"Te dicen que vivas pero es tan difícil"; "Yo ya no hago planes": las emocionantes cartas de dos ucranianas refugiadas en Asturias

Desde España solo puedo decir en estos momentos: «¡Ucranianos, resistid! Mantengámonos unidos, porque solo con unidad y fe venceremos y la maldad será destruida». Cuando leo las biografías de anteriores tiranos e imperios me siento un poco mejor. Porque todos han sido vencidos. En estos momentos, para mí. Ucrania es como una canción y esas balas no pueden destruir o silenciar esa canción.

Simplemente, no puedo encontrar las palabras para expresarles mi agradecimiento a todos ellos, a todos los amigos que nos acogen en Baldornón, y vivo con la esperanza de que algún día, un día que será feliz, podré recibirlos en mi país, que en ese momento será un país en paz, independiente y próspero. No dejo de creer que esto será así, porque todos los sueños deberían poder hacerse realidad.

Está siendo muy difícil sobrevivir en medio de este horror y a veces me he sentido al límite, pero gracias a muchas personas maravillosas y sinceras que nos han aceptado en su familia y que nos quieren, nos cuidan y nos protegen, conseguimos a veces olvidar todos los problemas y desgracias, y realmente merece la pena haber venido hasta aquí.

Hace exactamente medio año desde que empezó esta guerra terrible y nosotros (su hijo, Matvii, su compañera Oksana y la hija de ésta, Kira) acabamos en un «paraíso» de este planeta, en el pueblo de Baldornón, en el concejo de Gijón. Durante este tiempo han sucedido muchas cosas dolorosas: por ejemplo, que mi marido estuviera en los puntos más «calientes» de la guerra en Ucrania y que resultara herido; cuando me enteré, sentí como si todo el mundo hubiera perdido su color y la realidad se hubiera roto en mil pedazos. Esperaba con pánico una llamada de mi marido o, incluso peor, del médico, porque debido a esta terrible situación, ni siquiera podía saber lo graves que eran sus heridas, cómo de peligrosas resultaban, y eso me volvía loca.

Ya no hago planes para más de una semana

Oksana Ustimenko

Seis meses de guerra. Ahora mismo estoy en Gijón; estoy sentada en una cafetería al lado de un lago. Veo cómo nadan los patos y los cisnes. A mis ojos y a mi memoria vienen imágenes, como una pequeña película, de otro lago muy parecido solo que en otra ciudad, donde vive mi madre. De esa película tengo memorizado el momento en el que caen al agua partes de un misil, los patos levantan el vuelo, las personas que estaban paseando se esconden detrás de los árboles, hay salpicaduras de agua y un corredor cae al suelo.

Aún ahora me cuesta creer que nos pasó esto, que fue real. Me cuesta asimilar que algo semejante ha podido ocurrir y está ocurriendo en el centro de Europa en el siglo XXI. Y no pierdo la esperanza de que un día me despertaré por la mañana y leeré la noticia de que ya no hay guerra.

Pero la realidad es que todos los días veo cómo el mapa de Ucrania se pone rojo por avisos de alerta aérea (los avisos nos llegan desde múltiples canales, como Telegram); la realidad es que mi madre ha pasado estos seis meses llevando cosas de emergencia al refugio y que mis conversaciones telefónicas con quienes quedaron en Ucrania siempre terminan con una frase: «Cuidaos». Y yo ya no hago planes para el futuro, porque mi futuro no va más allá de una semana.

Es extraño, pero ya no tengo miedo. Porque aquí, en España, he recibido una enorme y gratuita clase magistral de humanidad y de bondad absoluta. En España, en Asturias, nos recibió una familia que con su buen trato y con las ganas de ayudarnos en todo momento me demostró que el bien siempre triunfa, que al final todo saldrá bien.

En estos casi seis meses con la familia Rubiera, con sus amigos y con los vecinos de pueblo de Baldornón hemos vivido muchos momentos muy importantes. Nos reímos y hemos llorado; hemos reunido dinero con fines solidarios; hemos cocinado y hemos trabajado juntos; hemos cantado y hemos bailado… Y hemos estado en silencio.

¿Qué es lo que más me sorprende a diario? La amistad, la colaboración, el respeto y la unión que nos demuestran todos. Los políticos pueden prolongar las negociaciones y preparar durante mucho tiempo los documentos necesarios, pero yo ya sé que a nosotros, los ucranianos, ya nos aceptaron en la Unión Europea. Por lo menos es lo que vemos aquí donde vivimos, en Baldornón.

Ahora este es el sitio que me da fuerzas. En mi cuello llevo un colgante de la Virgen de Covadonga, en una cajita en la que guardo cosas como recuerdo tengo muchos papelitos de color amarillo y azul con buenos deseos escritos en ucraniano por la mano de un niño, y tengo también una pequeña pluma de un pájaro desconocido. Y tengo todos los días, también, una barra de pan recién hecho que nos dejan en el alféizar de la ventana de la casa donde vivimos. Todos estos detalles fortalecen mi fe inquebrantable en que muy pronto tendremos la victoria. Porque el bien es invencible.