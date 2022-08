Goteo constante de abonos gratuitos de tren en su primer día en Asturias: "Nos va a dar la oportunidad de viajar cuatro meses gratis"

Desde hoy se pueden adquirir los abonos gratuitos para el tren de cercanías en Asturias y estará vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre. Para saber sobre su funcionamiento, en Gijón, Francisco Sánchez, uno de los informadores de la estación explica que "se puede adquirir en las máquinas a través de la tarjeta de crédito. Si es para cercanías la tarjeta retiene diez euros de fianza y después lo reintegran. Siempre y cuándo se hagan más de dieciséis viajes". Asegura que "a partir del viernes, habrá personal de Renfe para asesorar".

Hasta el momento parece que "la gente no se ha dado mucha prisa" por adquirir los nuevos abonos y no se están formando colas: "Ha habido un pequeño problema al principio, pero cosa de la máquina que se colgó, por lo demás, el funcionamiento como siempre", aclara el trabajador. Sobre los métodos de pago, afirma que "con tarjeta el reintegro es automático. Se puede también hacer en efectivo, pero después se tiene que rellenar una instancia y enviarse a medios de pago. La opción de hacerlo en efectivo es algo más burocrático. Recomendamos la tarjeta de crédito, es mejor para los viajeros".

Alberto Fernández, quiromasajista en Oviedo y trabajador en una librería de Avilés, que se ve obligado a ser usuario diario de trenes, declara que “me parece una medida muy buena. Yo que voy todos los días a Avilés lo veo bastante bien y animo a todo el mundo a que coja este bono. No está mal que el gobierno haga de vez en cuando algo por nosotros. Yo tengo dos trabajos, uno en Oviedo y otro en Avilés, por lo que cojo todos los días el tren. A veces voy en coche pero, encima ahora, es más caro aún. Además, me parece muy bien el motivo del ahorro energético. Yo soy de los que intentan no coger el coche en la medida de lo posible”.

“Yo viajo mucho en cercanías y nos va a dar la oportunidad de viajar cuatro meses gratis, aunque tengamos que poner una fianza de 10 euros, pero nos la devuelven en enero. Yo viajo mucho a Gijón, Avilés y Lugones y me viene muy bien. Además, el modo de conseguir el bono es muy sencillo. Está bien detallado en la máquina y, los trabajadores informan perfectamente”, cuenta María del Pilar González, una ovetense habitual por las estaciones tren.

Las claves del nuevo abono

Los viajeros recurrentes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional que adquieran el nuevo abono gratuito podrán viajar en estos trenes desde el 1 de septiembre y hasta final de año. En el caso de los nuevos bonos de alta velocidad y los abonos Avant, el periodo de uso es un mes más, hasta el 31 de enero de 2023, y también se podrán comprar entre hoy y el 31 de diciembre de 2022.

El Gobierno calcula que el ahorro vinculado a la gratuidad de los trenes de Cercanías y Media Distancia, así como a lo descuentos del 50% en los Avant y en algunos AVE, alcanzará los 1.000 euros por familia entre los próximos meses de septiembre y diciembre.

Para la compra del abono, será necesario depositar una fianza. En el caso de los Cercanías y Rodalies, la fianza a pagar a la hora de adquirir el abono será de 10 euros, preferiblemente por medio de tarjeta bancaria, para que el reembolso se devuelva automáticamente a esa tarjeta, siempre y cuando el usuario haya realizado un mínimo de 16 viajes.

En caso de no cumplir con el número mínimo de viajes estipulado, la fianza se considerará una indemnización y no será devuelta al usuario. En el supuesto de que la fianza se depositara en metálico, la devolución de la fianza deberá solicitarse en las taquillas, oficinas de atención al cliente o en cualquier otro servicio postventa habilitado al efecto por Renfe.

Para la emisión del abono, se grabará el DNI del usuario y/o teléfono móvil. Al importe de la fianza podrá aplicarse descuento de familia numerosa en caso de cumplir esta condición.

Durante el periodo de comercialización del nuevo abono recurrente, se suspenderá la venta del resto de los abonos habituales, si bien aquellos que hayan sido comprados con anterioridad mantendrán la vigencia con la que han sido adquiridos y podrán utilizarse.

Media distancia

En el caso de la Media Distancia Convencional, la fianza será, en términos generales, de 20 euros y si se hace un mínimo de 16 viajes, la fianza se devolverá.

Los usuarios podrán obtener su abono gratuito en las máquinas autoventa y taquillas de las estaciones y formalizar su viaje en máquinas autoventa, taquillas, web y aplicación de Renfe.

Durante los cuatro meses que estarán vigentes los nuevos abonos recurrentes, se suspenderá la venta de los abonos habituales, que mantendrán la vigencia con la que han sido comprados. Los viajeros podrán solicitar la devolución de la parte proporcional.

El abono gratuito para Media Distancia también tendrá validez desde el 1 de septiembre (o la fecha de compra si es posterior) hasta el 31 de diciembre de este año, requiriéndose un abono distinto por cada trayecto origen/destino. Será válido para viajes ilimitados entre el origen y destino solicitado por el cliente, en ambos sentidos.

En lo que se refiere a la fianza, en la línea de Media Distancia Villarrubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea se aplicará la estipulada para los títulos de Cercanías (10 euros). La fianza también será de 10 euros entre cualquiera de las estaciones que configuran los núcleos de Rodalies de Lleida, Tarragona y Girona.