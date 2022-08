Ponerse morado, sí, pero con mesura

Este verano es el de ponerse morado –nunca mejor dicho– a moras silvestres en Asturias, donde han crecido de forma destacada gracias al tiempo que ha hecho desde junio a esta parte (primero lluvias y luego temperaturas elevadas).

En general, toda la fruta y las verduras se han visto beneficiadas. Incluso otro clásico de la región: la manzanilla silvestre. Esta no solo reducida al verano, pero que en estos meses se ha disparado y se ven muchos prados cubiertos con la bonita flor amarilla y blanca.

Y como siempre, a muchos les asalta la misma pregunta: ¿está permitido recoger moras, manzanilla y otros frutos o hierbas silvestres en zonas públicas, es decir, no fincas o recintos privados? Pues sí. No hay ninguna ley que prohiba taxativamente llevarse unas cuantas moras o un saquito de manzanilla para casa.

Pero, efectivamente, ha de ser para casa o para compartir con los amigos y la familia. Pero sin fines comerciales, sino solo particulares. Porque si bien no hay ninguna normativa ambiental o del medio rural que prohiba su recolección, si se hace acopio de grandes cantidades con la idea de comercializarlas –en mercados, tiendas o venta a otras personas– sin la reglamentación necesaria y todos los permisos que esto requiere, sí que se estaría infringiendo la norma.

Ni las moras ni la manzanilla figuran en listados de especies protegidas en Asturias, algo que sí sería un motivo para prohibir una práctica tan habitual y tradicional en la región como recogerlas cuando se pasea por el campo. Es el caso, por ejemplo, del acebo o el muérdago, objeto de deseo cuando llega la Navidad y con regulación explícita.

No obstante, hay que tener cuidado cuando se habla de territorios con protección especial (parques naturales o nacionales, reservas, áreas con restricciones). En este caso no se podría llevar no ya solo los frutos o plantas silvestres, sino ni siquiera una piedra. De querer hacerlo, habría que ver la normativa que rige el territorio en cuestión y tramitar el permiso.