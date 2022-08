Renfe "roba" 140 plazas a la línea Madrid-Gijón cada día al fletar trenes híbridos, critica el PP

"Renfe elimina 140 plazas al día en los trenes al circular Alvia híbridos diésel en la línea electrificada Madrid-Asturias", aseguró ayer el senador, Antonio Silván, portavoz del PP en el Ayuntamiento leonés. Criticó el hecho de que la operadora pública flete entre Madrid y Gijón "los mismos trenes que circulan en la línea sin electrificar de Extremadura". Unos convoyes que, además, tienen menor capacidad que los eléctricos. Todo ello pese a que la línea Madrid-Gijón está "totalmente electrificada", resaltó. Renfe explicó en una frase el porqué de esa situación: "Puntualmente, por causas técnicas o de servicio, se producen cambios de material".

Un tren híbrido diésel ofrece 265 plazas, 34 menos que su versión eléctrica por cada viaje, según las cuentas de Antonio Silván. "Pero Renfe no utiliza estos, sino que son sustituidos por otros diésel híbridos que remolcan apagadas dos locomotoras diésel, eliminando, además, dos coches de viajeros y hasta 140 plazas algunos días", criticó el senador, que aseguró que recoge denuncias y quejas de empleados del sector ferroviario.

Este “vía crucis” que reduce plazas en la línea "les cae nuevamente a León y Asturias", subrayó. "Trabajadores de Renfe y viajeros no se explican cómo un tren híbrido diésel puede circular por líneas electrificadas. Las locomotoras diésel restan asientos y Renfe se dedica a mover metal y no personas; la empresa pública no recupera los coches de viajeros que deberían circular en esos trenes", señaló el político del PP.

Silván aseguró que una línea de AVE como la de Madrid-León, que se extenderá hasta Asturias el año que viene, registra ya en la actualidad "gran déficit de plazas". Y se ve doblemente perjudicada por la decisión de Renfe de reducir aún más su capacidad. "Esto se debe a que circula bajo una línea totalmente electrificada un tipo de Alvia híbrido diésel cuyas locomotoras van apagadas durante todo el recorrido entre Madrid y Asturias. Un sinsentido", en palabras del senador leonés.

"El tren, que es el mismo que circula por Extremadura, resta en cada trayecto plazas disponibles, al ser sustituidos dos coches de viajeros en los extremos del tren por dos locomotoras diésel que circulan sobre las vías", según le han trasladado empleados de la operadora.

El Alvia eléctrico tiene once coches de viajeros, mientras que la versión híbrida diésel asignada a León y Asturias solo suma nueve. "El Alvia eléctrico que debería circular por León tendría casi 300 plazas, en concreto 299, mientras el híbrido que Renfe ‘pasea’ por la provincia reduce los asientos a 265", criticó. "Hay días que casi son 140 plazas las que se quitan al eje de alta velocidad Madrid-León-Asturias, lo que además provoca un caos en la venta de billetes debido a que las plazas de viajeros no coinciden al ser trenes diferentes", añadió.

Según Silván, la decisión de Renfe de circular en el eje Madrid-León-Asturias el tren con las dos locomotoras diésel apagadas tiene otras consecuencias: "‘Pasear’ todas esas toneladas de hierro y acero de las locomotoras sin uso incrementa el consumo energético". Así que Renfe remolca "dos ‘mochilas’ diésel sin utilidad que pesan casi 100 toneladas, en una muestra más de la gestión caótica del PSOE con la empresa pública", y de que "las exigencias para los ciudadanos son unas y el gobierno socialista gestiona de forma nefasta los servicios públicos que está degradando hasta extremos insostenibles”, apuntó.

Los ferroviarios denuncian, según Silván, que ante la falta de trenes, Renfe recurre a los únicos vehículos que tiene, que son "los rechazados en otros territorios. Una insensatez más en el eje Madrid-Asturias, que se ha convertido en el peor tratado de España", concluyó.