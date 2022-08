La operación retorno no es lo que era

La operación retorno de agosto se inició este viernes por la tarde sin retenciones de tráfico relevantes en la red viaria asturiana, un fenómeno que ya comienza a ser habitual, frente a las grandes caravanas que caracterizaban el regreso de las vacaciones hace un par de décadas. La finalización de la Autovía del Cantábrico ha influido sin duda en la reducción de los atascos, pero los expertos también lo achacan a una mayor programación por parte de los conductores, que tratan de escalonar la vuelta a casa para no sufrir las temidas caravanas. «En general hay una mayor responsabilidad entre los conductores. A ninguno le gusta sufrir atascos y trata de evitarlos programando mejor sus viajes para evitar vías saturadas y horas punta», cree Raimundo García Cuesta, presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial.

García Cuesta no está tan convencido de que esa reducción de las caravanas se deba a una mejora de las carreteras, sobre todo teniendo en cuenta que «la inversión en mantenimiento está en el aire y que las carencias de las vías las paga el factor humano, que es el más frágil de cuantos intervienen en el sistema de transporte».

Asturias registra este año 17 muertos en la carretera, diez más que el año pasado y dos más que en 2019 (el año 2020 no cuenta a efectos estadísticos por el impacto de la pandemia, que obligó a reducir drásticamente los desplazamientos). «Estos accidentes suelen achacarse a errores humanos, pero no avanzaremos hasta que no se investiguen esos siniestros como la consecuencia de una serie de factores, entre ellos el diseño y el estado de las vías», añadió García.

La operación retorno no finaliza hasta la medianoche del domingo, y se esperan los mayores desplazamientos para este sábado por la mañana y para la tarde y la noche del día siguiente. Los puntos conflictivos ya son sabidos: el tramo de obras del tercer carril de la autopista «Y», cuatro kilómetros que pueden ser una ratonera en caso de accidente; la Autovía del Cantábrico, sobre todo en el tramo de Villaviciosa y los accesos a las playas del Oriente; la Autovía de la Plata a la altura de Ujo (Mieres); la carretera de Pajares (especialmente el domingo por la tarde); el nudo de El Portazgo, en Arriondas, o lo accesos a Poncebos (Cabrales), punto de inicio de populares rutas de montaña, como la del Cares. En cualquier caso, habrá que cruzar los dedos para evitar sustos en este regreso.

Caravanas históricas que no se olvidan en el Principado

En la mente de los asturianos están grabadas las históricas retenciones, sobre todo en verano, en la variante de Avilés –arriba– y el cruce de Soto del Barco –izquierda–, conocido popularmente como «el semáforo del Cantábrico». Ambos puntos apenas registran ahora tráfico debido a la apertura de la autovía hace ya más de diez años.

Más de 400 guardias civiles vigilan las etapas asturianas de la Vuelta Ciclista

Hasta 130 guardias civiles de la Unidad de Movilidad y Seguridad Vial (UMSV) se encargarán de la seguridad de la octava y novena etapas de la Vuelta Ciclista a Asturias. Las localidades de Pola de Laviana y Villaviciosa acogen las salidas de este sábado 27 y domingo 28, mientras que las metas estarán en el Colláu Fancualla de Yernes y Tameza y Les Praeres de Nava.

Forman parte de la UMSV 83 agentes de Tráfico de toda España, que han tenido que superar un arduo proceso de selección; 39 componentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad, de Madrid, encargados de la seguridad ciudadana y el orden público, especialmente en los puertos de montaña y zonas de aglomeración; 6 guardias del Servicio Aéreo de Madrid, que cubrirán la Vuelta en un helicóptero; y 2 componentes del Servicio de Material Móvil, con un autobús.

Un integrante de la Unidad procede del Destacamento de Tráfico de Ribadesella. La Agrupación de Tráfico aporta 59 motocicletas, 3 turismos, 2 monovolúmenes, 3 furgones y 1 camión; y la Agrupación de Reserva y Seguridad, 9 todoterreno y 3 furgones. Más un helicóptero y otros tres vehículos.

La Zona de la Guardia Civil en Asturias apoyará el dispositivo con 288 agentes, 155 para labores de seguridad ciudadana y el resto, 132 de la Agrupación de Tráfico, para seguridad vial. Un equipo del Grupo de Acción Rápida (GAR) controlará el uso de drones, especialmente en los puertos de montaña. En la calle Chacón de Grado, estará ubicado el ParqueVuelta del sábado. El domingo, en el Museo de la Sidra de Nava. Allí, en horario de 16,30 a 20,30 horas, se expondrá material y medios propios, se resolverán dudas y darán a conocer la Benemérita.