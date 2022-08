En el campo entre costuras

Salamir (Cudillero)

Si algo distingue a Marisol Martín García es la pasión con la que habla de su oficio, el de modista y, como ella misma matiza, además "modista rural". pues trabaja en su domicilio familiar, en Salamir (Cudillero), en cuya parte baja tiene el taller. Después de coser "toda la vida" para los suyos, decidió convertirse en emprendedora con 54 años. Y hasta hoy ha logrado una clientela amplia tanto de su propio concejo y alrededores, como incluso de ciudades como Oviedo y Gijón. Y todo porque, como dice ella con gracia: "Yo hago de todo. Todo lo que pinche la aguja de la máquina, ahí voy yo. Si la gente me conoce es por el boca a boca, porque yo muy curiosa, lo hago bien y además soy económica".

Lo de convertirse en modista rural no fue de un día para otro. La vida de Marisol Martín García es la vida de alguien que trabajó siempre duro y desde muy joven, como ella misma recuerda. "Yo soy de San Martín de Luiña y cuando me casé, con 22 años, me vine a vivir al pueblo de mi marido, en Salamir. Empecé limpiando casas y llegue a tener 16 a mi cargo por toda la zona. Luego estuve trabajando en una fábrica de marisco en Oviñana, en la que estuve 13 años hasta que quedé al paro", recuerda. Al tiempo, ya cosía en casa para todos los miembros de su familia: hijos, suegra, etcétera.

Ella, que siempre fue autodidacta, considera que siempre fue algo muy vocacional en cuanto a la costura, de ahí que siempre se le haya dado muy bien, sin falta de acudir a ningún taller de corte y confección. "Empecé a coser con patrones de revista, me gusta muchísimo. Ahora consulto también bastante por internet, que me da mucha información", explica.

Cuando dejó la fábrica comenzó a hacer todo tipo de trabajos, como ella misma recuerda, "arreglo de cortinas, cojines, ropa para niños y bebés. ¡Me metía en unos berenjenales! Yo misma me preguntaba si iba a salir adelante con ello ¡y salía! Yo creo que lo consigo por lo mucho que me gusta coser, es mi pasión", añade esta mujer que hoy, ocho años después, se ha hecho un nombre como modista en el entorno en el que vive, una profesión que ha ido desapareciendo con los años, de ahí que tenga tanta demanda de trabajo.

"Yo hago tanto, todo tipo de arreglos de ropa o textiles del hogar, como coso diseños que me pide la gente que, en ocasiones me viene con una foto y me dice, yo quiero este vestido o este traje y cada petición es un reto para mi. Justo ahora estoy con un vestido para una boda", explica.

Marisol Martín siempre contó con el apoyo tanto de su marido, como de sus hijos, para dedicarse al oficio que tanto le gusta. "Hace poco estuve arreglando un nórdico y estos días estoy cosiendo también unas cortinas para un hotel que se va a abrir aquí pronto", dice.

Su nombre y apellido son su firma: Modista Marisol Martín. Jamás se arrepintió de convertirse en emprendedora rural a partir de los 50. Todo lo contrario. Tiene en el taller cinco máquinas, aunque su favorita es la remalladora. Ella, a quien curiosamente no le gusta el programa televisivo sobre costura, como le dicen sus amigas, cree que se puede vivir y emprender en el medio rural "si se tienen ganas de trabajar, porque el coser es muy sacrificado. A veces puede parecer caro pero la confección lleva un proceso largo, hay que sacar el patrón, cortar, que quede bien en la primera prueba, rematar para que quede bien rematado, en fin, que es mucho. Al final si te sacas tu dinero pero, lo dicho, a base de mucho trabajo", afirma.

La modista matiza también que, en los últimos tiempos, le está llegando más trabajo de arreglos textiles que hace años; "La gente ya no tira las cosas como antes, lo último que hice fue rehacer la funda de un sofá entero. Fue duro pero lo conseguí".