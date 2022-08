Dos de los principales dirigentes de Ciudadanos en Asturias, Sergio García y Susana Fernández, se han sumado al movimiento "Somos Ciudadanos", creado para exigir a Inés Arrimadas una Asamblea General Extraordinaria de la que salga una nueva estrategia y una nueva dirección en el partido naranja, "ante la falta de autocrítica y huida hacia adelante" de la actual cúpula orgánica del partido naranja.

La plataforma "Somos Ciudadanos" es un movimiento impulsado "por afiliados, cargos públicos y orgánicos de Ciudadanos que, desde la lealtad al partido, nace con el objetivo de convocar una Asamblea General extraordinaria para que todos los afiliados decidan, en libertad, una nueva estrategia y una nueva dirección".

Este grupo está impulsado, además de por los asturianos Sergio García, secretario Organización y diputado autonómico y Susana Fernández, portavoz naranja en la Junta General, por otros cargos y afiliados de toda España como la diputada en las Cortes de Aragón y ex dirigente nacional con Albert Rivera, Susana Gaspar; el diputado provincial por Alicante, Javier Gutiérrez; el diputado provincial de Jaén, Ilde Ruiz; la ex senadora por Andalucía y ex secretaria de organización, Mar Hormigo; la vicealcaldesa de Zaragoza, Sara Fernández; la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez; el diputado y secretario de acción institucional de Aragón, Carlos Ortas o el diputado provincial por Valencia, Juan Córdoba, entre otros.

Aunque la actual presidenta de Ciudadanos ya había manifestado su intención de promover una refundación del partido, los integrantes de este colectivo "recuerdan a Inés Arrimadas que no puede promover de motu propio una refundación del partido, al ser la Asamblea General el único órgano competente para tal fin". De hecho "Somos Ciudadanos" reclama la dimisión del actual Comité Ejecutivo y la convocatoria de una Asamblea General extraordinaria para dar voz a los afiliados y elegir entre todos una nueva dirección y estrategia política.