La obligación de instalar cámaras de vigilancia en los mataderos divide a los empresarios

División de opiniones. La decisión del Gobierno de España de obligar a los mataderos a instalar sistemas de videovigilancia para el control del bienestar de los animales está provocando división de opiniones en el sector. Mientras que unos empresarios aplauden la medida (algunos, incluso, ya la implantaron hace años), otros la consideran un ataque más del Ejecutivo de Pedro Sánchez al sector agroganadero y señalan directamente al ministro de Consumo, Alberto Garzón, al que consideran "entregado a los animalistas radicales".

Luis Alberto Sánchez Panero, gerente del Matadero Central de Asturias, manifestó ayer su total acuerdo con la medida auspiciada por el Gobierno, que ya fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros. "Hace cuatro años que tengo cámaras de vigilancia instaladas en el matadero", explicó Sánchez Panero, que gestiona la única instalación del sector en Asturias que cuenta con el certificado de Bienestar Animal emitido por AINOR. Una instalación que ha obtenido la tercera mejor puntuación de España.

Sánchez Panero indicó que las cámaras de vigilancia deberían ser "obligatorias" en todos los mataderos. "Me parece perfecto lo que está haciendo el Gobierno, y todos los mataderos deberían tener el certificado de Bienestar Animal", añadió. "Con cámaras de videovigilancia no habría dudas. Ademas, si se está cumpliendo la ley no hay nada que temer", apuntó.

El empresario subrayó que las cámaras acaban también con "la picaresca de que dos empleados, compinchados, maltraten a un animal y lo graben para perjudicar y "boicotear" al empresario", algo que ya ha ocurrido en varias ocasiones en macelos españoles. Añadió que las cámaras ayudan asimismo a controlar cómo están las instalaciones y los animales en todo momento, así como a tener grabaciones de los animales, desde que llegan hasta que son sacrificados, a disposición de los veterinarios.

Radicalmente diferente es el pensamiento de Daniel Berdasco, del Matadero Benfer de Tineo. Admite que para "algunas cosas" las cámaras pueden ser interesantes; por ejemplo, para controlar las instalaciones y los animales desde el móvil. Pero subrayó que le parece que el Ministro Garzón se sigue "ensañando con el sector, e impulsa medidas orientadas a contentar a cuatro animalistas, un sector minoritario".

Lamenta que estas medidas dañen al sector agroganadero, "que está pasando las de Caín, pero al que siguen presionando e imponiendo normas. Solo saben meterse con este sector tan castigado y tan importante, pues da de comer a millones de personas en España y genera muchos empleos". Berdasco expresó su convencimiento de que Garzón solo persigue "quedar bien con cuatro fanáticos", en vez de "defender y poner en valor al sector agroganadero".

Tras la publicación del real decreto en el "Boletín Oficial del Estado" (BOE), el pasado martes, las grandes instalaciones tendrán un año para adaptarse a la nueva normativa y las pequeñas, dos. La Organización Colegial Veterinaria ha asegurado que numerosas industrias ya cumplen esta medida, que, para su trabajo se convierte en una herramienta "muy útil".

España se ha convertido así en el primer país de la Unión Europea (UE) con sistemas de videovigilancia obligatorios para el control del bienestar animal (SVBA), lo que permitirá realizar controles adicionales a los que ya se efectúan en los mataderos, según el Ministerio. La normativa permite asimismo establecer herramientas adicionales de control para minimizar el sufrimiento animal en todos los mataderos españoles; por ejemplo, durante la descarga, el traslado, la estabulación, el aturdimiento y el sacrificio.