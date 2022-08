Habrá bonito en septiembre y "se gana en calidad y ventas", celebran los pescaderos

"Se gana en calidad y ventas". Los pescaderos celebran que la temporada de pesca de bonito vaya a llegar hasta octubre, tal y como se prevé al quedar aún dos quintas partes de la cuota asignada al Cantábrico por cubrir.

Rodrigo Fernández, trabajador de la pescadería Tito, situada en el mercado del Fontán en Oviedo, subraya que "es bueno que el bonito aguante hasta septiembre porque en verano hay muchos clientes que se van fuera de Asturias, y que dure más tiempo supone un mayor volumen de ventas". Aunque en su caso no tiene del todo claro que la costera vaya a llegar a octubre –sí espera que alcance al menos "hasta mediados de septiembre"–, deja claro que la situación actual "favorece" al sector de las pescaderías.

En Gijón, en la pescadería Josmar, Montse López está "muy contenta" con que se vaya a alargar la temporada, que fue mucho más breve en los últimos años (en 2021 se agotó el cupo el 15 de agosto). "La gente espera que el bonito dure como antes; es decir, hasta septiembre u octubre. Llevábamos dos años en los que fue cortísima la temporada", asegura.

Rodrigo Fernández explica que un gran beneficio es la calidad del pescado. "A medida que avanza la temporada de pesca, se gana en calidad. El pez viene con mucha más grasa, más jugoso y podemos encontrar bonitos de unos 18 kilos. De 20 kilos ya va a ser más complicado, no creo que se llegue a tanto", afirma. Juan Carlos Astorgano, pescadero en La Mundial, también en Oviedo, coincide en que hay "mejor calidad del bonito en septiembre", además de por su tamaño, "por su cercanía" a la costa cantábrica. Roberto Suárez, de la pescadería Milagros, agrega más beneficios: "Es muy importante que la pesca del bonito no se corte en agosto porque la rentabilidad de esa especie es fundamental para los marineros y para los que lo comercializamos. Ayuda porque los barcos siguen pescando y lo hacen cerca, reduciendo mucho el consumo de combustible y aumentando el beneficio. Rentabilizan la costera, que otros años no era muy favorable, pero este año va a ser muy buena". Astorgano explica que "es genial que aguante hasta septiembre porque la gente vuelve de vacaciones con ganas de consumir el bonito". Montse Ortiz, una de las veteranas del sector (lleva 40 años con la pescadería de Gijón que lleva su propio nombre), añade que "los mejores bonitos son de virgen a virgen; del 15 de agosto –día de la Asunción– al 12 de octubre –día de la Virgen del Pilar–".

Sobre el precio del bonito en comparación a otros años, Montse López explica que está parecido, "aunque al principio de la temporada empezó muy caro, sobre 20-22 euros al corte. Nunca antes había estado así". Eso se debe a la cantidad que llegaba: "Ahora que entra más, el precio está como el año pasado. En nuestra tienda lo tenemos a 11,95 euros al corte y 6,95 euros la pieza entera". Fernández destaca que "esta semana tuvimos que subir el precio 1 o 2 euros porque lo compramos algo más caro en la rula, pero, tal y como está el combustible y como han subido todos los gastos, yo me esperaba encontrar el bonito mucho más caro, así que estamos contentos porque no ha sido así", razona.

Astorgano explica qué condiciona el precio del bonito: "Depende de la semana y de la cantidad con la que entren los barcos". Montse Ortiz amplía que "ahora mismo en Gijón no hay grandes barcos. Por ejemplo, en Bilbao y Santander tienen otras flotas más grandes. La gente de aquí que vende bonito son cuatro barcos, ya que hay otros que están censados fuera de Asturias porque les interesa económicamente". Ortiz explica que el precio "depende de la pieza, pero al corte lo estamos vendiendo a 9,90 euros. Una pieza entera depende del tamaño. Hay unos bonitos que llamamos ‘monos’ cariñosamente porque son bonitos de 3 a 4 kilos y eso para una casa está bien, porque le sacamos la ventrisca y lo otro lo hacemos lomos, entonces a la gente le encanta". "El precio se ha mantenido. El corte de bonito grande oscilaba entre los 13 euros y los 17 euros, dependiendo de la semana", aclara Astorgano.

Suárez, por su parte, resalta que "para todo el mundo el bonito es el pescado más asequible que hay. Por muy caro que esté, siempre es el más barato porque cunde mucho". Además de lo económico, apunta a otro beneficio importante. "Mientras se pesca bonito, no se pescan otros peces, lo que influye en la sostenibilidad de todo el mercado. Los que están al pincho, a la volanta o al cerco, mientras pescan bonito no pescan otras especies que, si no las pescamos, no se van. Se conseguirá que para el invierno haya más peces", recalca.

Lo cierto es que los pescaderos no paran de encontrar ventajas a que se alargue la temporada hasta septiembre-octubre. "Es muy positivo no solo por la venta, sino también para las conservas. La gente está encantada porque en los meses de julio y agosto de otros años, que es el tiempo vacacional, se dan cuenta de que no tienen para hacer conservas. Ahora en septiembre ya las pueden hacer", explica.

En la pescadería Ana, situada en Gijón, uno de sus trabajadores, Paco Ropero, afirma que el desarrollo de la temporada de bonito ha sido algo inesperado. "La gente que envasa ya compró por el miedo a que ocurriese lo del año pasado, cuando la costera se cerró en agosto", afirma. Ropero reconoce que el bonito ahora "se está vendiendo bien", aunque cree que "luego ya bajará". En cualquier caso, a la temporada aún le quedan semanas por delante y, tal y como todos coinciden en señalar, falta por llegar el mejor bonito de la costera.-