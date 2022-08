“Las encuestas nos dicen que podemos ganarle al PSOE en Asturias, hemos de prepararnos para eso”, asegura Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, en una entrevista concedida al periódico “La Voz de Galicia”. “Aspiramos a pasar de un pírrico resultado de diez diputados y ocho nuevos alcaldes. Estamos midiendo demoscópicamente para saber qué ocurre en la región”.

El nuevo líder del centro derecha español anuncia que el próximo mes hará públicos sus planes para el Principado: “Cuando tengamos alguna propuesta, la diremos, siempre hablando con el PP de Asturias, pero sin renunciar a nuestra responsabilidad”, recalcó. “Somos un partido que cree en las autonomías, pero somos un partido nacional”.

En su opinión, “los candidatos que ganan elecciones deben de ser presidentes del partido; con los candidatos que no ganan elecciones, nuestra obligación es medir si podemos mejorar o no los resultados electorales, y esto es lo que haremos”. Y señala: “No hemos tenido ningún problema en otros sitios. Así que vamos a pretender no tener un problema en Asturias”.

El presidente del PP también descarta que Francisco Álvarez-Cascos vuelva a la política: “No me lo creo, honradamente”. Cascos rompió con los populares para fundar Foro Asturias, formación de la que a su vez fue expulsado por cargar supuestamente gastos personales al partido, hechos por los que está imputado: «Hay una vieja amistad. Él ha vuelto a decir después de diez años que apoya al presidente del PP en España. Valoro su apoyo, pero no veo a Álvarez-Cascos volver a la política».