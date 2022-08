Los usuarios celebran los abonos gratis del tren, pero critican las escasas frecuencias

La mayoría de las estaciones de tren asturianas registraron ayer un goteo constante de usuarios en busca de los nuevos abonos que les permitirán viajar gratis entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de este año, siempre y cuando realizan al menos 16 recorridos. La medida, impulsada por el Gobierno central, ha tenido muy buena acogida por parte de los usuarios habituales del ferrocarril. Pero también hubo críticas; las más repetidas, las escasas frecuencias de los trenes. Y, además, censuras por el hecho de que en varias máquinas autoventa, principalmente en la red de ancho métrico (antigua Feve), no resulta posible conseguir los abonos. Tampoco pueden conseguirse en Asturias en la web. Varios usuarios criticaron este hecho.

Ya desde las 7 de la mañana empezaron a desfilar usuarios por la estación de tren de Oviedo en busca de los abonos. Alberto Fernández, quiromasajista en Oviedo y trabajador en una librería de Avilés, se ve obligado a tomar trenes a diario. Le parece una medida "muy buena". Viaja todos los días a Avilés y anima "a todo el mundo" a que coja este bono. "No está mal que el Gobierno haga de vez en cuando algo por nosotros", señala. "Tengo dos trabajos, uno en Oviedo y otro en Avilés, por lo que cojo todos los días el tren. A veces voy en coche, pero ahora es más caro. Además, me parece muy bien ir en tren por el ahorro energético. Soy de los que intentan no coger el coche en la medida de lo posible", añade.

María del Pilar González, una ovetense habitual de las estaciones de tren, cuenta que se mueve mucho en cercanías y el nuevo abono le va a dar la oportunidad de viajar gratis cuatro meses, "aunque tengamos que poner una fianza de 10 euros, pero nos la devolverán en enero". Viaja mucho a Gijón, Avilés y Lugones y le viene "muy bien" la gratuidad. "Además, el modo de conseguir el bono es muy sencillo. Está bien detallado en la máquina y los trabajadores informan perfectamente", resalta.

Manuel González, estudiante que vive en San Claudio, en Oviedo, califica de "muy buena" la iniciativa del Gobierno para la gente joven. Coge el tren a diario para ir a clase "y a veces varias veces para asistir a particulares", así que va a ahorrar una buena cantidad de dinero.

Margarita Alonso, vecina de Oviedo y habitual viajera en tren, explica que la medida le parecería bien "si hubiera suficientes horarios y trenes para usarlos". Pero subraya que hay gente que no puede utilizar el tren por los horarios de trabajo. "Por este motivo, el argumento del ahorro energético pierde valor, ya que mucha gente tendrá que seguir cogiendo el coche a diario. Si hubiera buenos enlaces sería una solución más real", comenta.

Jaime García, estudiante universitario de grado y de máster en la Universidad de Oviedo, aplaude la medida, pero matiza que si realmente se quiere ayudar al ciudadano, "lo que deberían hacer es bajar los impuestos". Admite que con esta iniciativa se logrará que use el tren más gente, "pero la solución no es esa". En su opinión, el motivo por el que en Asturias se utiliza poco el tren es "por la falta de calidad. Es verdad que es un aliciente el hecho de que sea gratis, porque el precio era bastante elevado, pero la gente pagaría incluso un poco más si confiase en el transporte público de Asturias". ¿Por qué desconfía? "Porque hay muchos retrasos y porque, en Asturias, hay muchos trenes que nunca llegan a salir", critica.

Francisco Sánchez, uno de los informadores de la estación de Gijón, explicó ayer a decenas de usuarios cómo conseguir los abonos gratuitos. Augura que "a partir del viernes habrá más personal de Renfe para asesorar". Hasta el momento parece que la gente "no se está dando mucha prisa" por adquirir los nuevos abonos. Así que no hubo colas en Gijón. "Hubo un pequeño problema al principio, pero cosa de la máquina, que se ‘colgó’. Por lo demás, el funcionamiento, como siempre" aclara el trabajador. Recomienda abonar la fianza (10 euros para cercanías y 20 para media distancia) con tarjeta, porque la devolución será automática, mientras que quien pague en efectivo tendrá que rellenar una instancia para solicitar que le reintegren el dinero.

Pese a estos consejos, Francisco García optó por el pago en efectivo a la hora de coger el abono, al hallar problemas con la tarjeta. Aplaude la medida, pero quiere ver "cómo funciona".

Dolores Aldea, madrileña residente en Gijón, suele hacer viajes a Luarca porque le "encanta" el tren, aunque no todo son flores para los abonos gratuitos: "No entiendo por qué desde internet, en casa, no se puede hacer y hay que hacerlo desde la estación en una máquina". Una de las trabajadoras de la estación explicaba por qué: "Se debe al ancho métrico, ya que la aplicación (app) de Renfe no funciona para el cercanías de Asturias, y pasa lo mismo en Cantabria y el País Vasco".

Rosa Álvarez es usuaria habitual del tren: lo utiliza para ir a trabajar. Le parece "bien" la medida gubernamental, pero califica de "populista", que la gratuidad solo dure (al menos de momento) cuatro meses. "Uso el tren todo el año y pago 72 euros al mes por ir de Oviedo a Gijón. Me parece que tendría que estar más bonificado en general, y no ser solo una medida puntual". Cree que el trayecto de Oviedo a Gijón "podría ser perfectamente un metro, pero no está potenciado".

Marta Diego ve "intereses políticos" tras la gratuidad de los viajes en tren, aunque admite que va a ahorrar dinero. "Tendrían que hacerlo más veces, aunque no fuera gratis, bajando de precio durante más tiempo", añade su acompañante, Alfonso Frete.

La estación de Avilés registró ayer mucha afluencia de usuarios. Sonia Coto, que trabaja en el hospital de San Agustín, destaca que por motivos laborales se vio obligada hace tiempo a adquirir un segundo coche: "Con uno solo en casa no me quedaba otra que irme en taxi a trabajar". A partir del 1 de septiembre intentará ir en tren al trabajo todos los días. "Mucho mejor que repostar el depósito de dos vehículos". Otra ventaja que encuentra es que sus hijos, estudiantes del Instituto Número 5 de Avilés, podrán ir todos los días a clase en tren. Por contra, reclama "aumentar la frecuencia de los primeros trenes de la mañana los sábados y los domingos". Así le resultaría más fácil "a mucha gente" utilizar el tren para ir al trabajo.

Miguel Ángel Roche acudió con su perra "Chispa" a la estación de Renfe de Avilés a pedir información sobre los bonos. Es un viajero habitual: suele hacer entorno a 6 o 7 recorridos al mes, tanto a Mieres como a Gijón. José Cuervo y María Concepción Martínez, de Piedras Blancas (Castrillón), reconocen que los bonos gratuitos servirán "de gran ayuda" para sus bolsillos.

En la estación de La Felguera, la jornada arrancaba con normalidad para los viajeros que se acercaban a coger el tren para acudir a sus puestos de trabajo. "La verdad es que no hubo colas en toda la mañana. El abono es muy fácil de sacar en la máquina. Aunque también es cierto que yo ya la tengo dominada", comenta la persona que regenta la cafetería de la estación, mientras simula sacar el abono para demostrar la sencillez de la operación.

Para aquellos que se lanzaban por primera vez a solicitar el abono por internet la cosa se complicaba un poco más. "Debe estar saturado el sistema. Vino un señor y nos dijo que estaba habiendo problemas para obtenerlo por la aplicación o por la web", añade. No sabía que en Asturias eso no es posible, y que los abonos solo pueden conseguirse en las máquinas de autoventa y en los puntos habituales de venta de los abonos de Renfe. Lo que sí debe hacerse antes de acudir a adquirir los abonos es registrarse como usuario en la web de Renfe (renfe.com). Por supuesto, quien aún no lo sea.

En Avilés, algunos usuarios echaban en falta personal dedicado a informar y resolver las dudas de los viajeros. También el responsable de la cafetería de la estación clamaba por ellos: "Por suerte, no ha habido complicaciones por el momento, pero se necesita a alguien que informe a la gente, porque me está tocando hacerlo a mí", contaba entre risas.

"Tardé un minuto en sacar el abono. No había cola y se obtiene como cualquier otro billete o incluso más fácil", relata María Eugenia González, responsable de Recursos Humanos, que recurre al tren a diario para hacer el itinerario entre La Corredoria y Sama. "Me parece una iniciativa estupenda, así también se anima la gente a coger el transporte público y a contaminar menos. Solo falta que funcionen mejor los trenes en cuanto a frecuencias; pero vaya, que son 50 euros al mes que me ahorro", afirma González.

Muy parecido opinan Sandra Rodríguez y Magdalena Moreno, dependientas en unos grandes almacenes. "Al viajar todos los días para ir a trabajar nos viene muy bien. Ojalá se mantuviera la medida más tiempo", expresan. Tampoco ellas tuvieron problema para obtener el abono. "Vine a primera hora porque creía que habría más gente, y sin problema. En cambio, sé de un chico que intentó sacarlo por la web y no le permitió hacerlo", cuenta Rodríguez.

Mucha afluencia de usuarios en la estación de tren de Lugones, en Siero, para hacerse ayer con el abono. Y mucho apoyo a la hora de explicar los trámites a realizar a los viajeros interesados en sacarlo, porque en la estación hubo durante la jornada dos personas de la compañía explicando cómo obtenerlo a través de las dos máquinas expendedoras que hay a la entrada de las instalaciones. El buen hacer del hombre y la mujer que desempeñaron este cometido fue casi más comentado que la propia medida que, no obstante, aplaude todo el mundo, aunque haya algún matiz a la satisfacción generalizada.

"Es estupendo porque voy a trabajar a Oviedo y me parece genial esta iniciativa, de diez", señalaba Longina Bueno, vecina de Lugones, al igual que Octavio Crespo, que también lo usará para los trayectos entre Lugones y la capital asturiana, aunque sirva para cualquier otro de cercanías.

También muy positiva fue la valoración de la medida por parte de Francisco Javier López, igualmente lugonense, que coincidió en la estación con Susana Menéndez. Esta última no dispone de vehículo por lo que usa "siempre" transporte público. Ella explica que el abono sirve solo para Renfe y que es la tarjeta "Conecta", del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), la que abarca un abanico más amplio de opciones. Con el abono del consorcio, que tendrá un coste de 30 euros al mes y que el Principado pondrá en marcha también el 1 de septiembre para complementar las medidas del Estado, se pueden usar además también de manera ilimitada autobuses interurbanos o entre municipios. "Yo voy a Oviedo y una vez que bajo del tren si tengo que coger un TUA esta tarjeta de Renfe no me sirve. Ese abono del Consorcio que costará 30 euros englobaría todas las opciones", reflexiona.

Como ella, muchos asturianos están esperando ya al 1 de septiembre para disfrutar de la tarjeta "Conecta". De hecho, hasta ayer ya se habían solicitado 1.100 nuevas tarjetas y ya hay usuarios que han comenzado a recibirlas en sus domicilios.

En la zona oriental de Asturias hubo quejas de usuarios que aseguran que no es posible conseguir los abonos de Renfe en las máquinas autoventa de Llanes, Ribadesella, Arriondas e Infiesto. Y afirman que el lugar más cercano para conseguir los abonos es Nava, lo que supone un desplazamiento de varias decenas de kilómetros. Renfe aseguró que únicamente tiene conocimiento de fallos "puntuales" en dos máquinas de Gijón y una de Moreda (Aller), en las que no cargó el software, pero fueron "incidencias anecdóticas".

También hubo quejas sindicales al destinar Renfe a trabajadores a estaciones y apeaderos en los que no hay servicios higiénicos ni para personal ni para usuarios, lo que obligó a algunos operarios a coger trenes para acercarse a otras estaciones. Renfe ya ha pedido a los empleados que informen de los problemas que encuentren y ha asegurado que buscará "la mejor solución para cada caso". Entre los puntos sin baños, Llamaquique, La Calzada, Mieres y todos los apeaderos, incluido el de Avilés.