas personas porque tienen ganas de disfrutar otra vez, pero se ha notado que la situación es difícil", era la reflexión final del conjunto de participantes este 2022.

"Vengo con ganas de volver a pasarlo bien pero mi mayor incentivo es poder comer un bocadillo de calamares", afirmaba ayer entre risas Olegario Niño mientras se dirigía a comprar el tentempié que no ha dejado de ser la estrella del evento. La lealtad de clientes fieles también destacó en El Cuco, un habitual cada verano en el recinto donde, esta vez, se ha vivido un elevado número de ventas, pero más bien de un tipo de ellas. "Lo que más hemos vendido han sido bocadillos y menús, nada de grandes pedidos", aseguraba su gerente, Mariluz Suárez, durante el último día de una feria que le ha hecho reencontrarse con algunas caras muy familiares. "Tenemos un cliente que tiene 92 años y lleva 30 viniendo", destaca la responsable de la casa gastronómica de productos cárnicos antes de señalar que, después del cierre pandémico, "la gente vuelve con más ansia que nunca, el balance ha sido positivo aunque se nota la situación que nos afecta a todos".

Otras reflexiones muy similares a las de Mariluz Suárez llegan desde diferentes puestos de hostelería, un sector que anualmente hace las delicias de los asistentes a la FIDMA y en el que más se ha reflejado la lucha ahora existente entre dos factores: la subida de los precios y el anhelo de volver a lo que antes se conocía por normalidad.

A Pedro López, que está al mando de Embutidos Vallina, le ha sorprendido esta ocasión algo que anteriormente parecía más inusual, "que aumentase la demanda por compartir el pedido entre varias personas", declaraba al hacer repaso de los últimos quince días. Pese a ello, "se han superado las expectativas y hemos recibido mucha gente porque había ganas de Feria", señalaba el comerciante.

"He viajado desde Colombia y estar aquí me ha hecho pensar que la vida en España no es tan fácil como nos hacen creer en Sudamérica porque allí la situación siempre ha sido más difícil. La gente observa mucho los productos, pero no suelen llegar a comprarlo. Creo que el coronavirus y la inflación son los responsables de que haya pocas ventas", lamentaba Marlén Chaparro, que viajó desde el país sudamericano para exponer en el recinto gijonés "Limpia Mar MC", marca con la que vende productos de cosmética elaborados principalmente con baba de caracol. Chaparro regresará esta noche a Bogotá con el sabor agridulce que le ha dejado su paso por España. Montse Alonso, protegida con una mascarilla, fue ayer una de las clientas que recibió la colombiana en su stand. Mientras se frotaba las manos con baba de caracol, no dudó en afirmar lo temerosa que llegó ayer a la Feria: "Intento protegerme porque hay demasiada gente. Cada uno es libre de decidir en qué se quiere gastar el dinero, pero parece que la sociedad está desbocada", señalaba la mujer. A unos metros de ellas, Carmen Rosa ofertaba productos ecológicos obtenidos de aloe vera. Suma más de 26 años en la Feria. Su larga trayectoria en el evento le hace acumular una legión de clientes habituales que "lo hacen todo más fácil porque, en general, todos vienen intentando no desfasarse en términos económicos", apunta quien está al mando de Aloe Vida, una tienda mallorquina con puesto en el pabellón 8 de la FIDMA.

Aunque la hostelería ocupa el papel protagonista en el ocio de los cientos de miles de visitantes a la Feria, los expositores son también un eje fundamental en un evento que ofrece oportunidades a Marlén Chaparro y Carmen Rosa, pero también a Belén Betania. La joven fue hasta ayer trabajadora del stand ferial de Electrobra, una empresa de instalaciones eléctricas. "Hemos tenido mucha más clientela de la que esperábamos", apuntaba Betania, desde cuyo puesto ha percibido que parece que la gente "ha aprovechado este año para renovar su casa". El precio de sus servicios generaba dudas a la trabajadora sobre el éxito que pudieran tener, pero, rodeada de otros espacios que también están orientados al mantenimiento de hogares, se percató de que, "a pesar de que estos productos son caros, toda esta zona del pabellón ha estado llena todos los días".

Además del famoso bocadillo de calamares y de probar o ver muestras expuestas, muchos que llegan al recinto ferial Luis Adaro durante sienten atracción por observar los centenares de automóviles de diferentes marcas que se exhiben el recinto y las ofertas de los concesionarios. Javier Barrera es gerente de Kia Asturconsa, el concesionario propiedad del Grupo Blendio que, según declaraciones de su apoderado, "ha superado aproximadamente en un 10 por ciento las ventas de 2019". Las ofertas que Barrera saca al mercado cada mes de agosto en la Feria han sido una de las razones para que el gerente cerrara ayer la edición asegurando que la sociedad "salió de la pandemia con ganas de comprar un coche". La misma impresión protagoniza el flujo de ventas con el que Miguel González, al mando de Cyasa, ha rematado la edición más exitosa del ferial de Luis Adaro. "Hemos vendido muchos coches, pero pocos de las gamas más altas. La gente se decanta por lo económico", señalaba González, cuyo sector ha salido notablemente malparado por el alza de los costes de producción en las fábricas, "aunque la calidad continúa, hay menos variedad porque la producción está limitada". Pero los nuevos coches que muchos presentes en la FIDMA pueden estrenar ahora contrastan con el balance que hicieron ayer las tiendas de motos.

"No hay motos que vender" eran las palabras con las que Hugo Suárez, comercial de Expomoto, se lamentaba en el cierre de una jornada de feria que, aunque acogió a más gente que nunca, demostró que no son momentos de despilfarro para las familias.